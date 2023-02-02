Mariana: ES, Minas e União se aproximam de acordo com sócias da Samarco

O tamanho do débito da companhia - os sócios da Samarco são Vale e BHP Billiton - e em quanto tempo ele será quitado serão os dois pontos centrais do encontro na Casa Civil. O valor total da reparação deve ficar na casa dos R$ 120 bilhões, sendo que R$ 55 bi já foram pagos (via indenizações ou investimentos) pela Fundação Renova, instituição criada, em 2016, por Vale e BHP para tomar conta da reparação do desastre. Os outros R$ 65 bi viriam daqui para a frente e seriam divididos entre União, Estados e municípios afetados. O governo do Espírito Santo e os municípios capixabas ficariam com algo entre R$ 17 bi e R$ 18 bilhões. Desta forma, as Renova sairia de cena e as destinações dos recursos (reparações e investimentos), tudo colocado no acordo, seriam tocadas pelos governos locais.