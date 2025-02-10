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Projeto do novo pavilhão de Carapina vai ficar mais caro

Previsto, originalmente, para ser entregue nos últimos meses de 2024, o projeto executivo do novo Pavilhão de Carapina, na Serra, ainda está sendo debatido. Martelo deve ser batido em março

Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 03:50

Públicado em 

10 fev 2025 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Perspectiva da área de eventos que será construída no luar do Pavilhão de Carapina
Perspectiva da área de eventos que será construída no lugar do Pavilhão de Carapina Crédito: Divulgação | Setur
Previsto, originalmente, para ser entregue nos últimos meses de 2024, o projeto executivo do novo Pavilhão de Carapina, na Serra, ainda está sendo debatido. A nova previsão é de que o martelo seja batido até março e que o edital para licitação da obra, que será tocada pelo governo do Estado, seja publicado em abril. Por ser multiúso e modular, a estrutura que está sendo proposta não é simples e nem barata. Os materiais utilizados (de acústica, por exemplo) e a refrigeração deram uma salgada no preço.
Os números ainda não estão fechados, mas a nova expectativa dentro do Palácio Anchieta é de que o investimento fique na casa dos R$ 200 milhões. Quando o governo do Estado, no ano passado, depois de um leilão frustrado, tomou a decisão de fazer a obra, falava-se em aporte de cerca de R$ 100 milhões. O objetivo é colocar de pé um equipamento moderno, de alto nível, com adequada infraestrutura viária e, assim que as obras acabarem, em meados de 2027, fazer um leilão para a iniciativa privada. A crença é que uma boa estrutura, administrada por quem entende, seja capaz de colocar o Espírito Santo na rota do turismo de eventos e negócios.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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