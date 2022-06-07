Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Delícia!

Como fazer um bolo fofinho de queijo com cobertura de paçoca

A receita é simples e tem tudo a ver com a época de festas juninas. O doce também é perfeito para acompanhar um cafezinho
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 14:07

É tempo de festejar São João e não faltam receitas para curtir nesta época, muitas delas quentinhas e perfeitas para o clima frio do outono/inverno, como já sugerimos aqui.
E quando o assunto é aconchego, bolo é uma excelente pedida! Veja abaixo como fazer um delicioso de queijo com cobertura cremosa de paçoca. Combina muito bem com um cafezinho!   
Bolo de queijo com cobertura de paçoca
A receita rende oito porções Crédito: Comitê Umami/Divulgação

BOLO DE QUEIJO COM COBERTURA DE PAÇOCA

Rendimento: 8 porções 
Tempo de preparo: 30 minutos + 40 minutos de forno
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • Massa:
  • 1 xícara (chá) de açúcar (150g)
  • Meia xícara (chá) de manteiga sem sal (100g)
  • 3 gemas (60g)
  • 100g de queijo parmesão ralado grosso
  • Meia xícara (chá) de leite (100ml)
  • 1 e meia xícara (chá) de farinha de trigo (165g)
  • 3 claras em neve (90g)
  • Meia colher (sopa) de fermento em pó (6g)
  • Cobertura:
  • 1 lata de leite condensado (395g)
  • 1 caixinha de creme de leite (200g)
  • 5 paçocas esfareladas (100g)
MODO DE PREPARO:
  1. Comece preparando a massa. Na tigela da batedeira, coloque o açúcar, a manteiga e as gemas, e bata em velocidade média por 1 minuto ou até obter um creme macio e fofo. 
  2. Junte o queijo ralado e bata rapidamente para agregar à mistura.
  3. Acrescente o leite, alternando com a farinha de trigo, misturando levemente com um batedor de arame (fouet), até ficar homogêneo. 
  4. Adicione as claras em neve e misture. Por último, junte o fermento em pó.
  5. Disponha a massa em uma forma de furo central (20 cm de diâmetro), untada e enfarinhada, e leve ao forno baixo (160° C), preaquecido, por 40 minutos ou até que um palito depois de espetado na massa saia limpo.
  6. Retire do forno e espere amornar para desenformar. Reserve.
  7. Agora, prepare a cobertura: em uma panela pequena, coloque o leite condensado, o creme de leite e três paçocas.
  8.  Leve ao fogo médio, mexendo sempre, por oito minutos ou até engrossar e obter a textura semelhante à de um mingau.
  9. Retire do fogo e cubra o bolo desenformado.
  10. Decore com a paçoca esfarelada restante e sirva em temperatura ambiente.
Fonte: Comitê Umami. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.  

Veja Também

Macarrão de comitiva: aprenda a fazer prato típico do Pantanal

Faça bolinhos de arroz doce e entre no clima das festas juninas

TecnoAgro: feira de expositores terá de mel a carne-de-sol

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados