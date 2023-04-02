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Expansão

Boa Praça cresce 50% ao ano e fatura mais de R$ 100 milhões

Empresa capixaba, especializada em logística, suprimento de embarcações e equipamentos de proteção individual, é a maior da América Latina no segmento

Publicado em 02 de Abril de 2023 às 03:50

Públicado em 

02 abr 2023 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Plataforma de produção de petróleo localizada na Bacia de Santos, área do pré-sal
Plataforma de produção de petróleo localizada na Bacia de Santos, área do pré-sal Crédito: Agência Petrobras
Especializada em logística, suprimento de embarcações e EPI (equipamento de proteção individual), o grupo capixaba Boa Praça está em forte crescimento. A expansão média das receitas, entre 2020 e 2022, ficou em 53%. No ano passado, o faturamento ultrapassou os R$ 100 milhões.
Com quatro centros de distribuição - Vitória, Macaé (RJ), Rio de Janeiro e Recife (PE) -, a empresa é, hoje, a maior fornecedora e distribuidora de suprimentos para navios da América Latina. Para manter o crescimento, a empresa investe forte em mão de obra especializada - o quadro de funcionários cresceu 60% nos últimos três anos - e em logística, afinal, a variedade de itens movimentados é enorme.
“Para não ocorrer desperdício, precisamos de muita tecnologia, mais do que dentro de um supermercado. Vai desde a refrigeração dos caminhões, o cuidado no armazenamento e estoque. Um trabalho estratégico feito durante 24 horas, sete dias por semana. Precisamos entregar de tudo em qualquer horário, inclusive de madrugada”, destaca Ulisses Pincelli, CEO do Boa Praça.
O centro de distribuição de Recife foi inaugurado na semana passada. Trata-se de um movimento importante rumo ao Nordeste e ao Norte do país, região que, nos próximos anos, observará um crescimento na exploração de petróleo e gás e, principalmente, na geração de energia eólica offshore (no mar). 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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