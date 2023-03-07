Laboratório Tommasi anuncia a compra da CVP Vacinas

Fachada do Laboratório Tommasi Crédito: Abdo Filho

O Grupo Tommasi, dono de uma das maiores redes de laboratórios do Espírito Santo, está com o pé no acelerador e ampliando a sua atuação. Na noite desta terça-feira (07), foi anunciada a aquisição da CVP (Centro de Vacinação da Praia) Vacinas, empresa com 24 anos e líder no mercado estadual de vacinação, área onde o Tommasi não atuava. Trata-se da quinta aquisição desde que a rede colocou para andar o seu projeto de expansão, no começo do ano passado.

A intenção é ampliar a CVP e manter o padrão de qualidade implantado pelos fundadores da empresa, os infectologistas Euzanete Coser, Carlos Urbano Gonçalves Ferreira Júnior, Lauro Ferreira Pinto e Paulo Peçanha. "É possível levar a CVP para outros lugares do Estado e também para o Rio de Janeiro. A força técnica do corpo clínico da CVP é um grande diferencial. Vamos unir a qualidade da CVP com a qualidade do Tommasi e caminhar juntos com essa equipe fantástica de médicos, enfermeiros e técnicos", assinalou Bruno Tommasi, diretor do grupo.

"Essa aquisição vem para complementar a nossa carteira, era um nicho que nós não atendemos. O objetivo é complementar e ampliar a nossa rede", explicou.

O executivo, que é filho do fundador, Henrique Tommasi, deu alguns detalhes do que ainda está por vir. "Temos negociações em curso no Espírito Santo e Rio de Janeiro. Estamos atentos ao mercado do Estado, mas acho que já fizemos um movimento relevante por aqui, sobrou pouco espaço, nosso caminho agora é rumo ao Rio. Estamos prospectando Campos, Macaé, Niterói e a Capital. Ainda temos fôlego financeiro para mais aquisições, pelo menos três. Apesar disso, o mais provável é que, este ano, executemos, além da de hoje, mais uma. Aí vamos parar para dar uma organizada na casa, fazer as sinergias que planejamos e colocar o projeto de pé na operação".

Já foram comprados pelo Tommasi, entre 2022 e 2023, o Labortel (da Serra), São Marcos (de Vila Velha), Centrolab (de Linhares), o PAT Medicina Laboratorial (de Vitória) e, agora, a CVP. Além disso, o grupo adquiriu o prédio onde funcionava a Grafitusa, em Jardim Camburi, para onde levará toda a sua área técnica e parte administrativa. Até agora, o grupo fundado há 60 anos fez um investimento de R$ 70 milhões nesta onda de expansão.