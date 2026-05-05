Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Riscos

Armadilhas para bikes elétricas: ciclistas voltam a sofrer com tachinhas em Vitória

Pregos espalhados na via têm furado pneus, causado prejuízos e aumentado o risco de acidentes entre a Fernando Ferrari e Rodovia das Paneleiras

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 08:59

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

05 mai 2026 às 08:59

O trecho entre a Avenida Fernando Ferrari e Rodovia das Paneleiras, em Vitória, tem se tornado uma armadilha para usuários de bicicletas elétricas. Tachinhas jogadas na ciclovia para furar os pneus de quem passa pelo local voltaram a prejudicar ciclistas que utilizam a rodovia. A situação já tinha sido registrada por A Gazeta em abril.


O estudante Lucas Lobato teve o pneu da sua bike elétrica furado na manhã desta terça-feira (5). Ele contou que essa é a terceira vez que isso acontece no mesmo trecho.


“Semana retrasada, meu pneu furou duas vezes. É revoltante porque é caro para consertar. Na primeira vez que furou, tive que trocar a câmara de ar do pneu porque furou todo. Está perigoso. Não sei a motivação da pessoa que faz isso”, desabafou o estudante.


Ainda conforme o jovem, além do prejuízo, há risco de acidentes, já que a rodovia é movimentada e o ciclista pode perder o controle do veículo no momento em que o pneu fura.


José Marcos, outro ciclista que passou pelo local,  contou à reportagem da TV Gazeta que flagrou, na segunda-feira (4), pelo menos seis bicicletas com pneus furados. “Não é a primeira vez. Ao longo de toda a via, você encontra várias tachinhas. É impossível passar e não furar. Você sai para trabalhar e acaba atrasando duas horas para consertar o pneu”, disse.

O ciclista José Marcos enviou para a TV Gazeta foto da bike com o pneu furado e sua bike cheia de tachinhas José Marcos

O que diz a Prefeitura de Vitória

Tachinhas jogadas na Rodovia das Paneleiras furam pneus de ciclistas
Tachinhas jogadas na Rodovia das Paneleiras furam pneus de ciclistas Crédito: Leitor A Gazeta e Oliveira Alves

A Guarda Municipal de Vitória informou que uma equipe foi abordada por ciclistas que trafegam pela região e recebeu a reclamação de que tachinhas estão sendo jogadas na ciclovia. Os prejudicados foram orientados a registrar boletim de ocorrência, já que se trata de crime.


A Central de Serviços realizou a limpeza da via fazendo varreduras na noite de segunda-feira e nesta terça-feira. 

Central de Serviços de Vitória realizou a limpeza da via
Central de Serviços de Vitória realizou a limpeza da via Prefeitura de Vitória

Problema recorrente

Em abril deste ano, usuários da ciclovia na Rodovia das Paneleiras, entre Vitória e Serra, já haviam relatado que tiveram seus pneus furados após passarem pelo local por conta das tachinhas espalhadas.


Segundo relatos, o problema não foi isolado e atingiu vários ciclistas que utilizam a via. O material foi encontrado nos dois sentidos da ciclovia.

Tachinhas foram espalhadas na ciclovia e usuários tiveram pneus furados
Tachinhas foram espalhadas na ciclovia e usuários tiveram pneus furados Crédito: Leitor A Gazeta

Um dos usuários prejudicados, Nelson Paulo afirmou, na ocasião, que a forma como as tachinhas estavam distribuídas levanta suspeita de ação intencional. “Se não fosse proposital, não estaria dos dois lados”, disse. 


Ele também contou que precisou mudar o trajeto por medo de novos danos. Além do prejuízo, há preocupação com a segurança. “Se um pneu estoura ali, a pessoa pode cair na pista e causar uma tragédia”, alertou. Segundo ele, o trecho é bastante utilizado por ciclistas e pedestres diariamente.


Com informações da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta


Veja Também 

Alemão do Forró faz desabafo após ônibus da produção ser alvo de tentativa de roubo

Alemão do Forró faz desabafo após ônibus de sua equipe ser alvo de tentativa de furto

Centro de Anchieta

Foragido da Justiça por homicídio é preso em consultório odontológico em Piúma

José Cassimiro era corredor e foi vítima de acidente em Guarapari

Vítima de acidente em Guarapari era corredor de 75 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ciclistas Grande Vitória Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marianne Pernambuco e Júlia Pernambuco
Dia das Mães 2026: confira nossas homenageadas deste domingo de festa
Detento no presídio: quantidade de presos é alta no ES
Ninguém consegue ser especialista em segurança pública se não pintar o cabelo de vermelho
Imagem BBC Brasil
Alerta para enchentes e seca em tempo real: o ES se prepara

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados