Doces Fardin, de Vargem Alta, investe para ganhar o mercado nacional

Fábrica da Doces Fardin, em Vargem Alta, Sul do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Doces Fardin

A Doces Fardin, de Vargem Alta, Sul do Espírito Santo, está investindo em busca de expansão. O objetivo é aumentar a produção e avançar nos mercados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Sul da Bahia. O faturamento deve crescer pelo menos 20% já em 2025. Só em automação estão sendo colocados mais de R$ 1 milhão. Importante frisar que a expansão se dará em cima de uma base importante, entre 2021 e 2024, as receitas da empresa tiveram aumento de 190%.

A agroindústria, hoje, produz 200 toneladas de doces com banana por mês. São 40 produtos diferentes comercializados em 300 municípios do Sudeste. A meta é liderar o mercado nacional do segmento. “Com essa ampliação, aumenta também a demanda por bananas para 370 toneladas mensais, tudo já alinhado com os produtores rurais locais. Assim, a equipe, hoje com 120 colaboradores, sendo 70% deles mulheres, também deve expandir. Todos crescem e ganham juntos”, assinala Romildo Antonio Fardin, fundador da empresa.

A Doces Fardin ocupa uma área de 9 mil metros quadrados e tem capacidade para dobrar a produção. O fornecimento do principal insumo da indústria, a banana, vem de 140 famílias de pequenos produtores rurais locais. São 312 toneladas mensalmente, o que dá uma injeção de R$ 3,5 milhões por ano.