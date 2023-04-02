Boa Praça cresce 50% ao ano e fatura mais de R$ 100 milhões

Plataforma de produção de petróleo localizada na Bacia de Santos, área do pré-sal Crédito: Agência Petrobras

Especializada em logística, suprimento de embarcações e EPI (equipamento de proteção individual), o grupo capixaba Boa Praça está em forte crescimento. A expansão média das receitas, entre 2020 e 2022, ficou em 53%. No ano passado, o faturamento ultrapassou os R$ 100 milhões.

Com quatro centros de distribuição - Vitória, Macaé (RJ), Rio de Janeiro e Recife (PE) -, a empresa é, hoje, a maior fornecedora e distribuidora de suprimentos para navios da América Latina. Para manter o crescimento, a empresa investe forte em mão de obra especializada - o quadro de funcionários cresceu 60% nos últimos três anos - e em logística, afinal, a variedade de itens movimentados é enorme.

“Para não ocorrer desperdício, precisamos de muita tecnologia, mais do que dentro de um supermercado. Vai desde a refrigeração dos caminhões, o cuidado no armazenamento e estoque. Um trabalho estratégico feito durante 24 horas, sete dias por semana. Precisamos entregar de tudo em qualquer horário, inclusive de madrugada”, destaca Ulisses Pincelli, CEO do Boa Praça.