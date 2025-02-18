Em busca de mais fôlego para o setor, feira de rochas estreia em SP

"Teremos, já no primeiro ano, uma feira maior, serão 14 mil m², e com muita representatividade. As principais indústrias do país terão estandes, teremos uma presença maior de estrangeiros com estandes (Itália, Irã, China, Turquia e Grécia) e já temos confirmadas as vindas de importantes arquitetos, marmorarias e construtoras. Em Vitória, 70% do nosso público era formado por capixabas, que, portanto, já tinham grande conhecimento do setor, em São Paulo isso vai se inverter. Teremos uma renovação de público e, portanto, abriremos portas para a realização de novos negócios, esse é o objetivo maior", destacou Flávia Milaneze, CEO da Milanez & Milaneze, empresa do Grupo VeronaFiere responsável pela organização da Marmomac Brazil.