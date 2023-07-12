Vale promete entregar até 2030 ferrovia entre Santa Leopoldina e Anchieta

A Vale apresentou, na manhã desta quarta-feira (12), o cronograma de implantação da primeira parte da Estrada de Ferro Vitória-Rio (EF 118
), entre Santa Leopoldina
e a Samarco, em Ubu, Anchieta. São 100 quilômetros que passarão também por Cariacica, Viana, Vila Velha e Guarapari. O prazo de execução é de 84 meses, portanto, a operação deve ser iniciada em meados de 2030.
O prazo é dividido da seguinte forma: 24 meses - para fazer as 739 desapropriações necessárias e o licenciamento ambiental - e 60 meses de obras. A grande preocupação está nos primeiros dois anos. O vice-governador Ricardo Ferraço
, responsável por negociar o projeto com a Vale, pediu empenho dos prefeitos e garantiu o mesmo por parte do Estado.
“Precisamos de apoio para fazer as desapropriações e o licenciamento ambiental andar. Os projetos executivos e ambiental estão prontos, quanto mais apoio e diálogo, melhor. Desapropriação não é um processo fácil, sabemos, mas com diálogo fica mais simples. Podemos fazer esses 24 meses iniciais virarem 12 ou 12 meses. Podemos e devemos ganhar tempo. Feito isso, as obras começam”.
O licenciamento ambiental será feito pelo Ibama. Estado e Vale queriam que fosse tocado pelo Iema.
As obras, até Ubu, vão custar R$ 6 bilhões e gerar 1,5 mil empregos. Sobre o trecho até a divisa com o Rio de Janeiro, a Vale se comprometeu a entregar, além do projeto executivo, todo o projeto ambiental até julho de 2024. As obras vão depender de uma articulação junto ao governo federal.