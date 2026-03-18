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Guarapari recebe festival gratuito em homenagem à moqueca

Segunda edição do evento O Moqueca é Aqui será realizada na Orla de Setiba, com opções gastronômicas a partir de R$ 8

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 18 de março de 2026 às 17:22

Moqueca de banana-da-terra do restaurante Gaeta, em Guarapari
Moqueca de banana do restaurante Gaeta, cujo chef dará uma aula no evento  Crédito: Gabriel Lordello

As belezas da Orla de Setiba, em Guarapari, compõem o cenário de mais um festival gastronômico no Espírito Santo neste fim de semana. Além de Santa Teresa, que recebe a sexta edição do Nostra Cultura, a Cidade Saúde será palco para o evento A Moqueca é Aqui, de sexta-feira (20) até domingo (22). A entrada é gratuita. 

Com aulas-show de culinária e apresentações musicais, a programação traz em destaque a gastronomia capixaba, representada pelas tradicionais torta e moqueca, que dividirão espaço com outras preparações à base de frutos do mar. 

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Entre as delícias que estarão à venda, os visitantes vão encontrar desde sarda cavala e camarão frito até arroz de camarão, e as opções custarão entre R$ 8 e R$ 45, em média. Churrasquinho, salgados e doces variados, assim como cerveja artesanal, também farão parte do cardápio. 

Realizado pela primeira vez em Setiba, o festival A Moqueca é Aqui fez sua estreia em 2025 na Praia do Morro. O novo cenário à beira-mar terá, além da gastronomia, música ao vivo, aulas-show de culinária com chefs locais e expositores de artesanato. 

Programação

SEXTA-FEIRA (20/03)

  • 17h - Abertura do evento 
  • 17h30 - Orientações sobre os serviços MEI e Nosso Crédito
  • 18h – Aula-show com a chef Mariana Miranda
  • 19h - Apresentação do Maestro Mauro
  • 21h – Show com Clodinho Albani
  • 23h – Encerramento

SÁBADO (21/03)

  • 17h - Abertura do evento
  • 17h30 - Orientações sobre os serviços MEI e Nosso Crédito
  • 18h - Aula-show com a chef Bia Mozzer
  • 19h - Show com Ananda Torres
  • 21h- Show com Banda Agitaê
  • 23h – Encerramento

DOMINGO (22/03)

  • 11h - Abertura do evento com almoço
  • 13h - Aula-show com o chef Leonardo, do Restaurante Gaeta
  • 15h - Roda de congo com Mestre Domingos
  • 16h - Show com Gerson (voz e violão)
  • 18h – Show com Mariana Mulle
  • 20h – Encerramento

2º FESTIVAL A MOQUECA É AQUI 
Quando: de 20 a 22 de março de 2026
Onde: na Orla de Setiba, em Guarapari 
Entrada gratuita 
Mais informações: @amoquecaeaqui.

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