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Agroindústria

Doces Fardin, de Vargem Alta, investe para ganhar o mercado nacional

O objetivo é aumentar a produção e avançar nos mercados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Sul da Bahia

Publicado em 13 de Fevereiro de 2025 às 03:50

Públicado em 

13 fev 2025 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Fábrica da Doces Fardin, em Vargem Alta, Sul do Espírito Santo
Fábrica da Doces Fardin, em Vargem Alta, Sul do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Doces Fardin
A Doces Fardin, de Vargem Alta, Sul do Espírito Santo, está investindo em busca de expansão. O objetivo é aumentar a produção e avançar nos mercados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Sul da Bahia. O faturamento deve crescer pelo menos 20% já em 2025. Só em automação estão sendo colocados mais de R$ 1 milhão. Importante frisar que a expansão se dará em cima de uma base importante, entre 2021 e 2024, as receitas da empresa tiveram aumento de 190%.

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A agroindústria, hoje, produz 200 toneladas de doces com banana por mês. São 40 produtos diferentes comercializados em 300 municípios do Sudeste. A meta é liderar o mercado nacional do segmento. “Com essa ampliação, aumenta também a demanda por bananas para 370 toneladas mensais, tudo já alinhado com os produtores rurais locais. Assim, a equipe, hoje com 120 colaboradores, sendo 70% deles mulheres, também deve expandir. Todos crescem e ganham juntos”, assinala Romildo Antonio Fardin, fundador da empresa.
A Doces Fardin ocupa uma área de 9 mil metros quadrados e tem capacidade para dobrar a produção. O fornecimento do principal insumo da indústria, a banana, vem de 140 famílias de pequenos produtores rurais locais. São 312 toneladas mensalmente, o que dá uma injeção de R$ 3,5 milhões por ano.
A Doces Fardin nasceu, em 2005, na cozinha da casa de Romildo e da esposa dele, Marivânia. Foi a solução encontrada para incrementar a renda da família, prejudicada por uma crise que o mercado de café enfrentava na época. Muito embora o café tenha dado a volta por cima, a decisão de empreender se mostrou para lá de acertada.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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