Petrobras conclui venda de polo de petróleo no Norte do ES a grupo norueguês

Estação de tratamento de petróleo da Petrobras Fazenda Alegre Crédito: Carlos Alberto Silva

Petrobras recebeu à vista o pagamento de US$ 426,65 milhões (quase R$ 2,1 bilhões) pela venda do Polo Norte Capixaba à subsidiária do grupo norueguês Seacrest Bermuda Limited. A informação da transferência de 100% do negócio para a outra empresa foi divulgada na noite da última quarta-feira (12), em fato relevante.

O polo compreende um conjunto de quatro concessões de campos terrestres (onshore) de produção de óleo e gás e agora passa a ser da Seacrest Petróleo SPE Norte Capixaba Ltda.

Os ativos estão localizado na Bacia do Espírito Santo, nos municípios de Linhares, Jaguaré e São Mateus. Entre os empreendimentos passados ao grupo norueguês estão as instalações de Cancã e Fazendas Alegre (o maior campo terrestre de petróleo no Estado), São Rafael e Santa Luzia.

O polo compreende ainda o Terminal Norte Capixaba (TNC), até então operado pela Transpetro, e todas as instalações de produção contidas no ring fence (jazidas) das quatro concessões que também fazem parte do complexo. A titularidade de alguns terrenos do local também foi vendida, além de dutos para transporte de óleo e gás.

Mapa: Polo Norte Capixaba está localizado na Bacia do Espírito Santo, nos municípios de Jaguaré, Linhares e São Mateus Crédito: Reprodução/Petrobras

O TNC é constituído de cinco tanques de recebimento de petróleo e condensado com medição operacional em linha na sua entrada. Ele também conta com infraestrutura para recebimento por carretas.

A produção média do Polo Norte Capixaba no 1º trimestre de 2023 foi de aproximadamente 4,6 mil barris de óleo por dia (bpd) e 21,8 mil m³/dia de gás natural, de acordo com a petroleira brasileira.

Ao todo, o polo tem 269 poços em operação, três estações de tratamento de óleo, quatro estações satélites no campo de Fazenda Alegre e 73,81 km de gasodutos e oleodutos.

A venda foi concluída, segundo a Petrobras, já com os ajustes previstos no contrato. O valor recebido, de US$ 426,65, se soma ao montante de US$ 35,85 milhões pagos na ocasião da assinatura realizada em 23 de fevereiro do ano passado. Além desse montante, é previsto o recebimento, pela Petrobras, de até US$ 66 milhões em pagamentos contingentes, a depender das cotações futuras do petróleo tipo brent.

Com a conclusão da cessão, a Seacrest assume a condição de operadora dos campos do Polo Norte Capixaba e demais infraestruturas de produção.

Segundo a Petrobras, o Polo Norte Capixaba respondia por 3,3% de sua produção no Espírito Santo, e sua transferência não impacta as demais atividades da estatal na região, onde mantém operações de importantes campos em águas profundas, com destaque para o Parque das Baleias, além de 7 áreas exploratórias.

A estatal afirma que continua responsável pelo gerenciamento de 14 plataformas, 704 km de linhas, por meio da sede localizada no município de Vitória (Edivit). Acrescenta ainda que mantém seus compromissos firmados no PE 2023-27 para o Estado, com destaque à implantação da plataforma Maria Quitéria no Parque das Baleias, a interligação de novos poços e um incremento da sua curva de produção até 2027.

Além dos campos offshore, a Petrobras permanece com outras operações no Estado, como as unidades de processamento de gás natural de Cacimbas (UTGC) e Sul Capixaba (UTGSUL) e o Terminal Aquaviário Barra do Riacho.