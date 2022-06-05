Macarrão de comitiva: aprenda a fazer prato típico do Pantanal

Embora na Itália quebrar os fios do espaguete seja considerado uma ofensa, aqui no Brasil, especificamente no Mato Grosso do Sul, esse modo de preparar e servir a massa faz parte de uma receita tradicional da cozinha pantaneira, o macarrão de comitiva.
Na receita original, o espaguete é dividido em quatro partes e frito antes de cozinhar no caldo. Na versão da chef Júlia Faria, do restaurante Daju Cozinha Afetiva, em Vitória, ele é dourado no forno e acrescido de bacon, linguiça e carne-seca - em vez da carne de sol, usada no Pantanal.
MACARRÃO DE COMITIVA (VERSÃO DA CHEF JÚLIA FARIA)
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 40 minutos, em média
Nível: médio
INGREDIENTES:
- 500g de espaguete
- 300g de linguiça artesanal (retire a pele)
- 150g de bacon cortado em cubinhos
- 150g de carne seca dessalgada e desfiada
- 100g de cebola ralada
- 100g de manteiga
- 100g de creme de ricota
- 1 litro de caldo de legumes
- 2 dentes de alho picados
- Salsa e cebolinha a gosto
- Azeite
- Sal e pimenta-do-reino
- Para a farofa de biscoito:
- 1 pacote de biscoito cream cracker
- 100g de manteiga
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
MODO DE PREPARO:
- Preaqueça o forno a 180ºC.
- Quebre o espaguete em quatro partes, coloque em uma assadeira e leve ao forno para dourar. Reserve.
- Em uma panela, coloque o azeite, a carne seca, o bacon e a linguiça. Acrescente o alho e a cebola e mexa até selar os ingredientes.
- Coloque o caldo de legumes e, em seguida, o espaguete, que deve cozinhar até ficar maleável.
- Deixe o caldo secar um pouco e, em seguida, acrescente sal, pimenta, a manteiga e os temperos verdes.
- Quebre bem os biscoitos e coloque em uma panela antiaderente junto com a manteiga.
- Misture até que os biscoitos incorporem a gordura e fiquem crocantes. Está pronta a farofa.
- Em um refratário, coloque o espaguete, regue com azeite e com algumas colheradas de creme de ricota.
- Sirva com a farofa de biscoito.