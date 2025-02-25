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Negócios

Investidores do ES vão colocar R$ 135 milhões em complexo logístico no Rio

A desenvolvedora capixaba OSA é a responsável pelo Airlog, em Macaé. Investidores estão de olho na expansão da região e na falta de estruturas de padrão mais elevado

Publicado em 25 de Fevereiro de 2025 às 03:50

Públicado em 

25 fev 2025 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Perspectiva do Airlog, complexo logístico que será construído em Macaé, no Rio de Janeiro
Perspectiva do Airlog, complexo logístico que será construído em Macaé, no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/OSA
A OSA, desenvolvedora capixaba de complexos logísticos, está à frente de um investimento de R$ 135 milhões que será colocado de pé em Macaé, um dos municípios mais importante do Norte do Rio de Janeiro, muito forte na prestação de serviços para a indústria do petróleo. Batizado de Airlog, por estar perto do aeroporto da cidade, o empreendimento ficará em um terreno de 65 mil m² e terá 44 mil m² de área bruta locável. O projeto está em fase de aprovação na prefeitura e a inauguração está prevista para o final de 2026.
"O mercado de galpões logísticos é muito forte no Espírito Santo, destacadamente na Grande Vitória, mas nem todos os lugares têm esse mesmo contexto. A região de Macaé, ao lado da Região dos Lagos, uma das mais populosas do Rio, é carente de galpões triple A. Empresas como as de e-commerce, por exemplo, encontram dificuldades. É um mercado bem interessante, com enorme potencial de expansão", explicou Adhemar Reis, sócio da OSA. Segundo ele, embora ainda nem tenha sido lançado, já há pré-contratos de locação estabelecidos com Shopee e Mercado Livre.
O desenvolvimento do projeto é tocado pela OSA em parceria com a Realiza Macaé, de Ricardo Malfetano, Manoel Ferreira e do empresário capixaba Gilberto Lopes. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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