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Negócios

VixPar, do Grupo Águia Branca, prepara investimento milionário em tecnologia

O objetivo é ganhar eficiência, em um ano que promete ser difícil por causa dos juros lá no alto, e estar em linha com as mudanças do mercado, que não são pequenas

Publicado em 26 de Fevereiro de 2025 às 03:50

Públicado em 

26 fev 2025 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Galileu, primeiro veículo de carga autônomo feito no Brasil
Galileu, primeiro veículo de carga autônomo feito no Brasil, tocado pela Vix Crédito: Divulgação/Pix Fotografia
A VixPar, braço de logística e transporte do Grupo Águia Branca, orçou um investimento de R$ 10 milhões em tecnologia e inovação para o ano de 2025. O objetivo é ganhar eficiência (em um ano que promete ser difícil por causa dos juros lá no alto) e estar em linha com as mudanças do mercado, que não são pequenas. A companhia, que já tem um histórico de aportes em startups (tem ações da Lume Robotics, por exemplo) e de desenvolvimento de tecnologias dentro de casa, olha com muita atenção para automação, inteligência artificial e combustíveis alternativos.
"Estamos mantendo firmes nossos investimentos em tecnologia e inovação. O mercado de logística e transportes está mudando com velocidade, com muita coisa chegando, portanto, são aportes estratégicos para a empresa. Temos a felicidade de estar na ponta, no Brasil, no desenvolvimento, por exemplo, de veículos autônomos e no transporte de carga em caminhões elétricos", assinalou Patrícia Chieppe, CEO da VixPar, divisão que reúne empresas como Vix Logística, V1, Let's, Ebec e Autoport, e com atuação dentro de portos, grandes fábricas, aeroportos, centros de distribuição e transporte de cargas e pessoas em todo o Brasil.
A Vix desenvolveu, junto com Portocel e Lume, o primeiro caminhão autônomo de cargas a operar dentro de um porto da América Latina. Ao lado da Suzano, a empresa desenvolve um caminhão autônomo e elétrico. Ainda dentro deste campo, já há negociações em curso com grandes fábricas para a utilização do Galileu, trator autônomo desenvolvido pelos técnicos da própria empresa, no bairro Maria Ortiz, em Vitória.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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