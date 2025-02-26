VixPar, do Grupo Águia Branca, prepara investimento milionário em tecnologia

"Estamos mantendo firmes nossos investimentos em tecnologia e inovação. O mercado de logística e transportes está mudando com velocidade, com muita coisa chegando, portanto, são aportes estratégicos para a empresa. Temos a felicidade de estar na ponta, no Brasil, no desenvolvimento, por exemplo, de veículos autônomos e no transporte de carga em caminhões elétricos", assinalou Patrícia Chieppe, CEO da VixPar, divisão que reúne empresas como Vix Logística, V1, Let's, Ebec e Autoport, e com atuação dentro de portos, grandes fábricas, aeroportos, centros de distribuição e transporte de cargas e pessoas em todo o Brasil.