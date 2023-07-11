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Produtividade

Petróleo: em três meses, produção do maior campo do Norte do ES cresce 62%

A norueguesa Seacrest Petróleo assumiu o Polo Norte Capixaba, que pertencia à Petrobras, em meados de abril e já experimenta um crescimento forte

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 03:50

Públicado em 

11 jul 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Data: 06/12/2019 - ES - Linhares - Estação de tratamento de petróleo da Petrobras Fazenda Alegre
Produção onshore de petróleo no Norte do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
A petroleira norueguesa Seacrest, principal produtora de petróleo onshore (em terra) do Espírito Santo, está comemorando os bons resultados de suas operações no Norte do Espírito Santo. No Polo Norte Capixaba, o maior da região, houve um avanço de 62,5% em apenas três meses de operação: de 4 mil barris/dia para 6,5 mil. A Petrobras concluiu a venda do Norte Capixaba para os europeus em 12 abril deste ano, por US$ 426,65 milhões (R$ 2,05 bi).
No Polo Cricaré - comprado da Petrobras, em 2020, por US$ 155 milhões (R$ 744 milhões no dólar de hoje) - a produção mais do que triplicou entre o final de 2021, quando os noruegueses assumiram a operação, e agora: de 800 barris dia para os atuais 2,5 mil/dia.  Portanto, a produção dos dois pólos, que antes estava em 4,8 mil barris por dia, agora já está batendo em 9 mil. A expectativa do comando da Seacrest é chegar aos 10 mil barris antes do final do ano. Linhares, Jaguaré, São Mateus e Conceição da Barra concentram a produção.
Para chegar a isso, muito investimento em exploração e na produtividade dos campos maduros. Até junho, um aporte de quase R$ 300 milhões. "Estamos melhorando a performance dos poços maduros e fazendo novas perfurações. Investimos US$ 60 milhões nos últimos seis meses, nossa melhora de produtividade vem daí", explicou Michael Stewart, presidente da Seacrest. Só em 2023, serão feitos aportes para melhorar a produção de 400 poços maduros e na perfuração de até 20 novos. No ano que vem, a intenção é perfurar até 50 novos poços.
Pelas contas da Rede Petro ES, a produção de petróleo em terra no Espírito Santo, que estava em 10 mil barris há poucos meses, deve chegar aos 30 mil em três anos. Só a Seacrest se comprometeu com um investimento de US$ 400 milhões até 2027. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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