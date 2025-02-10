Projeto do novo pavilhão de Carapina vai ficar mais caro

Previsto, originalmente, para ser entregue nos últimos meses de 2024, o projeto executivo do novo Pavilhão de Carapina, na Serra, ainda está sendo debatido. A nova previsão é de que o martelo seja batido até março e que o edital para licitação da obra, que será tocada pelo governo do Estado, seja publicado em abril. Por ser multiúso e modular, a estrutura que está sendo proposta não é simples e nem barata. Os materiais utilizados (de acústica, por exemplo) e a refrigeração deram uma salgada no preço.
Os números ainda não estão fechados, mas a nova expectativa dentro do Palácio Anchieta é de que o investimento fique na casa dos R$ 200 milhões. Quando o governo do Estado, no ano passado, depois de um leilão frustrado, tomou a decisão de fazer a obra, falava-se em aporte de cerca de R$ 100 milhões.
O objetivo é colocar de pé um equipamento moderno, de alto nível, com adequada infraestrutura viária e, assim que as obras acabarem, em meados de 2027, fazer um leilão para a iniciativa privada. A crença é que uma boa estrutura, administrada por quem entende, seja capaz de colocar o Espírito Santo na rota do turismo de eventos e negócios.