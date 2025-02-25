Investidores do ES vão colocar R$ 135 milhões em complexo logístico no Rio

"O mercado de galpões logísticos é muito forte no Espírito Santo, destacadamente na Grande Vitória, mas nem todos os lugares têm esse mesmo contexto. A região de Macaé, ao lado da Região dos Lagos, uma das mais populosas do Rio, é carente de galpões triple A. Empresas como as de e-commerce, por exemplo, encontram dificuldades. É um mercado bem interessante, com enorme potencial de expansão", explicou Adhemar Reis, sócio da OSA. Segundo ele, embora ainda nem tenha sido lançado, já há pré-contratos de locação estabelecidos com Shopee e Mercado Livre.