Fácil de fazer, torta crumble de maçã fica crocante e deliciosa

O crumble é uma sobremesa de origem britânica feita com frutas picadas, cobertas com uma mistura de manteiga, farinha e açúcar, assada até que essa farofinha doce fique crocante. A gostosura é servida quente, geralmente com sorvete.
Na receita abaixo, você confere a receita de uma torta crumble, e essa versão é servida fria. A fruta escolhida é a maçã, que ganha um toque cítrico e fica ainda mais gostosa.
TORTA CRUMBLE DE MAÇÃ
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 60 minutos
INGREDIENTES:
- Massa:
- 200g de biscoito maisena triturado
- 150g de manteiga em temperatura ambiente
- 1 colher de (chá) de canela em pó
- Recheio:
- 1 colher (sopa) de amido de milho
- Suco de 1 limão
- 5 maçãs sem casca cortadas em cubos médios
- 1/2 xícara (chá) de açúcar
- 1 colher (chá) de canela em pó
- Farofa doce:
- 100g de biscoito maisena
- 50g de açúcar
- 100g de manteiga fria cortada em cubos
- 50g de amêndoas cruas picadas grosseiramente
MODO DE PREPARO:
- Massa: em um recipiente, misture o biscoito, a manteiga e a canela até obter uma massa úmida.
- Forre com essa massa o fundo e as laterais de uma forma redonda, de fundo removível, de 22,5 cm de diâmetro. Coloque na geladeira.
- Recheio: dissolva o amido em 3/4 de xícara (chá) de água e limão.
- Em uma panela, leve os demais ingredientes para cozinhar junto com o amido diluído por cerca de 10 minutos. Espere esfriar por completo.
- Farofa doce: reserve cinco biscoitos e pique grosseiramente. Processe o restante até obter uma farinha grossa.
- Em uma tigela, misture essa farinha de biscoito com o açúcar. Acrescente a manteiga e misture com as mãos até obter uma massa arenosa. Coloque as amêndoas e o restante do biscoito.
- Montagem: com a base refrigerada, cubra a massa com o recheio já frio e cubra com a farofa de biscoito. Asse a 180 °C por cerca de 25 minutos até que a farofa (crumble) fique bem crocante.
Fonte: Piraquê.