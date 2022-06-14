Gostosura

Cachorro-quente de forno: receita é ideal para servir no lanche

O sanduíche é um clássico das quermesses e das festas juninas, e sua versão assada é um curinga nas refeições caseiras
Evelize Calmon

Publicado em 14 de Junho de 2022 às 14:11

Cachorro-quente de forno
Cachorro-quente assado: simples de fazer e delicioso Crédito: Josapar/Divulgação
Cachorro-quente é gostoso de qualquer de jeito. De quitute mais disputado nos aniversários infantis a queridinho nas barracas de festa junina, o famoso sanduba de salsicha também faz bonito em uma versão de tabuleiro, assada no forno. 

CACHORRO-QUENTE DE FORNO

INGREDIENTES: 
  • Recheio:
  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • 1 cebola média picada
  • ½ pimentão verde cortado em cubos pequenos
  • 500g de salsicha aferventada cortada em rodelas
  • 1 xícara (chá) de molho de tomate
  • 2 colheres (sopa) de salsa picada
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Massa:
  • ½ xícara (chá) de óleo de soja ou de girassol
  • 3 ovos
  • 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
  • 2 colheres (sopa) de leite
  • 200ml de água
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • 100g de parmesão ralado
  • Óleo para untar
MODO DE PREPARO:
  1. Recheio: em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola. Junte o pimentão, a salsicha e o molho de tomate. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por 15 minutos. Em seguida, adicione a salsinha e deixe esfriar.
  2. Massa: no liquidificador, bata o óleo, os ovos, a farinha de trigo, o leite e o fermento. Em seguida, misture o parmesão. Em uma assadeira untada com um pouco de óleo, espalhe a massa e, por cima, coloque recheio. Preaqueça o forno e asse a 180° C por 40 minutos, ou até que, ao espetar um palito, ele saia seco. Sirva com batata-palha e maionese.
Fonte: SupraSoy. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

