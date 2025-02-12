O antídoto da ArcelorMittal contra o tarifaço dos Estados Unidos

A ArcelorMittal vem investindo forte em galvanizados, laminados e em outras tecnologias negociadas diretamente com o seu consumidor final, que é a indústria de eletrodomésticos, automotiva, construção civil e geração de energia solar. A unidade de Vega do Sul, em Santa Catarina, onde a companhia concentra este tipo de produtos no Brasil, está no limite e Tubarão foi a escolhida para receber a expansão. Os acionistas do conglomerado já tomaram a decisão de que, daqui para frente, a planta capixaba só receberá aportes voltados para produtos com mais tecnologia embarcada. A produção de placas de aço, berço da unidade, ficará onde está - 7,5 milhões de toneladas por ano.