Comida de peão

Macarrão de comitiva: aprenda a fazer prato típico do Pantanal

A chef capixaba Júlia Faria recriou uma receita tradicional dos pantaneiros em que os fios do espaguete são quebrados ao meio
Evelize Calmon

Publicado em 05 de Junho de 2022 às 02:00

Embora na Itália quebrar os fios do espaguete seja considerado uma ofensa, aqui no Brasil, especificamente no Mato Grosso do Sul, esse modo de preparar e servir a massa faz parte de uma receita tradicional da cozinha pantaneira, o macarrão de comitiva.
Na receita original, o espaguete é dividido em quatro partes e frito antes de cozinhar no caldo. Na versão da chef Júlia Faria, do restaurante Daju Cozinha Afetiva, em Vitória, ele é dourado no forno e acrescido de bacon, linguiça e carne-seca - em vez da carne de sol, usada no Pantanal.

MACARRÃO DE COMITIVA (VERSÃO DA CHEF JÚLIA FARIA)

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 40 minutos, em média
Nível: médio
Macarrão de comitiva, receita típica do Pantanal na versão da chef Julia Faria
Macarrão de comitiva: quebre a massa antes de cozinhar Crédito: Daju/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • 500g de espaguete 
  • 300g de linguiça artesanal (retire a pele)
  • 150g de bacon cortado em cubinhos
  • 150g de carne seca dessalgada e desfiada
  • 100g de cebola ralada
  • 100g de manteiga
  • 100g de creme de ricota
  • 1 litro de caldo de legumes
  • 2 dentes de alho picados
  • Salsa e cebolinha a gosto
  • Azeite
  • Sal e pimenta-do-reino
  • Para a farofa de biscoito:
  • 1 pacote de biscoito cream cracker
  • 100g de manteiga
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. Preaqueça o forno a 180ºC.
  2. Quebre o espaguete em quatro partes, coloque em uma assadeira e leve ao forno para dourar. Reserve. 
  3. Em uma panela, coloque o azeite, a carne seca, o bacon e a linguiça. Acrescente o alho e a cebola e mexa até selar os ingredientes. 
  4. Coloque o caldo de legumes e, em seguida, o espaguete, que deve cozinhar até ficar maleável. 
  5. Deixe o caldo secar um pouco e, em seguida, acrescente sal, pimenta, a manteiga e os temperos verdes.
  6. Quebre bem os biscoitos e coloque em uma panela antiaderente junto com a manteiga. 
  7. Misture até que os biscoitos incorporem a gordura e fiquem crocantes. Está pronta a farofa.
  8. Em um refratário, coloque o espaguete, regue com azeite e com algumas colheradas de creme de ricota. 
  9. Sirva com a farofa de biscoito. 

