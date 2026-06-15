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Coluna Abdo Filho

Desenvolvido no ES, primeiro ônibus autônomo do Brasil vai começar a rodar na ArcelorMittal

Desenvolvido pela startup capixaba Lume Robotics e pela Vix Logística, do Grupo Águia Branca, o veículo está em fase final de implantação

Publicado em 15 de Junho de 2026 às 03:00

Públicado em 

15 jun 2026 às 03:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Ônibus autônomo desenvolvido pela capixaba Lume Robotics Divulgação/Lume

O primeiro ônibus autônomo da América Latina vai começar a rodar, até o final de junho, dentro da ArcelorMittal Tubarão. Desenvolvido pela startup capixaba Lume Robotics e pela Vix Logística, do Grupo Águia Branca, o veículo está em fase final de implantação e fará parte da frota interna de transporte de pessoas da siderúrgica. Neste nível de automação, o ambiente é previamente mapeado e o carro se locomove sem qualquer intervenção humana, observando obstáculos estáticos e dinâmicos.

"É o primeiro ônibus, com este nível de tecnologia, a rodar dentro da América Latina. Vai ser o primeiro a transportar pessoas, o que nos coloca é um seleto do grupo em termos de desenvolvimento de tecnologia", disse Rânik Guidolini, diretor da Lume Robotics. "Estamos falando de algo que entrega enorme eficiência e segurança aos sistemas de transporte".

O executivo lembra que grande parte dos sistemas veiculares autônomos, principalmente os que transportam pessoas, são desenvolvidos e operam nos Estados Unidos e China. "Os poucos veículos autônomos, de transporte de carga, a operarem no Brasil são nossos ou vieram de fora, principalmente dos Estados Unidos. Vemos muitas oportunidades de expansão, de escalar, inclusive nesse projeto da ArcelorMittal. Temos conversas em andamento, mas nada ainda fechado".

Questionado sobre os motivos de os veículos autônomos não ganharem mais espaço no Brasil, mesmo com a tecnologia disponível, Guidolini explicou. "Temos tecnologia, mas muitos dos equipamentos ainda precisam vir de fora, custam em dólar, são caros. Além disso, vemos uma barreira cultural. Existe um medo de se adotar novas tecnologias no Brasil". 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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