Em busca de mais fôlego para o setor, feira de rochas estreia em SP

Começa, nesta terça-feira (18), no Anhembi, em São Paulo, a Marmomac Brazil. Pela primeira vez a principal feira do setor de rochas acontece fora do Espírito Santo, até o ano passado, ela era realizada no Pavilhão de Carapina e se chamava Vitória Stone Fair.
A ida para São Paulo tem por objetivo ampliar o fôlego da indústria, tanto no mercado externo como no interno. Cerca de 80% do beneficiamento brasileiro de rochas se dá no Espírito Santo, mas o mercado, obviamente, não está só aqui. A ideia, portanto, é usar a gigantesca caixa de ressonância que é São Paulo para ampliar os horizontes do setor.
"Teremos, já no primeiro ano, uma feira maior, serão 14 mil m², e com muita representatividade. As principais indústrias do país terão estandes, teremos uma presença maior de estrangeiros com estandes (Itália, Irã, China, Turquia e Grécia) e já temos confirmadas as vindas de importantes arquitetos, marmorarias e construtoras. Em Vitória, 70% do nosso público era formado por capixabas, que, portanto, já tinham grande conhecimento do setor, em São Paulo isso vai se inverter. Teremos uma renovação de público e, portanto, abriremos portas para a realização de novos negócios, esse é o objetivo maior", destacou Flávia Milaneze, CEO da Milanez & Milaneze, empresa do Grupo VeronaFiere responsável pela organização da Marmomac Brazil.
Sobre a Marmomac Brazil 2026, as conversas estão adiantadas e a confirmação deve se dar até o final da semana.