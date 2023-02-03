Tommasi anuncia a compra de mais um laboratório

O ano mudou, mas o laboratório Tommasi continua na mesma toada de expansão que marcou 2022. O grupo fundado por Henrique Tommasi acaba de fechar mais uma aquisição: o tradicional PAT Medicina Laboratorial, fundado em 1984 pelo médico Thales Gouveia Limeira e focado em análises clínicas (o PAT voltado para patologia não está no negócio).
Segundo Bruno Tommasi, responsável por tocar a expansão do Grupo Tommasi, a compra do PAT tem o objetivo de consolidar o atendimento a diversos convênios em Vitória, Vila Velha e Serra, principalmente Unimed e Arcelor. “O PAT tem uma história de quase 40 anos atendendo os capixabas e se relacionando com uma carteira de clientes que não acessavam os nossos serviços. Com esta aquisição alcançamos os mercados desejados em nosso projeto”. Thales Gouveia Limeira continua como executivo do PAT.
No ano passado, o Tommasi iniciou seu plano de expansão. Foram comprados três laboratórios: o Labortel, muito forte no atendimento SUS; São Marcos, relevante no atendimento do público A/B em Vila Velha; e Centrolab, relevante no Norte do Estado.