Vídeo: carro atropela, arrasta e mata homem sentado em rua de Mantenópolis

Um homem morreu após ser atropelado e arrastado por um carro no bairro Bela Vista, em Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (3). A vítima, identificada como Edilson Pereira da Silva, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital na segunda-feira (4).





Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento do acidente. O registro mostra quando o veículo faz uma curva para acessar uma descida e atinge o homem, que estava sentado no meio da rua.





De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista relatou que não percebeu a presença da vítima durante a manobra. Familiares informaram que Edilson havia passado o dia consumindo bebida alcoólica e teria recusado ajuda para voltar para casa.





Segundo o delegado Robson Peixoto, o motorista permaneceu no local, prestou depoimento e realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. O caso será investigado pela Delegacia de Mantenópolis.