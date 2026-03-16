Torta capixaba sob encomenda: veja lista com mais de 20 opções

Publicado em 16 de março de 2026 às 17:34
Está aberta a temporada de torta capixaba nos restaurantes de todo o Espírito Santo. A poucos dias da Semana Santa, quando uma das maiores tradições culinárias do Estado ganha os holofotes, HZ traz um cardápio recheado com as principais versões da receita, disponíveis para encomenda em 22 estabelecimentos.
Além da opção minimalista, feita basicamente de bacalhau e palmito, a lista inclui a torta completa, com sururu e outros mariscos, além de alternativas vegetarianas e uma releitura em forma de empadinha. Nas casas pesquisadas, o preço do quilo varia de R$ 120 a R$ 426. Confira!
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