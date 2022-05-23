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7 dicas

Um passeio gastronômico pela Prainha nos 487 anos de Vila Velha

Pizza, feijoada e até churrasco de frutos do mar estão no roteiro de HZ para quem quer curtir sabores da cidade na semana de aniversário
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 23 de Maio de 2022 às 15:59

Gastronomia também é feita de cultura e tradições históricas, assim como a Prainha, no Centro de Vila Velha. Lá no Sítio Histórico, aos pés do Convento da Penha, o tempero canela-verde revela-se em pizzas, feijoadas, moquecas, petiscos, "podrões", arrozes, churrascos (de carne ou de frutos do mar) e muito mais. 
O crescente circuito de bares e restaurantes do local convida a um passeio digno de sabores inesquecíveis, que cabem em todos os bolsos.
E na semana em que a primeira capital do Espirito Santo comemora 487 anos, HZ traz dicas de lugares para visitar - e comer bem - onde a história da cidade começou.

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Um desses locais ainda vai abrir para o público: o Timoneiro, que por décadas foi referência em frutos do mar e bacalhau na Praia da Costa, está prestes a desembarcar na Prainha. A inauguração está prevista para a segunda quinzena de junho.
Enquanto o restaurante não fica pronto, o chef Nilton Pereira, mais conhecido como Tom do Timoneiro, serve almoço sob reserva em sua residência. 

ALMOÇO NA CASA DO CHEF

O projeto Timoneiro em Casa foi criado pelo Tom há dois meses e tem a churrasqueira como protagonista. Nela são assados peixe, polvo, lagosta e camarão comprados fresquinhos nas peixarias da Prainha.

Timoneiro em Casa

O almoço deve ser reservado com pelo menos duas horas de antecedência pelo (27) 98114-1499 e inclui, além do pescado, acompanhamentos como farofa de banana, legumes assados e arroz à grega. O valor fica entre R$ 180 e R$ 200 por pessoa. 
O espaço gourmet do chef comporta quatro mesas (um total de 20 lugares) e fica próximo ao futuro endereço do Timoneiro, a Rua 23 de maio. O funcionamento é de terça a domingo.  

6 RESTAURANTES IMPERDÍVEIS NA PRAINHA

01

ESQUINA DA PIZZA

Aberta na Prainha há menos de um ano, a Bontá Forno e Cucina é uma charmosa pizzaria de esquina, próximo à entrada do Convento da Penha. 

02

FEIJOADA NA PRAÇA

O Stragalar está na ativa desde 1969, e a história de seu nome é contada em uma página do cardápio. 

03

DO SANDUBA AO FRANGUINHO

A Brasileirinho Burger já é conhecida no bairro pela promoção às terças-feiras, quando há somente três tipos de hambúrguer, cada um a R$ 12. 

04

PARRILHA AO AR LIVRE

Especializado em churrasco, o Brasa da Villa é um caçula no roteiro gastronômico da Prainha. 

05

COM UM PÉ NO SERTÃO

Com proposta brasileira e um pé no Sertão, o Mandacaru Gastrobar chegou à Prainha em outubro de 2021, oferecendo almoço com entradas, pratos do dia e sobremesa. 

06

PODRÃO DAS ANTIGAS

O "podrão" mais badalado da Prainha é servido na Claudinei Lanches, que está no bairro há 20 anos. 

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