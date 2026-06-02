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Coluna Abdo Filho

Nova tarifação dos EUA em cima do Brasil preocupa indústria de rochas

A proposta de tarifação de 25% divulgada pelo Escritório de Comércio dos Estados Unidos (USTR) exclui apenas os quartzitos brasileiros

Publicado em 02 de Junho de 2026 às 18:51

Públicado em 

02 jun 2026 às 18:51
Abdo Filho

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Abdo Filho

Segundo Fabio Cruz, o Centrorochas é a principal entidade representativa do setor de rochas naturais no Brasil
Linha de produção de chapas em fábrica do ES Centrorochas/Divulgação

O anúncio, desta terça-feira (02), de que uma nova rodada de tarifas pode atingir as exportações brasileiras para os Estados Unidos deixou a indústria de rochas, que é muito dependente do mercado norte-americano, preocupada. A proposta de tarifação de 25% divulgada pelo Escritório de Comércio dos Estados Unidos (USTR) exclui apenas os quartzitos brasileiros. Granitos, mármores, ardósias e outros receberão taxação extra caso as medidas avancem. O novo tarifaço atinge 45% do faturamento das exportações brasileiras de rochas.

"A preocupação do setor permanece elevada. Os Estados Unidos são o principal destino das exportações brasileiras de rochas naturais e a proposta anunciada pelo USTR volta a colocar sob risco aproximadamente 45% do faturamento exportado pelo setor. A inclusão de um código de nossos produtos entre as exceções é uma informação relevante, mas ainda estamos avaliando os impactos sobre outras categorias importantes da nossa pauta exportadora", afirma Tales Machado, presidente da Centrorochas.

Embora a investigação tenha sido concluída, a eventual aplicação das medidas ainda depende do cumprimento de etapas previstas na legislação americana. O processo permanece em curso e inclui consultas públicas, manifestações de partes interessadas e audiência oficial antes da definição final sobre eventuais medidas corretivas.
Entre as próximas etapas estão a audiência pública marcada para 6 de julho e o prazo legal de 15 de julho para eventual definição e implementação das medidas propostas.

“O impacto é ainda mais severo entre as pequenas e médias empresas, que, em sua maioria, dependem quase exclusivamente da exportação desses materiais para manter suas operações. Em muitos casos, trata-se de 100% da receita dessas companhias, o que torna sua sustentabilidade econômica e a preservação dos postos de trabalho altamente ameaçadas”, assinalou Machado.

A entidade defende a manutenção e o fortalecimento dos canais de diálogo construídos ao longo dos últimos meses entre o setor brasileiro de rochas e interlocutores estratégicos nos Estados Unidos.

O Brasil exportou US$ 1,2 bilhão em rochas (brutas e acabadas), em 2025. Os Estados Unidos foram o destino de mais da metade do que foi vendido. O Espírito Santo abriga cerca de 80% da indústria brasileira de rochas. O impacto por aqui de uma crise no setor seria enorme, principalmente para o Sul do Estado. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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