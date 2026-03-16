Semana Santa

Torta capixaba sob encomenda: veja lista com mais de 20 opções

Nos restaurantes, bufês e supermercados pesquisados por HZ em todo o Espírito Santo, preço do quilo varia de R$ 120 a R$ 426

Publicado em 16 de março de 2026 às 17:34

Torta capixaba do restaurante Partido Alto Crédito: Bruno Coelho

Está aberta a temporada de torta capixaba nos restaurantes de todo o Espírito Santo. A poucos dias da Semana Santa, quando uma das maiores tradições culinárias do Estado ganha os holofotes, HZ traz um cardápio recheado com as principais versões da receita, disponíveis para encomenda em 22 estabelecimentos.

Além da opção minimalista, feita basicamente de bacalhau e palmito, a lista inclui a torta completa, com sururu e outros mariscos, além de alternativas vegetarianas e uma releitura em forma de empadinha. Nas casas pesquisadas, o preço do quilo varia de R$ 120 a R$ 426. Confira!

Onde encomendar torta capixaba para a Semana Santa:

MACUNAÍMA COZINHA EXPERIMENTAL - O chef Murilo Góes vai produzir três versões da torta e uma releitura do prato em formato de empadinha. A torta de bacalhau e palmito sairá por R$ 95 (500g) e a empada de torta de bacalhau e palmito por R$ 45 (3 unidades) ou R$ 85 (6 unidades). Já a torta capixaba de bacalhau, palmito, aratu e sururu custará R$ 115 (500g) e, na versão empada, R$ 55 (3 unidades) ou R$ 100 (6 unidades). O valor da torta vegetariana de palmito com cogumelos será R$ 85 (500g). Pedidos: até 31/03 pelo (27) 99294-6775. Itapuã, Vila Velha. Mais informações: www.macunaimacozinha.com.br e @macunaima.cozinha.

CABANA DO NELSINHO - O tradicional restaurante de Iriri fará a torta nas versões tradicional (bacalhau, camarão, sururu, siri, palmito e azeitonas); de bacalhau e camarão e de bacalhau, servidas em panela de barro e acompanhadas por farofa. Disponíveis em dois tamanhos: 500g (R$ 120) e 1 kg (R$ 220). Pedidos: até 01/04 pelo (28) 98112-0230. Praia da Costa Azul, Iriri, Anchieta. Mais informações: @cabanadonelsinho.

- O tradicional restaurante de Iriri fará a torta nas versões tradicional (bacalhau, camarão, sururu, siri, palmito e azeitonas); de bacalhau e camarão e de bacalhau, servidas em panela de barro e acompanhadas por farofa. Disponíveis em dois tamanhos: 500g (R$ 120) e 1 kg (R$ 220). até 01/04 pelo (28) 98112-0230. Praia da Costa Azul, Iriri, Anchieta. @cabanadonelsinho. RESTAURANTE CASARÃO - Endereço da boa moqueca no Norte do Espírito Santo, a casa prepara dois tipos de torta: a de bacalhau com palmito e a tradicional com mariscos. O valor é o mesmo para ambas: R$ 120 o quilo. Pedidos: até 02/04, pelo (27) 99756-5338. Cais da Barra, Centro, Conceição da Barra. Mais informações: @casarao_da_barra.

Empadinhas de torta capixaba da Macunaíma Cozinha Experimental Crédito: Olivier Schochlin

PARTIDO ALTO - O restaurante prepara a torta completa, incluindo bacalhau, camarão, sururu, ostra, siri, palmito e azeitonas (R$ 132,80/500g), acompanhada por arroz. Pedidos: sem data limite, pelo (27) 2142-8559 (Praia do Canto) ou 3227-4087 (Praia de Camburi). Vitória. Mais informações: @partidoaltorestaurante.

RESTAURANTE SÃO PEDRO - A torta da casa sai em duas versões: de bacalhau, camarão, siri, peixe, palmito e azeitona (R$ 360 na panela de barro ou R$ 330 em embalagem de alumínio) ou de bacalhau, peixe, palmito e azeitona (R$ 390 na panela de barro ou R$ 360 na embalagem de alumínio). Pedidos: sem data limite, pelo (27) 3227-0470 ou 99856-9924. Praia do Suá, Vitória. Mais informações: @restaurante_sao_pedro.

