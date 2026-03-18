Guarapari recebe festival gratuito em homenagem à moqueca

Publicado em 18 de março de 2026 às 17:22
As belezas da Orla de Setiba, em Guarapari, compõem o cenário de mais um festival gastronômico no Espírito Santo neste fim de semana. Além de Santa Teresa, que recebe a sexta edição do Nostra Cultura, a Cidade Saúde será palco para o evento A Moqueca é Aqui, de sexta-feira (20) até domingo (22). A entrada é gratuita.
Com aulas-show de culinária e apresentações musicais, a programação traz em destaque a gastronomia capixaba, representada pelas tradicionais torta e moqueca, que dividirão espaço com outras preparações à base de frutos do mar.
Entre as delícias que estarão à venda, os visitantes vão encontrar desde sarda cavala e camarão frito até arroz de camarão, e as opções custarão entre R$ 8 e R$ 45, em média. Churrasquinho, salgados e doces variados, assim como cerveja artesanal, também farão parte do cardápio.
Realizado pela primeira vez em Setiba, o festival A Moqueca é Aqui fez sua estreia em 2025 na Praia do Morro. O novo cenário à beira-mar terá, além da gastronomia, música ao vivo, aulas-show de culinária com chefs locais e expositores de artesanato.
SEXTA-FEIRA (20/03)
SÁBADO (21/03)
DOMINGO (22/03)
2º FESTIVAL A MOQUECA É AQUI
Quando: de 20 a 22 de março de 2026
Onde: na Orla de Setiba, em Guarapari
Entrada gratuita
Mais informações: @amoquecaeaqui.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta