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Coluna Abdo Filho

Comprada pela Águia Branca, empresa do Sul mira expansão

Fundada em 1991, a Servicarga abriu as portas para transportar a produção do Marcopolo, a partir de Caxias do Sul (RS). Empresa tem operação em São Mateus

Publicado em 09 de Junho de 2026 às 17:38

Públicado em 

09 jun 2026 às 17:38
Abdo Filho

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Abdo Filho

Sede da Servicarga, em Caxias do Sul. Empresa faz parte do Grupo Águia Branca Divulgação/VIXPar

Especializada no transporte de veículos pesados, a Servicarga está mirando uma expansão de 10% em 2026. Comprada pela VIXPar, divisão de Logística do Grupo Águia Branca, em 2022, a companhia aposta em um novo segmento para alavancar as suas receitas: transporte de vagões ferroviários. Fundada em 1991, em Caxias do Sul (RS), o objetivo era transportar a produção da Marcopolo, maior fabricante de carrocerias do Brasil, cuja sede fica em Caxias.


A Marcopolo Rail vem ampliando sua atuação, inclusive fora do Brasil, com vendas para o Chile. A companhia tem clientes espalhados pelo Brasil e está de olho nos investimentos ferroviários previstos por União, estados e municípios.  

“A celebração dos 35 anos ocorre em um momento de expansão para a Servicarga. A empresa estima um aumento de cerca de 10% na receita, impulsionado pelo início de uma nova operação para a Marcopolo, envolvendo o transporte de vagões ferroviários. A atuação da Servicarga reforça sua capacidade de desenvolver soluções logísticas sob medida para diferentes segmentos da indústria”.

A Servicarga tem 170 funcionário, mais de 100 veículos e movimenta aproximadamente 2,8 mil unidades por mês entre chassis, ônibus e veículos pesados. Além da matriz em Caxias do Sul, a empresa possui filiais em São Bernardo do Campo (SP), São José dos Pinhais (PR), Porto Real (RJ) e São Mateus, Norte do Espírito Santo. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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