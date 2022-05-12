Conheça restaurantes com almoço executivo na Grande Vitória

NO CENTRO DE VITÓRIA

No grego Alas, o executivo sai a R$ 69 por pessoa (entrada + prato principal + sobremesa) e é servido no almoço de terça a sexta, das 12h às 16h. Na lista de principais, destacam-se o linguine ao ouzo com lascas de peixe (foto), o Youvetsi (risoni com carne bovina) e o tradicional moussaka. Rua da Grécia, 228, Santa Luiza, Vitória. (27) 3071-2495. FOTO: Gabriel Lordello

Templo da moqueca na Praia do Canto, o restaurante Pirão tem almoço executivo a R$ 59 por pessoa, com entrada, principal e sobremesa. A modalidade é oferecida de segunda a sexta, das 11h às 16h. De entrada é servida casquinha de siri, e de sobremesa torta de coco. No principal, a escolha fica entre bobó de camarão, peixe empanado com purê de batata, arroz de polvo e moquequinha de cação com camarão. Rua Joaquim Lyrio, 753, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória. (27) 3227-1165.

No Cantina do Bacco Praia do Canto, o executivo é servido de terça a sábado, das 11h às 16h, e custa R$ 59 por pessoa (entrada + prato + sobremesa). Entre as seis opções de principal há arroz de pato, ancho com legumes e atum fresco grelhado com arroz de brócolis e batata sauté (foto). Rua Joaquim Lyrio, 240, Vitória. (27) 2142-3040. FOTO: Bacco/Divulgação

Com entrada, prato e sobremesa a R$ 59,90 por pessoa, o menu executivo do Ugo Restaurante é oferecido de segunda a sábado, das 12h às 16h. São duas opções de entrada, duas de sobremesa e sete de prato principal. Avenida Hugo Musso, 739, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99261-6714.

O menu executivo do Spaghetti é servido em Vitória de terça a sexta, e em Vila Velha de quarta a sexta, das 12h às 15h, por R$ 68. O valor é individual é dá direito a entrada, prato principal e sobremesa. O menu contém 10 opções de prato, com destaque para a polpeta ao molho de tomate com espaguete ao alho e óleo (foto). Vitória: Av. Leitão da Silva, 377. (27) 3324-8866. Vila Velha: Rua Anésio Alvarenga, 240, Parque das Castanheiras. (27) 3299-6125. FOTO: Spaghetti/Divulgação

O restaurante oriental Unagi abre para almoço às sextas-feiras, das 12h às 16h, com menu executivo de entrada, prato principal e sobremesa (R$ 85 por pessoa). Nasu no missô (foto), Tataki especial e Missoshiro são opções de entrada. O prato principal varia, mas sempre há três itens para escolher (combinados especiais, com mais de 10 peças em cada prato). A sobremesa é uma tortinha do dia, sugerida pelo chef. Rua Aleixo Netto, 1585, Vitória. Reservas e mais informações pelo perfil @unagivix (Instagram). FOTO: Ciro Trigo

A pizzaria Olegário tem sugestões de executivo para o almoço de terça a sexta, das 12h às 15h, que custam entre R$ 39 e R$ 68 por pessoa. Além do frango light mediterrâneo (foto), há opções como tilápia ao creme de espinafre (R$ 49), estrogonofe (R$ 67) e filé à parmegiana (R$ 68). Os pratos já incluem salada de entrada e pudim de sobremesa (que pode ser substituída por café expresso). Rua João da Cruz, 385, térreo do Hotel Ibis, Praia do Canto, Vitória. (27) 3019-2618. FOTO: Olegário/Instagram

O almoço executivo no bistrô Wine Garden é servido todos os dias, das 11h às 16h, com entrada, prato e sobremesa. A refeição custa de R$ 59 a R$ 79 por pessoa, de acordo com o dia da semana. De segunda a sexta o valor é R$ 59, aos sábados é R$ 69 e aos domingos R$ 79. Rua Joaquim Lyrio, 240, Praia do Canto, Vitória. (27) 99986-6041.

CLUBE A GAZETA: clique aqui para ver os benefícios. De segunda a sexta, das 11h30 às 16h, o Raiz do Canto serve executivo a R$ 59 por pessoa, com entrada, prato principal e sobremesa. As sugestões de entrada e sobremesa mudam a cada dia, e há sempre três opções de prato (carne, frango e peixe), que mudam a cada semana. Futuramente, a casa vai implantar o sistema "monte o seu prato". Rua Jayme Martins, 25, Praia do Canto, Vitória. (27) 3215-5329.

O Enseada Mediterrâneo apresenta novas opções de prato executivo a cada semana. A entrada e a sobremesa, inclusas no valor de R$ 58 por pessoa, são criadas diariamente. Horários: de segunda a sexta, das 11h30 às 15h. Rua Marília de Rezende Scarton Coutinho, 180, Enseada do Suá, Vitória. (27) 98133-0003.

CLUBE A GAZETA: clique aqui para ver os benefícios. FOTO: Barlavento/Divulgação Em cartaz às sextas-feiras, o menu executivo do Barlavento é uma opção à beira-mar. O valor, R$ 64,90 por pessoa, dá direito a entrada, prato principal e sobremesa, sempre das 12h às 15h. Quiosque 1 da Praia de Camburi, Jardim da Penha, Vitória. Reservas e mais informações pelo perfil @barlaventovix (Instagram).

Na Praia de Camburi, o Maho Gastrobar conta com quatro opções de prato executivo a R$ 39,90 por pessoa. São elas: bife ou frango à parmegiana com purê de batatas, arroz e feijão; arroz à piamontese com escalope ao molho madeira e batatas chips; bobozinho de camarão com arroz e batata palha caseira (foto); e a opção light - filé de frango, steak de carne ou tilápia com legumes grelhados. Quando: de terça a sexta, das 12h às 15h. Quiosque 5 da Praia de Camburi, Mata da Praia, Vitória. FOTO: Maho/Divulgação

No restaurante Balthazar, o menu executivo conta com novas opções a cada semana. Essa modalidade de almoço fica disponível de segunda a sexta, das 11h às 15h, e custa R$ 68,90 por pessoa, já com entrada, prato e sobremesa. Shopping Day by Day, Rua Elesbão Linhares, 15, Praia do Canto, Vitória. (27) 99807-9259.

No Banzai Lounge, o cliente monta o almoço executivo escolhendo uma entrada (entre ceviches, gyoza, harumaki e outros), um tipo de carne e dois acompanhamentos. Os preços variam entre R$ 37,90 (prato com filé de frango ou coxa e sobrecoxa grelhados) e R$ 52,90 (opção com atum em crosta de gergelim). Quando: de sexta a domingo. Rua Joaquim Lyrio, 595, Praia do Canto, Vitória. (27) 3024-2222. FOTO: Banzai/Divulgação

No restaurante Aleixo, o menu executivo entra em cartaz de segunda a sábado, das 12h às 16h. O valor é R$ 68,90 (individual), já com entrada, prato e sobremesa. Entre as seis opções fixas de prato principal, destaque para o o peixe do dia com purê de banana-da-terra e alcaparras e para o bife de chorizo grelhado com risoto de queijo resteia e molho de mostarda e mel. Rua Aleixo Netto, 1204, Praia do Canto, Vitória. (27) 99846-8908.

CLUBE A GAZETA: clique aqui para ver os benefícios. FOTO: Belmiro/Divulgação O almoço mineiro na Mercearia Belmiro conta com dois pratos executivos por dia, de terça a sábado, das 11h30 às 15h30. Um sai a R$ 34,90 e o outro por R$ 31,90. Na terça, as pedidas são arroz carreteiro ou carne de panela; na quarta, galinhada ou costelinha suína com barbecue de goiabada; na quinta, feijão tropeiro com costelinha e ovo (foto) ou lombo suíno com calda de abacaxi; na sexta, tutu completo ou linguiça com vinagrete de banana-da-terra; e no sábado, feijoada ou risoto com geleia de jabuticaba. Av. Rio Branco, 1083, Praia do Canto, Vitória. (27) 99930-1313.