Como fazer um bolo fofinho de queijo com cobertura de paçoca

É tempo de festejar São João e não faltam receitas para curtir nesta época, muitas delas quentinhas e perfeitas para o clima frio do outono/inverno, como já sugerimos aqui.
E quando o assunto é aconchego, bolo é uma excelente pedida! Veja abaixo como fazer um delicioso de queijo com cobertura cremosa de paçoca. Combina muito bem com um cafezinho!
BOLO DE QUEIJO COM COBERTURA DE PAÇOCA
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 30 minutos + 40 minutos de forno
Nível: fácil
Tempo de preparo: 30 minutos + 40 minutos de forno
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- Massa:
- 1 xícara (chá) de açúcar (150g)
- Meia xícara (chá) de manteiga sem sal (100g)
- 3 gemas (60g)
- 100g de queijo parmesão ralado grosso
- Meia xícara (chá) de leite (100ml)
- 1 e meia xícara (chá) de farinha de trigo (165g)
- 3 claras em neve (90g)
- Meia colher (sopa) de fermento em pó (6g)
- Cobertura:
- 1 lata de leite condensado (395g)
- 1 caixinha de creme de leite (200g)
- 5 paçocas esfareladas (100g)
MODO DE PREPARO:
- Comece preparando a massa. Na tigela da batedeira, coloque o açúcar, a manteiga e as gemas, e bata em velocidade média por 1 minuto ou até obter um creme macio e fofo.
- Junte o queijo ralado e bata rapidamente para agregar à mistura.
- Acrescente o leite, alternando com a farinha de trigo, misturando levemente com um batedor de arame (fouet), até ficar homogêneo.
- Adicione as claras em neve e misture. Por último, junte o fermento em pó.
- Disponha a massa em uma forma de furo central (20 cm de diâmetro), untada e enfarinhada, e leve ao forno baixo (160° C), preaquecido, por 40 minutos ou até que um palito depois de espetado na massa saia limpo.
- Retire do forno e espere amornar para desenformar. Reserve.
- Agora, prepare a cobertura: em uma panela pequena, coloque o leite condensado, o creme de leite e três paçocas.
- Leve ao fogo médio, mexendo sempre, por oito minutos ou até engrossar e obter a textura semelhante à de um mingau.
- Retire do fogo e cubra o bolo desenformado.
- Decore com a paçoca esfarelada restante e sirva em temperatura ambiente.
Fonte: Comitê Umami. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.