Armadilhas para bikes elétricas: ciclistas voltam a sofrer com tachinhas em Vitória

O trecho entre a Avenida Fernando Ferrari e Rodovia das Paneleiras, em Vitória, tem se tornado uma armadilha para usuários de bicicletas elétricas. Tachinhas jogadas na ciclovia para furar os pneus de quem passa pelo local voltaram a prejudicar ciclistas que utilizam a rodovia. A situação já tinha sido registrada por A Gazeta em abril.





O estudante Lucas Lobato teve o pneu da sua bike elétrica furado na manhã desta terça-feira (5). Ele contou que essa é a terceira vez que isso acontece no mesmo trecho.





“Semana retrasada, meu pneu furou duas vezes. É revoltante porque é caro para consertar. Na primeira vez que furou, tive que trocar a câmara de ar do pneu porque furou todo. Está perigoso. Não sei a motivação da pessoa que faz isso”, desabafou o estudante.





Ainda conforme o jovem, além do prejuízo, há risco de acidentes, já que a rodovia é movimentada e o ciclista pode perder o controle do veículo no momento em que o pneu fura.





José Marcos, outro ciclista que passou pelo local, contou à reportagem da TV Gazeta que flagrou, na segunda-feira (4), pelo menos seis bicicletas com pneus furados. “Não é a primeira vez. Ao longo de toda a via, você encontra várias tachinhas. É impossível passar e não furar. Você sai para trabalhar e acaba atrasando duas horas para consertar o pneu”, disse.