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Camarão no coco, no abacaxi e até com pêssego! Veja onde provar

A combinação do crustáceo mais querido do litoral com frutas variadas vem ganhando espaço em restaurantes e quiosques capixabas
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 13:23

Em um estado com mais de 400km de litoral, não é estranho imaginar que a base da culinária sejam os frutos do mar. E no Espírito Santo, onde reinam a moqueca e a torta capixaba, volta e meia tem novidade preparada com pescado.
Uma combinação que tem feito sucesso em nossos restaurantes e quiosques litorâneos envolve ninguém mais, ninguém menos do que ele, o crustáceo mais cotado, mais servido e, por que não?, mais amado: o camarão. Do outro lado vêm frutas como coco, abacaxi, banana e até pêssego. 

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Achou estranho o "match"? Pois chefs adeptos desse tipo de receita garantem que dá muito certo. "Fruta traz uma delicadeza para o prato, uma coisa diferente, pra gente fugir da normalidade", justifica a chef Alessandra Rocha, do restaurante Taberna da Madalena. A casa fica na Barra do Jucu, às margens do rio que dá nome ao charmoso bairro de Vila Velha. 
Por lá, Alessandra prepara uma combinação certeira, que virou moda nos cardápios capixabas: camarão com abacaxi. "O docinho com o camarão casou muito bem. É um sabor extraordinário e as pessoas estão amando", comenta. No cardápio, o prato atende por Abacaxi Tropical, custa R$ 160 e serve duas pessoas. 
Pratos que combinam camarão e frutas em restaurantes do ES
Abacaxi Tropical é atração na Barra do Jucu Crédito: Rafael Zambe/TV Gazeta
Ao prepará-lo na cozinha, Alessandra começa flambando os camarões já temperados e depois acrescenta abacaxi cortado em cubos, cebolinha e um temperinho defumado secreto. Completa com o molho branco, deixa encorpar e finaliza com requeijão para garantir a cremosidade. 
O prato delicioso é servido dentro de um abacaxi, finalizado com queijo e gratinado. A decoração é caprichada, para abrir o apetite. "Amo cores. Tanto é que se você parar para pensar, meu abacaxi parece um carro alegórico, de tão feliz que ele é", conta Alessandra, toda orgulhosa.  

PÊSSEGO EM CALDA

E camarão com pêssego? Já pensou em provar? Essa dupla também faz parte do menu de Alessandra, que flamba os camarões, tempera com tomate, alho e páprica, coloca a fruta (em calda) e finaliza com creme de leite e tempero verde. O prato serve duas pessoas e sai a R$ 180.
Pratos que combinam camarão e frutas em restaurantes do ES
Camarão no Pêssego: criação da chef Alessandra Rocha Crédito: Rafael Zambe/TV Gazeta
Na nossa lista de camarão com fruta, não poderia faltar o tradicional camarão no coco, uma das receitas favoritas do capixabas. "É o prato mais cobiçado pelos nossos clientes" revela o chef Jefferson Silva, que prepara esse prato há dois anos. Mas no restaurante onde ele trabalha, o Atlântica, em Vila Velha, o camarão no coco existe desde 1993. 
A receita foi trazida ao Estado pelo chef Ricardo Bodevan, proprietário do Atlântica em Itaparica, e tornou-se o carro-chefe nos três endereços do restaurante. O mais antigo fica na Curva da Sereia, na Praia da Costa, e há uma unidade em Vitória, em Jardim da Penha. No de Itaparica, o prato custa de R$ 164 a R$ 214,80 (com camarão VG), para duas pessoas.  
Pratos que combinam camarão e frutas em restaurantes do ES
Camarão no coco serve duas pessoas Crédito: Rafael Zambe/TV Gazeta
Na cozinha do restaurante, o preparo é assim: na panela vai bastante leite de coco e depois entra cebola caramelizada. A mistura, já encorpada, vai por cima de uma camada de camarões grelhados que forra o fundo do próprio coco. Batata palha caseira e arroz branco são os acompanhamentos. Em casa, você pode fazer seguindo as instruções do chef Bodevan, clicando aqui.
Com informações da repórter Luanna Esteves, do programa Em Movimento (TV Gazeta).  

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