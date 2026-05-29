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Coluna Abdo Filho

Exportações: pimenta-do-reino do Espírito Santo pega o foguete

Após um 2025 histórico, as vendas do produto para fora do Brasil começaram o ano de maneira acelerada, com uma expansão de 17,4%, batendo em US$ 158,8 milhões (quase R$ 800 milhões)

Publicado em 29 de Maio de 2026 às 03:00

Públicado em 

29 mai 2026 às 03:00
Abdo Filho

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Abdo Filho

Manobra de navio no centro de Vitória
Manobra de navio no Centro de Vitória Vitor Jubini

Os números das exportações do agronegócio do Espírito Santo, no primeiro quadrimestre de 2026, confirmam que a pimenta-do-reino capixaba realmente mudou de patamar. Após um 2025 histórico, as vendas do produto para fora do Brasil começaram o ano de maneira acelerada, com uma expansão de 17,4%, batendo em US$ 158,8 milhões (quase R$ 800 milhões em apenas quatro meses). Os dados são do Ministério da Agricultura e foram compilados pela Gerência de Dados e Análises da Secretaria de Estado da Agricultura.

Assim, a pimenta deixa para trás produtos como mamão e gengibre, que até pouco tempo rivalizavam com ela quando o assunto era vendas do agro para o exterior, e se aproxima dos poderosos celulose e café. Entre janeiro e abril, as exportações de celulose ficaram em US$ 243 milhões (queda de 22,1% em relação a 2025) e o complexo do café (solúvel, conilon e arábica verdes) ficou em US$ 464 milhões. Em 2024, a pimenta respondeu por 5,84% das exportações do agro capixaba, nos primeiros meses de 2026, bateu em 17,49%.

Importante frisar que, em 2025, a pimenta-do-reino bateu recorde de exportações, alcançando US$ 347,22 milhões e 56,1 mil toneladas, com crescimento de 112,9% em valor e de 58% na comparação com 2024. Ou seja, a expansão atual parte de uma base que já é alta.

"É um começo de ano extraordinário, que traduz todo o bom trabalho que vem sendo feito pela cadeia da pimenta nos últimos anos. Temos oportunidades interessantes pela frente. Quando olhamos para onde exportamos a pimenta, vemos que 27% vai para o Vietnã, que não é o consumidor final. Lá eles têm tecnologia e produção de qualidade, como querem europeus e norte-americanos, donos dos mercados que pagam mais. É possível fazer esse beneficiamento aqui. Precisamos também melhorar a qualidade da nossa produção para acessarmos esses mercados com maior margem. Temos que evoluir na escala de secagem e nos métodos, usando, por exemplo, mais gás. Também é importante observar os resíduos químicos ao longo do processo, Europa e Estados Unidos têm exigências altas em relação a isso", analisa Enio Bergoli, secretário de Agricultura do Espírito Santo.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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