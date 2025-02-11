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Saúde privada

Os motivos do Grupo Kora para lançar um novo plano de saúde no ES

A Kora Saúde, que é dona do Meridional, a maior rede hospitalar do Espírito Santo, anunciou a criação de um plano de saúde no Estado

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 03:50

Públicado em 

11 fev 2025 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Meridional
Hospital Meridional Serra, na Grande Vitória Crédito: Meridional/Divulgação
Na visão do CEO da Kora Saúde, Antônio Benjamim Neto, o mercado brasileiro de saúde suplementar passa, nos últimos três anos, por uma forte consolidação e a estrutura própria (rede hospitalar robusta) tem sido o fio condutor deste movimento. Esta é a explicação para a criação do Meridional Saúde, operadora que começa a funcionar nesta quarta-feira (12) e que terá na rede Meridional a sua principal âncora. O Meridional, que tem a maior rede hospitalar do Espírito Santo (sete unidades), foi comprado pela Kora em 2018).
"Estamos vivendo, no Brasil, um movimento forte de verticalização. A Rede D'Or comprou a SulAmérica. O Bradesco vem em um movimento forte de compra de hospitais e parcerias. Dasa e Amil se juntaram. Estamos observando uma consolidação em grandes grupos, com o objetivo de dar segurança a um negócio que tem um custo fixo muito elevado. A rede Meridional, aqui no Espírito Santo, tem 800 leitos e trabalha com mais de 2 mil médicos, uma vantagem competitiva enorme. Já vínhamos analisando a situação, observando as oportunidades e resolvemos fazer o movimento agora. Estamos muito confiantes", assinalou o executivo.
Benjamin também explica os motivos de a Kora, que possui negócios também no Ceará, Tocantins, Mato Grosso, Distrito Federal e Goiás, iniciar o projeto pelo Espírito Santo. "Assistimos, no Estado, a um movimento muito agudo de verticalização nos últimos anos. Além disso, o Meridional é uma marca muito forte por aqui, que entrega confiança ao cliente. Começar pela Grande Vitória teve esses dois motivos principais. Faremos tudo com calma, já estamos conversando com alguns clientes em potencial, trouxemos o Gustavo Knupp para ser o CEO e, por ora, não pensamos em fazer este mesmo movimento fora do Espírito Santo".
O CEO da Kora afirma que não vai entrar em briga por preços. "Queremos entregar qualidade para o nosso cliente. Temos uma boa estrutura, vamos ampliá-la e temos um público claro, que é a classe média e alta da Grande Vitória. Vamos brigar por qualidade, não entraremos em guerra de preços".

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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