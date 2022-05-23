Um passeio gastronômico pela Prainha nos 487 anos de Vila Velha

Gastronomia também é feita de cultura e tradições históricas, assim como a Prainha, no Centro de Vila Velha. Lá no Sítio Histórico, aos pés do Convento da Penha, o tempero canela-verde revela-se em pizzas, feijoadas, moquecas, petiscos, "podrões", arrozes, churrascos (de carne ou de frutos do mar) e muito mais.

O crescente circuito de bares e restaurantes do local convida a um passeio digno de sabores inesquecíveis, que cabem em todos os bolsos.

E na semana em que a primeira capital do Espirito Santo comemora 487 anos, HZ traz dicas de lugares para visitar - e comer bem - onde a história da cidade começou.

Um desses locais ainda vai abrir para o público: o Timoneiro, que por décadas foi referência em frutos do mar e bacalhau na Praia da Costa, está prestes a desembarcar na Prainha. A inauguração está prevista para a segunda quinzena de junho.

Enquanto o restaurante não fica pronto, o chef Nilton Pereira, mais conhecido como Tom do Timoneiro, serve almoço sob reserva em sua residência.

ALMOÇO NA CASA DO CHEF

O projeto Timoneiro em Casa foi criado pelo Tom há dois meses e tem a churrasqueira como protagonista. Nela são assados peixe, polvo, lagosta e camarão comprados fresquinhos nas peixarias da Prainha.

Timoneiro em Casa

O almoço deve ser reservado com pelo menos duas horas de antecedência pelo (27) 98114-1499 e inclui, além do pescado, acompanhamentos como farofa de banana, legumes assados e arroz à grega. O valor fica entre R$ 180 e R$ 200 por pessoa.

O espaço gourmet do chef comporta quatro mesas (um total de 20 lugares) e fica próximo ao futuro endereço do Timoneiro, a Rua 23 de maio. O funcionamento é de terça a domingo.

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