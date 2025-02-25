Investidores do ES vão colocar R$ 135 milhões em complexo logístico no Rio

A OSA, desenvolvedora capixaba de complexos logísticos,
está à frente de um investimento de R$ 135 milhões que será colocado de pé em Macaé, um dos municípios mais importante do Norte do Rio de Janeiro, muito forte na prestação de serviços para a indústria do petróleo. Batizado de Airlog, por estar perto do aeroporto da cidade, o empreendimento ficará em um terreno de 65 mil m² e terá 44 mil m² de área bruta locável. O projeto está em fase de aprovação na prefeitura e a inauguração está prevista para o final de 2026.
"O mercado de galpões logísticos é muito forte no Espírito Santo, destacadamente na Grande Vitória, mas nem todos os lugares têm esse mesmo contexto. A região de Macaé, ao lado da Região dos Lagos, uma das mais populosas do Rio, é carente de galpões triple A. Empresas como as de e-commerce, por exemplo, encontram dificuldades. É um mercado bem interessante, com enorme potencial de expansão", explicou Adhemar Reis, sócio da OSA. Segundo ele, embora ainda nem tenha sido lançado, já há pré-contratos de locação estabelecidos com Shopee e Mercado Livre.
O desenvolvimento do projeto é tocado pela OSA em parceria com a Realiza Macaé, de Ricardo Malfetano, Manoel Ferreira e do empresário capixaba Gilberto Lopes.