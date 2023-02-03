Tommasi anuncia a compra de mais um laboratório

Fachada de uma das unidades do Laboratório Tommasi Crédito: Abdo Filho

O ano mudou, mas o laboratório Tommasi continua na mesma toada de expansão que marcou 2022. O grupo fundado por Henrique Tommasi acaba de fechar mais uma aquisição: o tradicional PAT Medicina Laboratorial, fundado em 1984 pelo médico Thales Gouveia Limeira e focado em análises clínicas (o PAT voltado para patologia não está no negócio).

Segundo Bruno Tommasi, responsável por tocar a expansão do Grupo Tommasi, a compra do PAT tem o objetivo de consolidar o atendimento a diversos convênios em Vitória, Vila Velha e Serra, principalmente Unimed e Arcelor. “O PAT tem uma história de quase 40 anos atendendo os capixabas e se relacionando com uma carteira de clientes que não acessavam os nossos serviços. Com esta aquisição alcançamos os mercados desejados em nosso projeto”. Thales Gouveia Limeira continua como executivo do PAT.