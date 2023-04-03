Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Energia

Chegada da Energisa ao ES pode destravar investimento estratégico

Setor produtivo capixaba enxerga possibilidade de reduzir ociosidade das unidades de tratamento de gás do ES e passar a fornecer o produto para outros Estados

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 18:08

Públicado em 

03 abr 2023 às 18:08
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Unidade de Tratamento de Gás em Cacimbas, Linhares, da Petrobras, deve receber novos investimentos
Unidade de Tratamento de Gás em Cacimbas, Linhares, da Petrobras Crédito: Miplan Engenharia/Reprodução site/Divulgação
A privatização da ES Gás, arrematada na última sexta-feira (31) pelo Grupo Energisa por R$ 1,42 bilhão, trouxe uma onda de otimismo para o setor no Estado. Além dos impactos mais óbvios - mais investimentos, mais agilidade, mais qualidade na entrega e uma rede maior - existe a expectativa dentro setor produtivo capixaba de que a chegada da Energisa, gigante nacional do setor elétrico com faturamento anual que beira os R$ 40 bi, alavanque outros projetos estratégicos para o Espírito Santo dentro do setor de gás natural.
O primeiro é a interligação, por gasodutos, do sistema capixaba de unidades de tratamento de gás - Linhares e Anchieta - com as unidades produtoras do pré-sal - do Sul do Espírito Santo até o litoral de São Paulo. A Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas, em Linhares, e a Unidade de Tratamento de Gás Sul Capixaba, em Anchieta, juntas têm capacidade para processar 20,6 milhões de m³ de gás por dia. Mas, por falta de gás, estão subutilizadas.
Já há projetos para a interligação dos sistemas de gasodutos, que ficam dentro do mar, do Norte do Rio de Janeiro com o Espírito Santo, mas é algo caro, na casa dos bilhões de reais, que precisa ser "comprado" por alguém que possa pagar. A Energisa, que quer diversificar suas atividades dentro do setor de energia, pode ser a chave para abrir essa porta.

Veja Também

Dinheiro da privatização da ES Gás será investido em rodovias, diz Casagrande

Para continuar crescendo, Grupo Coutinho aprofunda governança corporativa

Boa Praça cresce 50% ao ano e fatura mais de R$ 100 milhões

Quem entende do assunto afirma que, tendo este gás à disposição, a distribuidora capixaba poderia trabalhar para virar um fornecedor da indústria de Minas Gerais, que, hoje, sem o combustível, praticamente não usa gás natural para alimentar suas máquinas. Um detalhe importante: a Energisa foi fundada, há quase 120 anos, em Cataguases, Minas Gerais.
Para termos ideia do que essa ociosidade das unidades de tratamento de Linhares e Anchieta representa, hoje, a ES Gás fornece algo perto de 45 m³ por dia. A Federação das Indústrias do Espírito Santo acredita que, tudo transcorrendo bem, isso pode dobrarOu seja, há muita ociosidade, demanda e, consequentemente, espaço para crescimento pela frente. 

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

espírito santo Petrobras Rio de Janeiro Petróleo Gás Natural
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados