Saiba como fazer Buraco Quente, o famoso sanduíche de boteco

Um sanduíche queridinho em botecos do Brasil tem nome sugestivo, recheio apimentado e origem europeia - é uma invenção portuguesa ou alemã, não se sabe ao certo. Servi-lo "pelando", ou seja, bem quente, faz toda a diferença.
Estamos falando do Buraco Quente, que é super fácil e barato de fazer. Confira abaixo uma receita do chef paulista Melchior Neto, feita com carne moída (patinho), chimichurri e pimentas-biquinho picadas.
BURACO QUENTE
INGREDIENTES (8 porções):
- 500g de carne moída (patinho)
- ½ cebola picada
- 2 colheres (sopa) de azeite
- 100g de azeitona preta picada
- 100g de pimenta-biquinho picada
- 1 colher (chá) de chimichurri
- Salsa picada a gosto
- 8 unidades de pão francês
- Maionese
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, coloque a cebola no azeite e em seguida junte a carne moída, refogando até ficar bem soltinha.
- Tempere com sal, chimichurri, azeitona, pimenta biquinho e salsa. Reserve.
- Faça um buraco em um dos lados de cada pão, empurrando o miolo, e passe maionese com a ajuda de uma colher.
- Recheie com bastante carne moída refogada e sirva quente.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.