Saiba como fazer Buraco Quente, o famoso sanduíche de boteco

Receita sugerida pelo chef Melchior Neto leva chimichurri e pimenta-biquinho, e deve ir para a mesa com o recheio fumegante
Evelize Calmon

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 16:56

Sanduíche buraco quente
Buraco Quente: sanduba é famoso nos botecos  Crédito: Melchior Neto/Divulgação
Um sanduíche queridinho em botecos do Brasil tem nome sugestivo, recheio apimentado e origem europeia - é uma invenção portuguesa ou alemã, não se sabe ao certo. Servi-lo "pelando", ou seja, bem quente, faz toda a diferença. 
Estamos falando do Buraco Quente, que é super fácil e barato de fazer. Confira abaixo uma receita do chef paulista Melchior Neto, feita com carne moída (patinho), chimichurri e pimentas-biquinho picadas. 

BURACO QUENTE

INGREDIENTES (8 porções):
  • 500g de carne moída (patinho)
  • ½ cebola picada
  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • 100g de azeitona preta picada
  • 100g de pimenta-biquinho picada
  • 1 colher (chá) de chimichurri 
  • Salsa picada a gosto
  • 8 unidades de pão francês
  • Maionese
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela, coloque a cebola no azeite e em seguida junte a carne moída, refogando até ficar bem soltinha. 
  2. Tempere com sal, chimichurri, azeitona, pimenta biquinho e salsa. Reserve.
  3. Faça um buraco em um dos lados de cada pão, empurrando o miolo, e passe maionese com a ajuda de uma colher.
  4.  Recheie com bastante carne moída refogada e sirva quente.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

