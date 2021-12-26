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Fresquinho

Sanduíche de salpicão de frango: receita criativa para o lanche

A sugestão é da influenciadora digital @flamboesa e rende aproximadamente 10 sandubas. A combinação é refrescante e suculenta
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 26 de Dezembro de 2021 às 02:00

Receita de sanduíche de salpicão, por Flamboesa
Sanduíche de salpicão é uma pedida refrescante Crédito: Flamboesa/Kitchen Aid
Já usou batedeira para fazer salpicão? O utensílio facilita ainda mais o preparo do prato, que é um curinga nas refeições em qualquer estação.
E quem não gosta de um bom salpicão de frango? Aproveite a receita da influenciadora digital Franciele Oliveira, a @flamboesa, e surpreenda com um lanche criativo e pra lá de apetitoso.  

SANDUÍCHE DE SALPICÃO DE FRANGO, por @flamboesa

  • INGREDIENTES (rende em média 10 sanduíches): 
  • 800g de peito de frango sem pele e sem osso
  • 2 cenouras raladas ou em tiras finas
  • 1 talo de salsão picado fino
  • 1 maçã verde picada
  • Suco de 1/2 limão
  • 3/4 xícara de milho verde
  • 1/2 xícara de cranberry ou uva-passa
  • 1/2 xícara de cebolinha picada
  • 200g de creme de leite
  • 200g de maionese
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Rodelas de tomate (opcional)
  • Folhas de rúcula (opcional)
  • Pão de forma (ou outro)
MODO DE PREPARO:
  1. Cozinhe o frango e depois adicione o frango cozido (sem a água) na tigela da batedeira. Bata com a raquete na velocidade 1 até desfiar.
  2. Adicione o restante dos ingredientes e misture tudo na velocidade 1 com o gancho, para manter a estrutura dos ingredientes.
  3. Caso ache necessário, adicione mais maionese ou creme de leite.
  4. Sirva com o pão de sua preferência. O salpicão pode ser mantido em geladeira por até três dias.
Fonte: KitchenAid. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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