Como fazer um bolo fofinho de queijo com cobertura de paçoca

Comece preparando a massa. Na tigela da batedeira, coloque o açúcar, a manteiga e as gemas, e bata em velocidade média por 1 minuto ou até obter um creme macio e fofo.

Junte o queijo ralado e bata rapidamente para agregar à mistura.

Acrescente o leite, alternando com a farinha de trigo, misturando levemente com um batedor de arame (fouet), até ficar homogêneo.

Adicione as claras em neve e misture. Por último, junte o fermento em pó.



Disponha a massa em uma forma de furo central (20 cm de diâmetro), untada e enfarinhada, e leve ao forno baixo (160° C), preaquecido, por 40 minutos ou até que um palito depois de espetado na massa saia limpo.



Retire do forno e espere amornar para desenformar. Reserve.



Agora, prepare a cobertura: em uma panela pequena, coloque o leite condensado, o creme de leite e três paçocas.

Leve ao fogo médio, mexendo sempre, por oito minutos ou até engrossar e obter a textura semelhante à de um mingau.



Retire do fogo e cubra o bolo desenformado.

