Agro: governo lança fundo de R$ 60 milhões para a construção de barragens no ES

O governo do Espírito Santo vai lançar, no começo da tarde desta quinta-feira (20), no Palácio Anchieta, um fundo específico para a construção de barragens dentro de propriedades rurais de todo o Estado. Os trabalhos vão começar com um caixa de R$ 60 milhões (que pode ser ampliado) a ser operado pelo Bandes. O lançamento se dará em um momento de muita preocupação com as mudanças bruscas nos regimes de chuva, o que coloca em risco a segurança hídrica do Estado e prejudica diretamente a produtividade do agro.