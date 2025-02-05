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Infraestrutura

Ministro dos Transportes libera documento que faltava para destravar ferrovia no ES

O governador Renato Casagrande esteve, nesta quarta-feira (05), em Brasília, para uma reunião com o ministro dos Transportes, Renan Filho

Publicado em 05 de Fevereiro de 2025 às 17:46

Públicado em 

05 fev 2025 às 17:46
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Locomotiva da Vale em ferrovia
Locomotiva da Vale: investimentos para ampliação da malha Crédito: Divulgação
O governador Renato Casagrande esteve, nesta quarta-feira (05), em Brasília, para uma reunião com o ministro dos Transportes, Renan Filho. Também participaram do encontro deputados e senadores da bancada federal do Espírito Santo. Eles saíram de lá com o que queriam: o documento que faltava para destravar o projeto da ferrovia entre Santa Leopoldina e Anchieta assinado pelo secretário Nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Ribeiro. Trata-se de um ramal da Ferrovia Vitória-Minas que será feito pela Vale. Um investimento de R$ 6 bilhões que deve ser entregue até 2030.  
Em ofício, Ribeiro comunica a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que o Ramal Anchieta entrou como investimento adicional, uma contrapartida, em uma renegociação feita entre governo federal e Vale em cima das renovações das ferrovias Vitória-Minas e Carajás e pede para que a agência emita, o quanto antes, a Declaração de Utilidade Pública (DUP).
"O acordo entre Vale e governo federal foi fechado no final do ano passado e fomos comunicados que o ramal para Anchieta havia entrado como investimento adicional a ser feito pela Vale. Mas faltava o documento oficial, e agora ele veio por meio deste ofício assinado hoje pelo secretário Leonardo Ribeiro. Com a DUP podem ser iniciados os processos de desapropriação, que é um dos maiores desafios do projeto. Também esperamos que, a partir de agora, a Vale faça o protocolo para que o Iema dê início ao licenciamento ambiental. Era o documento que faltava para destravar um projeto que é fundamental para o Espírito Santo".
O Ramal Anchieta terá pouco mais de 80 quilômetros, saindo de Santa Leopoldina (perto do limite com Cariacica) e indo até a Samarco. São mais de 700 desapropriações ao longo do trecho. A Vale, pelo cronograma original, previa estar com desapropriações e licenciamento ambiental resolvidos em meados de 2025. Mas, diante dos percalços dos últimos meses, o andamento do processo deve atrasar. O Ramal Anchieta é a primeira perna da ferrovia que ligará o Espírito Santo à Região Metropolitana do Rio de Janeiro, passando por portos importantes como Açu (Rio) e Central (em Presidente Kennedy).    

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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