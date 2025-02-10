Projeto do novo pavilhão de Carapina vai ficar mais caro

Previsto, originalmente, para ser entregue nos últimos meses de 2024, o projeto executivo do novo Pavilhão de Carapina, na Serra, ainda está sendo debatido. A nova previsão é de que o martelo seja batido até março e que o edital para licitação da obra, que será tocada pelo governo do Estado, seja publicado em abril. Por ser multiúso e modular, a estrutura que está sendo proposta não é simples e nem barata. Os materiais utilizados (de acústica, por exemplo) e a refrigeração deram uma salgada no preço.