Sorvetão, torta e musse: as 3 receitas que bombaram em 2021

Em 2021, muita gente clicou em nossas receitas e botou a mão na massa. Mas as três que mais bombaram de acessos em A Gazeta durante o ano, entre janeiro e dezembro, merecem um bis. Então, trouxemos de volta o sorvetão caseiro da chef Adriana Gomes; a torta de carne moída com recheio cremoso; e a musse de chocolate da chef capixaba Thaís Gonçalves.
Aproveite para relembrar, ou, se ainda não tinha visto alguma delas, vale a pena testar.
SORVETÃO CASEIRO
INGREDIENTES:
- 250g de chocolate meio amargo derretido
- 1 caixinha de leite condensado
- 1 1/2 caixinha de creme de leite (300g)
- 100ml de leite semidesnatado
- 1 xícara de leite em pó
- 10g de gelatina incolor dissolvida em 3 colheres (sopa) de água
- 40g de chocolate granulado (opcional)
MODO DE PREPARO:
- Derreta o chocolate meio amargo e em seguida misture meia caixinha de creme de leite (100g).
- Unte uma forma de bolo (com furo central) com óleo e deposite essa mistura do chocolate com creme de leite no fundo da fôrma. Leve ao freezer.
- Polvilhe a gelatina incolor na água e leve ao micro-ondas para derreter.
- Em uma batedeira, junte o leite condensado, uma caixa de creme de leite, o leite em pó, o leite semidesnatado e a gelatina já dissolvida. Bata por cinco minutos.
- Despeje a mistura sobre a cobertura de chocolate pré-resfriada, acrescente o chocolate granulado, mexa delicadamente e leve novamente ao freezer, deixando lá por seis horas. Fonte: chef Adriana Gomes.
TORTA DE CARNE MOÍDA
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 20 minutos (+35 minutos de forno)
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- Recheio:
- 1 colher (sopa) de óleo
- 500g de patinho bovino moído
- 1 cebola média picada (150g)
- Meio pimentão verde picado (75g)
- Meia-xícara (chá) de azeitonas verdes picadas (50g)
- 1 sachê de tempero vermelho pronto (caldo em pó), à base de alho, cebola, coentro, cominho e páprica
- 2 pitadas de sal
- 1 xícara (chá) de requeijão cremoso (200g)
- Massa:
- 2 ovos
- Meia xícara (chá) de óleo (100ml)
- 2 xícaras (chá) de leite (400ml)
- 1 pitada de sal
- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo (220g)
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
MODO DE PREPARO:
- Recheio: em uma panela média, coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer.
- Junte a carne moída e refogue por 10 minutos ou até mudar completamente de cor e o líquido formado secar.
- Acrescente a cebola, o pimentão, a azeitona, o tempero vermelho e o sal e cozinhe por mais cinco minutos.
- Retire do fogo, adicione o requeijão, misture e reserve.
- Massa: no copo do liquidificador, coloque os ovos, o óleo, o leite, o sal e a farinha de trigo e bata na velocidade média por três minutos ou até ficar homogêneo.
- Junte o fermento e misture rapidamente.
- Montagem: disponha metade da massa em uma assadeira retangular (16 x 26 cm), untada e enfarinhada.
- Distribua o recheio por cima e cubra com a massa restante.
- Leve ao forno médio (180ºC), preaquecido, por 35 minutos ou até dourar levemente.
- Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida. Fonte: Ajinomoto.
MUSSE DE CHOCOLATE
INGREDIENTES:
- 750g de creme de leite fresco
- 150g de gemas
- 2 ovos
- 50g de açúcar
- 1 pitada de sal
- 60g de água
- 175g de açúcar
- 400g de chocolate meio amargo derretido
MODO DE PREPARO:
- Bata o creme de leite fresco a ponto médio (quanto mais firme o creme, mais densa a musse) e reserve.
- Bata os 150g de gema com os ovos, o açúcar (50g) e o sal até branquear.
- Aqueça a água e o açúcar (175g) a 114ºC, despeje essa calda fervente sobre os ovos montados e bata até a mistura chegar à temperatura ambiente.
- Despeje o chocolate derretido sobre a pâte à bombe (mistura da calda de açúcar com os ovos batidos) e mexa bem.
- Quando a mistura estiver fria, adicione o creme de leite fresco batido em dois estágios, incorporando cuidadosamente. Isso dará a textura final da musse.
- Despeje em moldes ou taças e refrigere. Fonte: Thaís Gonçalves.