Gigantes americanas movimentam mercado de hemodiálise no ES

A DaVita, por exemplo, chegou ao Brasil em 2015 e já é líder em serviços de nefrologia no Brasil. São 92 clínicas espalhadas por todas as regiões, 6 mil funcionários, 800 médicos e 360 hospitais atendidos. Praticamente todas as operações que hoje fazem parte da companhia no Brasil foram compradas. As novas clínicas que entrarão na rede também serão adquiridas. Na visão da corporação, é o melhor modelo para crescer no mercado brasileiro, já que uma clínica de hemodiálise precisa de um credenciamento dado pelo governo federal para operar. Portanto, comprar o pacote completo é a maneira mais rápida de ganhar mercado e enfrentar a burocracia.