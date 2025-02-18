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Economia

Em busca de mais fôlego para o setor, feira de rochas estreia em SP

Pela primeira vez a principal feira do setor de rochas acontece fora do Espírito Santo. Indústria nacional é fortemente concentrada no ES, desafio é ampliar mercado

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 03:50

Públicado em 

18 fev 2025 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Começa, nesta terça-feira (18), no Anhembi, em São Paulo, a Marmomac Brazil. Pela primeira vez a principal feira do setor de rochas acontece fora do Espírito Santo, até o ano passado, ela era realizada no Pavilhão de Carapina e se chamava Vitória Stone Fair. A ida para São Paulo tem por objetivo ampliar o fôlego da indústria, tanto no mercado externo como no interno. Cerca de 80% do beneficiamento brasileiro de rochas se dá no Espírito Santo, mas o mercado, obviamente, não está só aqui. A ideia, portanto, é usar a gigantesca caixa de ressonância que é São Paulo para ampliar os horizontes do setor.
"Teremos, já no primeiro ano, uma feira maior, serão 14 mil m², e com muita representatividade. As principais indústrias do país terão estandes, teremos uma presença maior de estrangeiros com estandes (Itália, Irã, China, Turquia e Grécia) e já temos confirmadas as vindas de importantes arquitetos, marmorarias e construtoras. Em Vitória, 70% do nosso público era formado por capixabas, que, portanto, já tinham grande conhecimento do setor, em São Paulo isso vai se inverter. Teremos uma renovação de público e, portanto, abriremos portas para a realização de novos negócios, esse é o objetivo maior", destacou Flávia Milaneze, CEO da Milanez & Milaneze, empresa do Grupo VeronaFiere responsável pela organização da Marmomac Brazil.
"A feira faz parte de um grande ecossistema que está trabalhando para que o setor cresça como um todo. Hoje, a indústria de rochas movimenta algo perto de R$ 15 bilhões por ano, com as vendas internas e externas. O nosso objetivo é dar mais visibilidade e abrir janelas para novas oportunidades de negócios aqui no Brasil e fora daqui".
Sobre a Marmomac Brazil 2026, as conversas estão adiantadas e a confirmação deve se dar até o final da semana. 

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Montagem da Marmomac Brazil, que será realizada em SP
Montagem da Marmomac Brazil, que será realizada em SP Crédito: Joaz Macedo/Marmomac Brazil

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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