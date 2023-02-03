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Abdo Filho

Tommasi anuncia a compra de mais um laboratório

Grupo adquiriu o PAT Medicina Laboratorial, com quase 40 anos de funcionamento em Vitória

Públicado em 

03 fev 2023 às 18:21
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Fachada do Laboratório Tommasi
Fachada de uma das unidades do Laboratório Tommasi Crédito: Abdo Filho
O ano mudou, mas o laboratório Tommasi continua na mesma toada de expansão que marcou 2022. O grupo fundado por Henrique Tommasi acaba de fechar mais uma aquisição: o tradicional PAT Medicina Laboratorial, fundado em 1984 pelo médico Thales Gouveia Limeira e focado em análises clínicas (o PAT voltado para patologia não está no negócio).
Segundo Bruno Tommasi, responsável por tocar a expansão do Grupo Tommasi, a compra do PAT tem o objetivo de consolidar o atendimento a diversos convênios em Vitória, Vila Velha e Serra, principalmente Unimed e Arcelor. “O PAT tem uma história de quase 40 anos atendendo os capixabas e se relacionando com uma carteira de clientes que não acessavam os nossos serviços. Com esta aquisição alcançamos os mercados desejados em nosso projeto”. Thales Gouveia Limeira continua como executivo do PAT.
No ano passado, o Tommasi iniciou seu plano de expansão. Foram comprados três laboratórios: o Labortel, muito forte no atendimento SUS; São Marcos, relevante no atendimento do público A/B em Vila Velha; e Centrolab, relevante no Norte do Estado.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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