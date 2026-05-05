Armadilhas para bikes elétricas: ciclistas voltam a sofrer com tachinhas em Vitória

O trecho entre a Avenida Fernando Ferrari e Rodovia das Paneleiras, em Vitória, tem se tornado uma armadilha para usuários de bicicletas elétricas. Tachinhas jogadas na ciclovia para furar os pneus de quem passa pelo local voltaram a prejudicar ciclistas que utilizam a rodovia. A situação já tinha sido registrada por A Gazeta em abril.
O estudante Lucas Lobato teve o pneu da sua bike elétrica furado na manhã desta terça-feira (5). Ele contou que essa é a terceira vez que isso acontece no mesmo trecho.
“Semana retrasada, meu pneu furou duas vezes. É revoltante porque é caro para consertar. Na primeira vez que furou, tive que trocar a câmara de ar do pneu porque furou todo. Está perigoso. Não sei a motivação da pessoa que faz isso”, desabafou o estudante.
Ainda conforme o jovem, além do prejuízo, há risco de acidentes, já que a rodovia é movimentada e o ciclista pode perder o controle do veículo no momento em que o pneu fura.
José Marcos, outro ciclista que passou pelo local, contou à reportagem da TV Gazeta que flagrou, na segunda-feira (4), pelo menos seis bicicletas com pneus furados. “Não é a primeira vez. Ao longo de toda a via, você encontra várias tachinhas. É impossível passar e não furar. Você sai para trabalhar e acaba atrasando duas horas para consertar o pneu”, disse.
O que diz a Prefeitura de Vitória
A Guarda Municipal de Vitória informou que uma equipe foi abordada por ciclistas que trafegam pela região e recebeu a reclamação de que tachinhas estão sendo jogadas na ciclovia. Os prejudicados foram orientados a registrar boletim de ocorrência, já que se trata de crime.
A Central de Serviços realizou a limpeza da via fazendo varreduras na noite de segunda-feira e nesta terça-feira.
Problema recorrente
Em abril deste ano, usuários da ciclovia na Rodovia das Paneleiras, entre Vitória e Serra, já haviam relatado que tiveram seus pneus furados após passarem pelo local por conta das tachinhas espalhadas.
Segundo relatos, o problema não foi isolado e atingiu vários ciclistas que utilizam a via. O material foi encontrado nos dois sentidos da ciclovia.
Um dos usuários prejudicados, Nelson Paulo afirmou, na ocasião, que a forma como as tachinhas estavam distribuídas levanta suspeita de ação intencional. “Se não fosse proposital, não estaria dos dois lados”, disse.
Ele também contou que precisou mudar o trajeto por medo de novos danos. Além do prejuízo, há preocupação com a segurança. “Se um pneu estoura ali, a pessoa pode cair na pista e causar uma tragédia”, alertou. Segundo ele, o trecho é bastante utilizado por ciclistas e pedestres diariamente.
* Com informações da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta.