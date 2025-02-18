A fila bilionária dos exportadores de rocha no Espírito Santo

"Boa parte da nossa exportação é feita pelo Rio de Janeiro. Os produtos saem do Porto de Vitória, vão para o Rio de Janeiro e, de lá, vão para o seu destino final. O terminal que nos atende passou por obras e a produção acabou ficando parada nos galpões das empresas. Como não temos alternativa, já que Vitória não faz mais longo curso, acabou que não conseguimos embarcar. Nossas exportações ficaram perto de US$ 1,3 bilhão, em 2024, se tivéssemos uma infraestrutura adequada, teria superado US$ 1,5 bilhão. Queremos buscar os US$ 3 bilhões, mas só conseguiremos se tivermos portos. Felizmente as obras no Rio acabaram e, por isso, tivemos o melhor janeiro da história, mas toda hora surge algo diferente, e isso é um grave problema", disse Tales Machado, presidente do Centrorochas, nesta terça-feira (18), na abertura da Marmomac Brazil, feira do segmento, em São Paulo.