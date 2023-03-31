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Negócios

Gigantes americanas movimentam mercado de hemodiálise no ES

DaVita e Baxter, companhias com faturamento bilionário, enxergam boas possibilidades de crescimento no Brasil  e estão em um forte movimento de aquisições

Publicado em 31 de Março de 2023 às 03:50

Públicado em 

31 mar 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Os últimos anos têm sido movimentados nos negócios de saúde do Espírito Santo. Na nefrologia, especialidade médica que cuida do sistema urinário, não tem sido diferente. Gigantes norte-americanas, casos de Baxter e Da Vita, colocaram os pés no Estado e não vieram para brincar. A DaVita, empresa listada na Bolsa de Nova York, comprou o tradicional Instituto de Doenças Renais (IDR), fundado pelos médicos Michel Assbu e Paulo Paste. A Baxter já está no comando da Clínica Capixaba do Rim, que passou a se chamar Renal Care Services. O Brasil é visto como um mercado de enorme potencial e os americanos continuarão comprando clínicas, inclusive aqui no Estado.
A DaVita, por exemplo, chegou ao Brasil em 2015 e já é líder em serviços de nefrologia no Brasil. São 92 clínicas espalhadas por todas as regiões, 6 mil funcionários, 800 médicos e 360 hospitais atendidos. Praticamente todas as operações que hoje fazem parte da companhia no Brasil foram compradas. As novas clínicas que entrarão na rede também serão adquiridas. Na visão da corporação, é o melhor modelo para crescer no mercado brasileiro, já que uma clínica de hemodiálise precisa de um credenciamento dado pelo governo federal para operar. Portanto, comprar o pacote completo é a maneira mais rápida de ganhar mercado e enfrentar a burocracia.
Os executivos da companhia não dão muitas informações, mas afirmam que a DaVita está avaliando possibilidades de aquisição em todo o Espírito Santo e as negociações estão em andamento. A ampliação do atendimento hospitalar também está na meta.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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