MAIS OPÇÃO - O restaurante prepara duas variedades de torta na Semana Santa: bacalhau e palmito (R$ 219/kg), e bacalhau, palmito e camarão (R$ 249/kg). Pedidos: até 02/04 pelo (27) 98146-5206. Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @maisopcaorestaurante.

Torta de bacalhau do restaurante Mais Opção Crédito: Camila Luz

NÓZ COMIDA AFETIVA - O cardápio de Páscoa da casa vem com três opções: torta capixaba feita com lascas de bacalhau, camarões grandes, siri desfiado e palmito fresco (R$ 250/1 kg ou R$ 140/500g); torta de bacalhau e palmito (R$ 240/1kg ou R$ 130/500g); e o clássico bacalhau com natas (R$ 240/1 kg ou R$ 130/500g). Pedidos: até 30/03, ou enquanto durarem os estoques, pelo (27) 99701-6929 ou no link da bio do Instagram. Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @nozcomidaafetiva.

- O cardápio de Páscoa da casa vem com três opções: torta capixaba feita com lascas de bacalhau, camarões grandes, siri desfiado e palmito fresco (R$ 250/1 kg ou R$ 140/500g); torta de bacalhau e palmito (R$ 240/1kg ou R$ 130/500g); e o clássico bacalhau com natas (R$ 240/1 kg ou R$ 130/500g). até 30/03, ou enquanto durarem os estoques, pelo (27) 99701-6929 ou no link da bio do Instagram. Jardim da Penha, Vitória. @nozcomidaafetiva. TIA VITÓRIA BAR DE ESTUFA - A torta capixaba feita pela chef Mônica Pimentel contém bacalhau, camarão, siri, mexilhão de alto mar e palmito fresco (R$ 247/ 1kg ou R$ 123,50/500g). Pedidos: até 29/03 pelo (27) 99643-9757. Mais informações: @tiavitoria.bar.

A torta capixaba feita pela chef Mônica Pimentel contém bacalhau, camarão, siri, mexilhão de alto mar e palmito fresco (R$ 247/ 1kg ou R$ 123,50/500g). até 29/03 pelo (27) 99643-9757. @tiavitoria.bar. SALSA SELF-SERVICE - O restaurante prepara a torta completa, com bacalhau, palmito, camarão, sururu e azeitonas pretas (R$ 215/1 kg) e também a versão feita somente com bacalhau, palmito e azeitonas pretas (R$ 195/1 kg). Pedidos: até 01/04, pelo (27) 98114-1850. Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @salsaselfservice.

Tortas e bacalhau com natas do restaurante Nóz Comida Afetiva Crédito: Lara Campos

BAR E RESTAURANTE PIRÃO - Além da torta tradicional, feita com bacalhau e mariscos (R$ 298/1 kg), a casa prepara a versão de bacalhau e palmito (R$ 426/ 1kg), disponíveis também na porção de 500g. Por mais R$ 50 é possível encomendar a torta já na panela de barro. Pedidos: (27) 3227-1165 ou 98821-8864. Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @restaurantepirao.

torta tradicional, feita com bacalhau e mariscos (R$ 298/1 kg), a casa prepara a versão de bacalhau e palmito (R$ 426/ 1kg), disponíveis também na porção de 500g. Por mais R$ 50 é possível encomendar a torta já na panela de barro. (27) 3227-1165 ou 98821-8864. Praia do Canto, Vitória. @restaurantepirao. RESTAURANTE GALETINHO - Aceita encomendas da torta de bacalhau, palmito e camarão por R$ 280 (1 kg). Pedidos: até 28/03 pelo (27) 99809-5417, com Wagner. Bento Ferreira, Vitória. Mais informações: @restaurantegaletinhovix.

