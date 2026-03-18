Veja programação

Guarapari recebe festival gratuito em homenagem à moqueca

Segunda edição do evento O Moqueca é Aqui será realizada na Orla de Setiba, com opções gastronômicas a partir de R$ 8

Publicado em 18 de março de 2026 às 17:22

Moqueca de banana do restaurante Gaeta, cujo chef dará uma aula no evento Crédito: Gabriel Lordello

As belezas da Orla de Setiba, em Guarapari, compõem o cenário de mais um festival gastronômico no Espírito Santo neste fim de semana. Além de Santa Teresa, que recebe a sexta edição do Nostra Cultura, a Cidade Saúde será palco para o evento A Moqueca é Aqui, de sexta-feira (20) até domingo (22). A entrada é gratuita.

Com aulas-show de culinária e apresentações musicais, a programação traz em destaque a gastronomia capixaba, representada pelas tradicionais torta e moqueca, que dividirão espaço com outras preparações à base de frutos do mar.

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Entre as delícias que estarão à venda, os visitantes vão encontrar desde sarda cavala e camarão frito até arroz de camarão, e as opções custarão entre R$ 8 e R$ 45, em média. Churrasquinho, salgados e doces variados, assim como cerveja artesanal, também farão parte do cardápio.

Realizado pela primeira vez em Setiba, o festival A Moqueca é Aqui fez sua estreia em 2025 na Praia do Morro. O novo cenário à beira-mar terá, além da gastronomia, música ao vivo, aulas-show de culinária com chefs locais e expositores de artesanato.



Programação

SEXTA-FEIRA (20/03)

17h - Abertura do evento



17h30 - Orientações sobre os serviços MEI e Nosso Crédito



18h – Aula-show com a chef Mariana Miranda



19h - Apresentação do Maestro Mauro



21h – Show com Clodinho Albani



23h – Encerramento

SÁBADO (21/03)

17h - Abertura do evento



17h30 - Orientações sobre os serviços MEI e Nosso Crédito



18h - Aula-show com a chef Bia Mozzer



19h - Show com Ananda Torres



21h- Show com Banda Agitaê



23h – Encerramento



DOMINGO (22/03)

11h - Abertura do evento com almoço



13h - Aula-show com o chef Leonardo, do Restaurante Gaeta



15h - Roda de congo com Mestre Domingos



16h - Show com Gerson (voz e violão)



18h – Show com Mariana Mulle



20h – Encerramento



2º FESTIVAL A MOQUECA É AQUI

Quando: de 20 a 22 de março de 2026

Onde: na Orla de Setiba, em Guarapari

Entrada gratuita

Mais informações: @amoquecaeaqui.

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