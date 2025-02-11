Os motivos do Grupo Kora para lançar um novo plano de saúde no ES

Benjamin também explica os motivos de a Kora, que possui negócios também no Ceará, Tocantins, Mato Grosso, Distrito Federal e Goiás, iniciar o projeto pelo Espírito Santo. "Assistimos, no Estado, a um movimento muito agudo de verticalização nos últimos anos. Além disso, o Meridional é uma marca muito forte por aqui, que entrega confiança ao cliente. Começar pela Grande Vitória teve esses dois motivos principais. Faremos tudo com calma, já estamos conversando com alguns clientes em potencial, trouxemos o Gustavo Knupp para ser o CEO
e, por ora, não pensamos em fazer este mesmo movimento fora do Espírito Santo".
O CEO da Kora afirma que não vai entrar em briga por preços. "Queremos entregar qualidade para o nosso cliente. Temos uma boa estrutura, vamos ampliá-la e temos um público claro, que é a classe média e alta da Grande Vitória. Vamos brigar por qualidade, não entraremos em guerra de preços".