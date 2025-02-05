Ministro dos Transportes libera documento que faltava para destravar ferrovia no ES

Em ofício, Ribeiro comunica a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que o Ramal Anchieta entrou como investimento adicional, uma contrapartida, em uma renegociação feita entre governo federal e Vale em cima das renovações das ferrovias Vitória-Minas e Carajás e pede para que a agência emita, o quanto antes, a Declaração de Utilidade Pública (DUP).

"O acordo entre Vale e governo federal foi fechado no final do ano passado e fomos comunicados que o ramal para Anchieta havia entrado como investimento adicional a ser feito pela Vale. Mas faltava o documento oficial, e agora ele veio por meio deste ofício assinado hoje pelo secretário Leonardo Ribeiro. Com a DUP podem ser iniciados os processos de desapropriação, que é um dos maiores desafios do projeto. Também esperamos que, a partir de agora, a Vale faça o protocolo para que o Iema dê início ao licenciamento ambiental. Era o documento que faltava para destravar um projeto que é fundamental para o Espírito Santo".