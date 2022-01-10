Que tal um sorvetão caseiro para refrescar? Veja receita

Verão e férias combinam demais com sorvete, e você não precisa correr até a sorveteria mais próxima para se refrescar com essa delícia. Para preparar em casa, não faltam receitinhas práticas, feitas com ingredientes que cabem no bolso. O resultado de uma delas, o sorvetão caseiro, agrada a toda família. Então, bora fazer?
SORVETÃO CASEIRO
INGREDIENTES:
- 250g de chocolate meio amargo derretido
- 1 caixinha de leite condensado
- 1 1/2 caixinha de creme de leite (300g)
- 100ml de leite semidesnatado
- 1 xícara de leite em pó
- 10g de gelatina incolor dissolvida em 3 colheres (sopa) de água
- 40g de chocolate granulado (opcional)
MODO DE PREPARO:
- Derreta o chocolate meio amargo e em seguida misture meia caixinha de creme de leite (100g).
- Unte uma forma de bolo (com furo central) com óleo e deposite essa mistura do chocolate com creme de leite no fundo da fôrma. Leve ao freezer.
- Polvilhe a gelatina incolor na água e leve ao micro-ondas para derreter.
- Em uma batedeira, junte o leite condensado, uma caixa de creme de leite, o leite em pó, o leite semidesnatado e a gelatina já dissolvida. Bata por cinco minutos.
- Despeje a mistura sobre a cobertura de chocolate pré-resfriada e mexa delicadamente.
- Leve novamente ao freezer e deixe refrigerar por pelo menos seis horas antes de servir.
Fonte: chef Adriana Gomes. Veja mais em leia.ag/receitas.