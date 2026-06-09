Comprada pela Águia Branca, empresa do Sul mira expansão

Especializada no transporte de veículos pesados, a Servicarga está mirando uma expansão de 10% em 2026. Comprada pela VIXPar, divisão de Logística do Grupo Águia Branca, em 2022, a companhia aposta em um novo segmento para alavancar as suas receitas: transporte de vagões ferroviários. Fundada em 1991, em Caxias do Sul (RS), o objetivo era transportar a produção da Marcopolo, maior fabricante de carrocerias do Brasil, cuja sede fica em Caxias.

A Marcopolo Rail vem ampliando sua atuação, inclusive fora do Brasil, com vendas para o Chile. A companhia tem clientes espalhados pelo Brasil e está de olho nos investimentos ferroviários previstos por União, estados e municípios.



“A celebração dos 35 anos ocorre em um momento de expansão para a Servicarga. A empresa estima um aumento de cerca de 10% na receita, impulsionado pelo início de uma nova operação para a Marcopolo, envolvendo o transporte de vagões ferroviários. A atuação da Servicarga reforça sua capacidade de desenvolver soluções logísticas sob medida para diferentes segmentos da indústria”.



A Servicarga tem 170 funcionário, mais de 100 veículos e movimenta aproximadamente 2,8 mil unidades por mês entre chassis, ônibus e veículos pesados. Além da matriz em Caxias do Sul, a empresa possui filiais em São Bernardo do Campo (SP), São José dos Pinhais (PR), Porto Real (RJ) e São Mateus, Norte do Espírito Santo.