Sanduíche de salpicão de frango: receita criativa para o lanche

MODO DE PREPARO:

Cozinhe o frango e depois adicione o frango cozido (sem a água) na tigela da batedeira. Bata com a raquete na velocidade 1 até desfiar.

Adicione o restante dos ingredientes e misture tudo na velocidade 1 com o gancho, para manter a estrutura dos ingredientes.



Caso ache necessário, adicione mais maionese ou creme de leite.

