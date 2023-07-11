Petróleo: em três meses, produção do maior campo do Norte do ES cresce 62%

No Polo Cricaré - comprado da Petrobras, em 2020, por US$ 155 milhões (R$ 744 milhões no dólar de hoje) - a produção mais do que triplicou entre o final de 2021, quando os noruegueses assumiram a operação, e agora: de 800 barris dia para os atuais 2,5 mil/dia. Portanto, a produção dos dois pólos, que antes estava em 4,8 mil barris por dia, agora já está batendo em 9 mil. A expectativa do comando da Seacrest é chegar aos 10 mil barris antes do final do ano. Linhares, Jaguaré, São Mateus e Conceição da Barra concentram a produção.