Chegada da Energisa ao ES pode destravar investimento estratégico

Unidade de Tratamento de Gás em Cacimbas, Linhares, da Petrobras Crédito: Miplan Engenharia/Reprodução site/Divulgação

A privatização da ES Gás, arrematada na última sexta-feira (31) pelo Grupo Energisa por R$ 1,42 bilhão, trouxe uma onda de otimismo para o setor no Estado. Além dos impactos mais óbvios - mais investimentos, mais agilidade, mais qualidade na entrega e uma rede maior - existe a expectativa dentro setor produtivo capixaba de que a chegada da Energisa, gigante nacional do setor elétrico com faturamento anual que beira os R$ 40 bi, alavanque outros projetos estratégicos para o Espírito Santo dentro do setor de gás natural.

O primeiro é a interligação, por gasodutos, do sistema capixaba de unidades de tratamento de gás - Linhares e Anchieta - com as unidades produtoras do pré-sal - do Sul do Espírito Santo até o litoral de São Paulo. A Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas, em Linhares, e a Unidade de Tratamento de Gás Sul Capixaba, em Anchieta, juntas têm capacidade para processar 20,6 milhões de m³ de gás por dia. Mas, por falta de gás, estão subutilizadas.

Já há projetos para a interligação dos sistemas de gasodutos, que ficam dentro do mar, do Norte do Rio de Janeiro com o Espírito Santo, mas é algo caro, na casa dos bilhões de reais, que precisa ser "comprado" por alguém que possa pagar. A Energisa, que quer diversificar suas atividades dentro do setor de energia, pode ser a chave para abrir essa porta.

Quem entende do assunto afirma que, tendo este gás à disposição, a distribuidora capixaba poderia trabalhar para virar um fornecedor da indústria de Minas Gerais, que, hoje, sem o combustível, praticamente não usa gás natural para alimentar suas máquinas. Um detalhe importante: a Energisa foi fundada, há quase 120 anos, em Cataguases, Minas Gerais.