Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para adoçar

Fácil de fazer, torta crumble de maçã fica crocante e deliciosa

Quer inovar no lanche com uma receita simples e irresistível? Prepare essa com farofinha de biscoito maisena e seja feliz
Evelize Calmon

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 10:00

Torta crumble de maçã feita com biscoito
A torta crumble de maçã é servida fria Crédito: Ara Fotografia
O crumble é uma sobremesa de origem britânica feita com frutas picadas, cobertas com uma mistura de manteiga, farinha e açúcar, assada até que essa farofinha doce fique crocante. A gostosura é servida quente, geralmente com sorvete.
Na receita abaixo, você confere a receita de uma torta crumble, e essa versão é servida fria. A fruta escolhida é a maçã, que ganha um toque cítrico e fica ainda mais gostosa. 

TORTA CRUMBLE DE MAÇÃ

Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 60 minutos
INGREDIENTES:
  • Massa:
  • 200g de biscoito maisena triturado
  • 150g de manteiga em temperatura ambiente
  • 1 colher de (chá) de canela em pó
  • Recheio:
  • 1 colher (sopa) de amido de milho
  • Suco de 1 limão
  • 5 maçãs sem casca cortadas em cubos médios
  • 1/2 xícara (chá) de açúcar
  • 1 colher (chá) de canela em pó
  • Farofa doce:
  • 100g de biscoito maisena 
  • 50g de açúcar 
  • 100g de manteiga fria cortada em cubos
  • 50g de amêndoas cruas picadas grosseiramente
MODO DE PREPARO:
  1. Massa: em um recipiente, misture o biscoito, a manteiga e a canela até obter uma massa úmida.
  2. Forre com essa massa o fundo e as laterais de uma forma redonda, de fundo removível, de 22,5 cm de diâmetro. Coloque na geladeira.
  3. Recheio: dissolva o amido em 3/4 de xícara (chá) de água e limão.
  4. Em uma panela, leve os demais ingredientes para cozinhar junto com o amido diluído por cerca de 10 minutos. Espere esfriar por completo.
  5. Farofa doce: reserve cinco biscoitos e pique grosseiramente. Processe o restante até obter uma farinha grossa. 
  6. Em uma tigela, misture essa farinha de biscoito com o açúcar. Acrescente a manteiga e misture com as mãos até obter uma massa arenosa. Coloque as amêndoas e o restante do biscoito.
  7. Montagem: com a base refrigerada, cubra a massa com o recheio já frio e cubra com a farofa de biscoito. Asse a 180 °C por cerca de 25 minutos até que a farofa (crumble) fique bem crocante.
Fonte: Piraquê. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026
Editais e Avisos - 13/04/2026
Imagem de destaque
Pedro dá show, Flamengo vence o Fluminense e vira vice-líder do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados