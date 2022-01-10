Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Delícia cremosa

Que tal um sorvetão caseiro para refrescar? Veja receita

Verão combina com praia, piscina, curtição, e claro, com um bom sorvete. Aprenda a fazer uma sobremesa gelada que agrada a toda família
Evelize Calmon

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 16:07

Sorvetão caseiro
Sorvetão: receita é um clássico de verão   Crédito: Divulgação
Verão e férias combinam demais com sorvete, e você não precisa correr até a sorveteria mais próxima para se refrescar com essa delícia. Para preparar em casa, não faltam receitinhas práticas, feitas com ingredientes que cabem no bolso. O resultado de uma delas, o sorvetão caseiro, agrada a toda família. Então, bora fazer?

SORVETÃO CASEIRO

INGREDIENTES:
  • 250g de chocolate meio amargo derretido
  • 1 caixinha de leite condensado 
  • 1 1/2 caixinha de creme de leite (300g)
  • 100ml de leite semidesnatado 
  • 1 xícara de leite em pó
  • 10g de gelatina incolor dissolvida em 3 colheres (sopa) de água
  • 40g de chocolate granulado (opcional)
MODO DE PREPARO:
  1. Derreta o chocolate meio amargo e em seguida misture meia caixinha de creme de leite (100g). 
  2. Unte uma forma de bolo (com furo central) com óleo e deposite essa mistura do chocolate com creme de leite no fundo da fôrma. Leve ao freezer. 
  3. Polvilhe a gelatina incolor na água e leve ao micro-ondas para derreter. 
  4. Em uma batedeira, junte o leite condensado, uma caixa de creme de leite, o leite em pó, o leite semidesnatado e a gelatina já dissolvida. Bata por cinco minutos. 
  5. Despeje a mistura sobre a cobertura de chocolate pré-resfriada e mexa delicadamente.
  6.  Leve novamente ao freezer e deixe refrigerar por pelo menos seis horas antes de servir.
Fonte: chef Adriana Gomes. Veja mais em leia.ag/receitas.

Veja Também

Fácil de fazer, torta crumble de maçã fica crocante e deliciosa

Aprenda a fazer a torta de coco que é tradição em Guarapari

Banoffee: aprenda a fazer a torta queridinha do momento

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados