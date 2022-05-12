Conheça restaurantes com almoço executivo na Grande Vitória

Na Grande Vitória, quem almoça fora de casa durante a semana, seja por causa do trabalho ou para uma ocasião especial, conta com inúmeras opções de menu executivo.
Para lhe inspirar na escolha do almoço, HZ traz uma lista com 17 sugestões, em grande parte de refeições completas - com entrada, prato principal e sobremesa - a um valor fixo por pessoa. Confira!
NO CENTRO DE VITÓRIA
No grego Alas, o executivo sai a R$ 69 por pessoa (entrada + prato principal + sobremesa) e é servido no almoço de terça a sexta, das 12h às 16h. Na lista de principais, destacam-se o linguine ao ouzo com lascas de peixe (foto), o Youvetsi (risoni com carne bovina) e o tradicional moussaka. Rua da Grécia, 228, Santa Luiza, Vitória. (27) 3071-2495. FOTO: Gabriel Lordello
Templo da moqueca na Praia do Canto, o restaurante Pirão tem almoço executivo a R$ 59 por pessoa, com entrada, principal e sobremesa. A modalidade é oferecida de segunda a sexta, das 11h às 16h. De entrada é servida casquinha de siri, e de sobremesa torta de coco. No principal, a escolha fica entre bobó de camarão, peixe empanado com purê de batata, arroz de polvo e moquequinha de cação com camarão. Rua Joaquim Lyrio, 753, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória. (27) 3227-1165.
No Cantina do Bacco Praia do Canto, o executivo é servido de terça a sábado, das 11h às 16h, e custa R$ 59 por pessoa (entrada + prato + sobremesa). Entre as seis opções de principal há arroz de pato, ancho com legumes e atum fresco grelhado com arroz de brócolis e batata sauté (foto). Rua Joaquim Lyrio, 240, Vitória. (27) 2142-3040. FOTO: Bacco/Divulgação
Com entrada, prato e sobremesa a R$ 59,90 por pessoa, o menu executivo do Ugo Restaurante é oferecido de segunda a sábado, das 12h às 16h. São duas opções de entrada, duas de sobremesa e sete de prato principal. Avenida Hugo Musso, 739, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99261-6714.
O menu executivo do Spaghetti é servido em Vitória de terça a sexta, e em Vila Velha de quarta a sexta, das 12h às 15h, por R$ 68. O valor é individual é dá direito a entrada, prato principal e sobremesa. O menu contém 10 opções de prato, com destaque para a polpeta ao molho de tomate com espaguete ao alho e óleo (foto). Vitória: Av. Leitão da Silva, 377. (27) 3324-8866. Vila Velha: Rua Anésio Alvarenga, 240, Parque das Castanheiras. (27) 3299-6125. FOTO: Spaghetti/Divulgação
O restaurante oriental Unagi abre para almoço às sextas-feiras, das 12h às 16h, com menu executivo de entrada, prato principal e sobremesa (R$ 85 por pessoa). Nasu no missô (foto), Tataki especial e Missoshiro são opções de entrada. O prato principal varia, mas sempre há três itens para escolher (combinados especiais, com mais de 10 peças em cada prato). A sobremesa é uma tortinha do dia, sugerida pelo chef. Rua Aleixo Netto, 1585, Vitória. Reservas e mais informações pelo perfil @unagivix (Instagram). FOTO: Ciro Trigo
A pizzaria Olegário tem sugestões de executivo para o almoço de terça a sexta, das 12h às 15h, que custam entre R$ 39 e R$ 68 por pessoa. Além do frango light mediterrâneo (foto), há opções como tilápia ao creme de espinafre (R$ 49), estrogonofe (R$ 67) e filé à parmegiana (R$ 68). Os pratos já incluem salada de entrada e pudim de sobremesa (que pode ser substituída por café expresso). Rua João da Cruz, 385, térreo do Hotel Ibis, Praia do Canto, Vitória. (27) 3019-2618. FOTO: Olegário/Instagram
O almoço executivo no bistrô Wine Garden é servido todos os dias, das 11h às 16h, com entrada, prato e sobremesa. A refeição custa de R$ 59 a R$ 79 por pessoa, de acordo com o dia da semana. De segunda a sexta o valor é R$ 59, aos sábados é R$ 69 e aos domingos R$ 79. Rua Joaquim Lyrio, 240, Praia do Canto, Vitória. (27) 99986-6041.
De segunda a sexta, das 11h30 às 16h, o Raiz do Canto serve executivo a R$ 59 por pessoa, com entrada, prato principal e sobremesa. As sugestões de entrada e sobremesa mudam a cada dia, e há sempre três opções de prato (carne, frango e peixe), que mudam a cada semana. Futuramente, a casa vai implantar o sistema "monte o seu prato". Rua Jayme Martins, 25, Praia do Canto, Vitória. (27) 3215-5329. CLUBE A GAZETA: clique aqui para ver os benefícios.
O Enseada Mediterrâneo apresenta novas opções de prato executivo a cada semana. A entrada e a sobremesa, inclusas no valor de R$ 58 por pessoa, são criadas diariamente. Horários: de segunda a sexta, das 11h30 às 15h. Rua Marília de Rezende Scarton Coutinho, 180, Enseada do Suá, Vitória. (27) 98133-0003.
Em cartaz às sextas-feiras, o menu executivo do Barlavento é uma opção à beira-mar. O valor, R$ 64,90 por pessoa, dá direito a entrada, prato principal e sobremesa, sempre das 12h às 15h. Quiosque 1 da Praia de Camburi, Jardim da Penha, Vitória. Reservas e mais informações pelo perfil @barlaventovix (Instagram). CLUBE A GAZETA: clique aqui para ver os benefícios. FOTO: Barlavento/Divulgação
Na Praia de Camburi, o Maho Gastrobar conta com quatro opções de prato executivo a R$ 39,90 por pessoa. São elas: bife ou frango à parmegiana com purê de batatas, arroz e feijão; arroz à piamontese com escalope ao molho madeira e batatas chips; bobozinho de camarão com arroz e batata palha caseira (foto); e a opção light - filé de frango, steak de carne ou tilápia com legumes grelhados. Quando: de terça a sexta, das 12h às 15h. Quiosque 5 da Praia de Camburi, Mata da Praia, Vitória. FOTO: Maho/Divulgação
No restaurante Balthazar, o menu executivo conta com novas opções a cada semana. Essa modalidade de almoço fica disponível de segunda a sexta, das 11h às 15h, e custa R$ 68,90 por pessoa, já com entrada, prato e sobremesa. Shopping Day by Day, Rua Elesbão Linhares, 15, Praia do Canto, Vitória. (27) 99807-9259.
No Banzai Lounge, o cliente monta o almoço executivo escolhendo uma entrada (entre ceviches, gyoza, harumaki e outros), um tipo de carne e dois acompanhamentos. Os preços variam entre R$ 37,90 (prato com filé de frango ou coxa e sobrecoxa grelhados) e R$ 52,90 (opção com atum em crosta de gergelim). Quando: de sexta a domingo. Rua Joaquim Lyrio, 595, Praia do Canto, Vitória. (27) 3024-2222. FOTO: Banzai/Divulgação
No restaurante Aleixo, o menu executivo entra em cartaz de segunda a sábado, das 12h às 16h. O valor é R$ 68,90 (individual), já com entrada, prato e sobremesa. Entre as seis opções fixas de prato principal, destaque para o o peixe do dia com purê de banana-da-terra e alcaparras e para o bife de chorizo grelhado com risoto de queijo resteia e molho de mostarda e mel. Rua Aleixo Netto, 1204, Praia do Canto, Vitória. (27) 99846-8908.
O almoço mineiro na Mercearia Belmiro conta com dois pratos executivos por dia, de terça a sábado, das 11h30 às 15h30. Um sai a R$ 34,90 e o outro por R$ 31,90. Na terça, as pedidas são arroz carreteiro ou carne de panela; na quarta, galinhada ou costelinha suína com barbecue de goiabada; na quinta, feijão tropeiro com costelinha e ovo (foto) ou lombo suíno com calda de abacaxi; na sexta, tutu completo ou linguiça com vinagrete de banana-da-terra; e no sábado, feijoada ou risoto com geleia de jabuticaba. Av. Rio Branco, 1083, Praia do Canto, Vitória. (27) 99930-1313. CLUBE A GAZETA: clique aqui para ver os benefícios. FOTO: Belmiro/Divulgação
Às quintas e sextas, o bistrô e ateliê A Oca oferece combos de almoço executivo com entrada, prato principal e sobremesa. As opções são renovadas a cada mês e, em maio, são as seguintes: casquinha de siri, gratinado de bacalhau com batatas ao béchamel e queijo e, para finalizar, pudim de doce de leite. Quanto: R$ 68 por pessoa. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. (27) 98825-6714. CLUBE A GAZETA: clique aqui para ver os benefícios.
*Preços apurados em 12/05/22, sujeitos a alterações nos restaurantes citados.