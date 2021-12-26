Sanduíche de salpicão de frango: receita criativa para o lanche

Já usou batedeira para fazer salpicão? O utensílio facilita ainda mais o preparo do prato, que é um curinga nas refeições em qualquer estação.
E quem não gosta de um bom salpicão de frango? Aproveite a receita da influenciadora digital Franciele Oliveira, a @flamboesa, e surpreenda com um lanche criativo e pra lá de apetitoso.
SANDUÍCHE DE SALPICÃO DE FRANGO, por @flamboesa
- INGREDIENTES (rende em média 10 sanduíches):
- 800g de peito de frango sem pele e sem osso
- 2 cenouras raladas ou em tiras finas
- 1 talo de salsão picado fino
- 1 maçã verde picada
- Suco de 1/2 limão
- 3/4 xícara de milho verde
- 1/2 xícara de cranberry ou uva-passa
- 1/2 xícara de cebolinha picada
- 200g de creme de leite
- 200g de maionese
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Rodelas de tomate (opcional)
- Folhas de rúcula (opcional)
- Pão de forma (ou outro)
MODO DE PREPARO:
- Cozinhe o frango e depois adicione o frango cozido (sem a água) na tigela da batedeira. Bata com a raquete na velocidade 1 até desfiar.
- Adicione o restante dos ingredientes e misture tudo na velocidade 1 com o gancho, para manter a estrutura dos ingredientes.
- Caso ache necessário, adicione mais maionese ou creme de leite.
- Sirva com o pão de sua preferência. O salpicão pode ser mantido em geladeira por até três dias.
Fonte: KitchenAid. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.