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Ciclistas têm pneus furados após tachinhas serem espalhadas em ciclovia de Vitória

Casos foram registrados nessa quinta-feira (16); material foi encontrado nos dois sentidos da via

Publicado em 17 de Abril de 2026 às 16:40

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

17 abr 2026 às 16:40
Taxinhas foram espalhadas na via na quinta-feira (16)
Tachinhas foram espalhadas na ciclovia e usuários tiveram pneus furados na quinta-feira (16) Leitor | A Gazeta

Usuários da ciclovia na Rodovia das Paneleiras, entre Vitória e Serra, relataram que tiveram os pneus furados após passarem pelo local na manhã de quinta-feira (16). A suspeita é de que tachinhas tenham sido espalhadas ao longo do trajeto.


Segundo relatos, o problema não foi isolado e atingiu vários ciclistas que utilizam a via. O material foi encontrado nos dois sentidos da ciclovia.


Um dos usuários prejudicados, Nelson Paulo, afirma que a forma como as tachinhas estavam distribuídas levanta suspeita de ação intencional. “Se não fosse proposital, não estaria dos dois lados”, disse. 


Ele também contou que precisou mudar o trajeto por medo de novos danos. Além do prejuízo, há preocupação com a segurança. “Se um pneu estoura ali, a pessoa pode cair na pista e causar uma tragédia”, alertou. Segundo ele, o trecho é bastante utilizado por ciclistas e pedestres diariamente.


O ciclista afirmou ainda que acionou a Prefeitura de Vitória e pediu a limpeza do espaço. Procurada pela reportagem, a administração municipal informou que uma equipe da Central de Serviços irá ao local, que fica perto do antigo aeroporto, para realizar o trabalho de limpeza ainda nesta sexta-feira (17) . 


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