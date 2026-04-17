Ciclistas têm pneus furados após tachinhas serem espalhadas em ciclovia de Vitória

Usuários da ciclovia na Rodovia das Paneleiras, entre Vitória e Serra, relataram que tiveram os pneus furados após passarem pelo local na manhã de quinta-feira (16). A suspeita é de que tachinhas tenham sido espalhadas ao longo do trajeto.





Segundo relatos, o problema não foi isolado e atingiu vários ciclistas que utilizam a via. O material foi encontrado nos dois sentidos da ciclovia.





Um dos usuários prejudicados, Nelson Paulo, afirma que a forma como as tachinhas estavam distribuídas levanta suspeita de ação intencional. “Se não fosse proposital, não estaria dos dois lados”, disse.





Ele também contou que precisou mudar o trajeto por medo de novos danos. Além do prejuízo, há preocupação com a segurança. “Se um pneu estoura ali, a pessoa pode cair na pista e causar uma tragédia”, alertou. Segundo ele, o trecho é bastante utilizado por ciclistas e pedestres diariamente.





O ciclista afirmou ainda que acionou a Prefeitura de Vitória e pediu a limpeza do espaço. Procurada pela reportagem, a administração municipal informou que uma equipe da Central de Serviços irá ao local, que fica perto do antigo aeroporto, para realizar o trabalho de limpeza ainda nesta sexta-feira (17) .



