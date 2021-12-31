Mão na massa

Sorvetão, torta e musse: as 3 receitas que bombaram em 2021

Reunimos as dicas mais acessadas em A Gazeta este ano. Se você perdeu alguma, aproveite para se inspirar e arrasar na cozinha
Evelize Calmon

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 02:00

Sorvetão caseiro: a sobremesa que todo mundo adora Crédito: Divulgação
Em 2021, muita gente clicou em nossas receitas e botou a mão na massa. Mas as três que mais bombaram de acessos em A Gazeta durante o ano, entre janeiro e dezembro, merecem um bis. Então, trouxemos de volta o sorvetão caseiro da chef Adriana Gomes; a torta de carne moída com recheio cremoso; e a musse de chocolate da chef capixaba Thaís Gonçalves. 
Aproveite para relembrar, ou, se ainda não tinha visto alguma delas, vale a pena testar. E não deixe de acompanhar nossas dicas saborosas aqui, no HZ, ou em leia.ag/receitas. Haja apetite pra dar conta de tanta gostosura!

SORVETÃO CASEIRO

INGREDIENTES:
  • 250g de chocolate meio amargo derretido
  • 1 caixinha de leite condensado 
  • 1 1/2 caixinha de creme de leite (300g)
  • 100ml de leite semidesnatado 
  • 1 xícara de leite em pó
  • 10g de gelatina incolor dissolvida em 3 colheres (sopa) de água
  • 40g de chocolate granulado (opcional)
MODO DE PREPARO:
  1. Derreta o chocolate meio amargo e em seguida misture meia caixinha de creme de leite (100g). 
  2. Unte uma forma de bolo (com furo central) com óleo e deposite essa mistura do chocolate com creme de leite no fundo da fôrma. Leve ao freezer. 
  3. Polvilhe a gelatina incolor na água e leve ao micro-ondas para derreter. 
  4. Em uma batedeira, junte o leite condensado, uma caixa de creme de leite, o leite em pó, o leite semidesnatado e a gelatina já dissolvida. Bata por cinco minutos. 
  5. Despeje a mistura sobre a cobertura de chocolate pré-resfriada, acrescente o chocolate granulado, mexa delicadamente e leve novamente ao freezer, deixando lá por seis horas. Fonte: chef Adriana Gomes.

TORTA DE CARNE MOÍDA

Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 20 minutos (+35 minutos de forno)
Nível: fácil
A torta de carne moída leva requeijão no recheio Crédito: Ajinomoto/Divulgação
INGREDIENTES:
  • Recheio:
  • 1 colher (sopa) de óleo
  • 500g de patinho bovino moído
  • 1 cebola média picada (150g)
  • Meio pimentão verde picado (75g)
  • Meia-xícara (chá) de azeitonas verdes picadas (50g)
  • 1 sachê de tempero vermelho pronto (caldo em pó), à base de alho, cebola, coentro, cominho e páprica
  • 2 pitadas de sal
  • 1 xícara (chá) de requeijão cremoso (200g)
  • Massa:
  • 2 ovos
  • Meia xícara (chá) de óleo (100ml)
  • 2 xícaras (chá) de leite (400ml)
  • 1 pitada de sal
  • 2 xícaras (chá) de farinha de trigo (220g)
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
MODO DE PREPARO: 
  1. Recheio: em uma panela média, coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer. 
  2. Junte a carne moída e refogue por 10 minutos ou até mudar completamente de cor e o líquido formado secar. 
  3. Acrescente a cebola, o pimentão, a azeitona, o tempero vermelho e o sal e cozinhe por mais cinco minutos. 
  4. Retire do fogo, adicione o requeijão, misture e reserve.
  5. Massa: no copo do liquidificador, coloque os ovos, o óleo, o leite, o sal e a farinha de trigo e bata na velocidade média por três minutos ou até ficar homogêneo.
  6. Junte o fermento e misture rapidamente.
  7. Montagem: disponha metade da massa em uma assadeira retangular (16 x 26 cm), untada e enfarinhada.
  8. Distribua o recheio por cima e cubra com a massa restante.
  9. Leve ao forno médio (180ºC), preaquecido, por 35 minutos ou até dourar levemente.
  10. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida. Fonte: Ajinomoto.

MUSSE DE CHOCOLATE

Musse de chocolate por Thaís Gonçalves (Jogí Confiserie)
Musse de chocolate: cremosa e aerada Crédito: Henrique Herzog
INGREDIENTES:
  • 750g de creme de leite fresco
  • 150g de gemas
  • 2 ovos
  • 50g de açúcar
  • 1 pitada de sal
  • 60g de água
  • 175g de açúcar
  • 400g de chocolate meio amargo derretido
MODO DE PREPARO:
  1. Bata o creme de leite fresco a ponto médio (quanto mais firme o creme, mais densa a musse) e reserve.
  2. Bata os 150g de gema com os ovos, o açúcar (50g) e o sal até branquear.
  3. Aqueça a água e o açúcar (175g) a 114ºC, despeje essa calda fervente sobre os ovos montados e bata até a mistura chegar à temperatura ambiente.
  4. Despeje o chocolate derretido sobre a pâte à bombe (mistura da calda de açúcar com os ovos batidos) e mexa bem.
  5. Quando a mistura estiver fria, adicione o creme de leite fresco batido em dois estágios, incorporando cuidadosamente. Isso dará a textura final da musse. 
  6. Despeje em moldes ou taças e refrigere. Fonte: Thaís Gonçalves.

