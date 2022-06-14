Cachorro-quente de forno: receita é ideal para servir no lanche

Cachorro-quente é gostoso de qualquer de jeito. De quitute mais disputado nos aniversários infantis a queridinho nas barracas de festa junina, o famoso sanduba de salsicha também faz bonito em uma versão de tabuleiro, assada no forno.
CACHORRO-QUENTE DE FORNO
INGREDIENTES:
- Recheio:
- 2 colheres (sopa) de azeite
- 1 cebola média picada
- ½ pimentão verde cortado em cubos pequenos
- 500g de salsicha aferventada cortada em rodelas
- 1 xícara (chá) de molho de tomate
- 2 colheres (sopa) de salsa picada
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Massa:
- ½ xícara (chá) de óleo de soja ou de girassol
- 3 ovos
- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
- 2 colheres (sopa) de leite
- 200ml de água
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- 100g de parmesão ralado
- Óleo para untar
MODO DE PREPARO:
- Recheio: em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola. Junte o pimentão, a salsicha e o molho de tomate. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por 15 minutos. Em seguida, adicione a salsinha e deixe esfriar.
- Massa: no liquidificador, bata o óleo, os ovos, a farinha de trigo, o leite e o fermento. Em seguida, misture o parmesão. Em uma assadeira untada com um pouco de óleo, espalhe a massa e, por cima, coloque recheio. Preaqueça o forno e asse a 180° C por 40 minutos, ou até que, ao espetar um palito, ele saia seco. Sirva com batata-palha e maionese.
Fonte: SupraSoy.