Torta capixaba do restaurante Pirão Crédito: Acervo/Pirão

CARANGUEJO DO ASSIS - A partir do dia 23/03, o restaurante aceitará encomendas tanto da torta capixaba tradicional, com palmito e mariscos, como da de bacalhau e palmito. Cada opção vai custar R$ 220 (800g). Pedidos: com pelo menos 24 horas de antecedência pelos telefones (27) 3289-8486 ou 99768-4589. Praia de Itaparica, Vila Velha. Mais informações: @caranguejodoassis.

RESTAURANTE BERRO DÁGUA - A casa prepara dois tipos de torta: a de bacalhau e palmito e a capixaba tradicional, com mariscos. Cada versão vai custar R$ 179,90 (1 kg). Pedidos: até 01/04 pelo (27) 99520-6843. Jacaraípe, Serra. Mais informações: @restauranteberrodagua.



Torta de bacalhau com camarão do Caranguejo do Assis Crédito: Bruno Coelho

GABÊ FAMILY FOOD - Nesta Páscoa, o restaurante fará a torta em três versões: com bacalhau, palmito e camarão (R$ 246/1 kg ou R$ 134/500g); com bacalhau e palmito (R$ 224/ 1kg ou R$ 123/500g); e vegetariana, com repolho e palmito (R$ 152/1 kg ou R$ 87/500g). Bacalhau cremoso e empadão de camarão ou de bacalhau também são opções sob encomenda. Pedidos: até 31/03, ou enquanto durarem os estoques, pelo (27) 99602-2070. Santa Lúcia, Vitória. Mais informações: @gabefamilyfood.



- Nesta Páscoa, o restaurante fará a torta em três versões: com bacalhau, palmito e camarão (R$ 246/1 kg ou R$ 134/500g); com bacalhau e palmito (R$ 224/ 1kg ou R$ 123/500g); e vegetariana, com repolho e palmito (R$ 152/1 kg ou R$ 87/500g). Bacalhau cremoso e empadão de camarão ou de bacalhau também são opções sob encomenda. até 31/03, ou enquanto durarem os estoques, pelo (27) 99602-2070. Santa Lúcia, Vitória. @gabefamilyfood. CASA DA ILHA - O restaurante prepara a torta de bacalhau com palmito (R$ 190/1 kg) e a torta de bacalhau, palmito, camarão e sururu (R$ 220/1 kg). Pedidos: sem data limite, sujeitos à disponibilidade, pelo (27) 99999-9945. Ilha de Santa Maria, Vitória. Mais informações: @restaurantecasadailha.

- O restaurante prepara a torta de bacalhau com palmito (R$ 190/1 kg) e a torta de bacalhau, palmito, camarão e sururu (R$ 220/1 kg). sem data limite, sujeitos à disponibilidade, pelo (27) 99999-9945. Ilha de Santa Maria, Vitória. @restaurantecasadailha. CAÇAROLA BISTROT - A torta capixaba da chef Bia Delmaestro é feita com lascas de bacalhau Gadus Morhua, siri da Ilha das Caieiras, camarão rosa e palmito orgânico (R$ 345/1 kg). Pedidos: até 31/03 ou enquanto durar o estoque. Barro Vermelho, Vitória. Mais informações: @cacarolabistrot.

Torta de bacalhau do restaurante Gabê Family Food Crédito: Acervo/Gabê

SOETA RESTAURANTE - A torta capixaba do menu especial de Páscoa, feita com siri, camarão, peixe, mexilhão e palmito, sai a R$ 145 (500g), e a torta de bacalhau e palmito por R$ 155 (500g), ambas em embalagens descartáveis. Pedidos até 01/04, ou enquanto durar o estoque, pelo (27) 98875-1032. Mais informações: @soetarestaurante.

- A torta capixaba do menu especial de Páscoa, feita com siri, camarão, peixe, mexilhão e palmito, sai a R$ 145 (500g), e a torta de bacalhau e palmito por R$ 155 (500g), ambas em embalagens descartáveis. Pedidos até 01/04, ou enquanto durar o estoque, pelo (27) 98875-1032. @soetarestaurante. EMPÓRIO CHEF BERGSON RODRIGUES - A torta capixaba à moda do chef contém bacalhau, palmito de coqueiro, azeitonas e ovos, regada com azeite extravirgem. Quanto: R$ 195 (1 kg) em embalagem descartável (por mais R$ 20 pode ser montada na panela de barro). O cardápio de Páscoa contém ainda opções como torta de bacalhau cremoso, torta cremosa de camarão, salada de bacalhau, arroz de frutos do mar e bacalhau com natas. Pedidos: até 30/03 pelo (27) 99275-9695. Retiradas em Serra Sede ou no Café dos Reis (Nova Almeida), Serra. Mais informações: @chefbergsonrodrigues.



Torta capixaba do restaurante Soeta Crédito: Soeta/Divulgação

VIVIAN MUSSO GASTRONOMIA - Para a Semana Santa, a chef aceitará encomendas da torta de bacalhau com palmito (R$ 210/1kg ou R$ 115/500g) e da torta de bacalhau, camarão e palmito (R$ 230/1kg ou R$ 125/500g). Ambas podem ser pedidas na panela de barro, com 1,5kg (a partir de R$ 395, de acordo com a versão). Pedidos: até 25/03 pelo (27) 99984-9894. Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @vivianmussogastronomia.

- Para a Semana Santa, a chef aceitará encomendas da torta de bacalhau com palmito (R$ 210/1kg ou R$ 115/500g) e da torta de bacalhau, camarão e palmito (R$ 230/1kg ou R$ 125/500g). Ambas podem ser pedidas na panela de barro, com 1,5kg (a partir de R$ 395, de acordo com a versão). até 25/03 pelo (27) 99984-9894. Jardim da Penha, Vitória. @vivianmussogastronomia. SÃO JOSÉ SUPERMERCADOS - Aceita encomendas de torta capixaba feita com bacalhau, palmito fresco, camarão e sururu (R$ 279,90 (1 kg). Pedidos: até 02/04 nas lojas da rede em Vitória, Serra e Vila Velha: Praia do Canto (99973-1525), Praia da Costa (99577-5313, Centro de Vitória (99933-6885), Highline/Enseada do Suá (99657-6086), Carapina (99946-0431) e Jardim Camburi (99722-4334). Mais informações: @saojosesupermercados.

Torta capixaba feita pela chef Vivian Musso Crédito: Pedro Piol

SUPERMERCADOS EXTRABOM - As lojas da rede aceitam encomendas da torta de bacalhau e palmito (R$ 165,90/ 1 kg) e também de bolinho de bacalhau (R$ 165,90/ 1 kg). Pedidos: com até 48 horas de antecedência, até 02/04, nas padarias das seguintes unidades: Praia do Suá, Jardim Camburi, Laranjeiras, Goiabeiras, Jacaraípe, Itapuã, Gaivotas, Extracenter Guarapari, Anchieta, Viana, Centro de Colatina, São Silvano, Itacibá, Itararé, Vila Rubim, Jardim América, Porto Canoa, Valparaíso, Laranjeiras e Plaza Top Life. Mais informações: @extrabomsupermercados.

- As lojas da rede aceitam encomendas da torta de bacalhau e palmito (R$ 165,90/ 1 kg) e também de bolinho de bacalhau (R$ 165,90/ 1 kg). com até 48 horas de antecedência, até 02/04, nas padarias das seguintes unidades: Praia do Suá, Jardim Camburi, Laranjeiras, Goiabeiras, Jacaraípe, Itapuã, Gaivotas, Extracenter Guarapari, Anchieta, Viana, Centro de Colatina, São Silvano, Itacibá, Itararé, Vila Rubim, Jardim América, Porto Canoa, Valparaíso, Laranjeiras e Plaza Top Life. @extrabomsupermercados. SUPERMERCADOS EXTRAPLUS - Disponível em todas as padarias das lojas da rede, a torta de bacalhau e palmito custa R$ 169,90/ 1 kg) e o bolinho de bacalhau sai por R$ 169,90 (1 kg). Pedidos: com pelo menos 48 horas de antecedência, até 02/04. Vitória e Vila Velha. Mais informações: @supermercadosextraplus.

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