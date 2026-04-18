Acidente entre três veículos resulta em mortes e feridos na BR 101 em Aracruz

Um grave acidente na tarde desta sexta-feira (17) na BR 101, próximo ao distrito de Jacupemba, em Aracruz, na região Norte do Espírito Santo, resultou em pelo menos duas mortes e deixou outras três pessoas feridas, uma delas em estado grave, segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia no Estado.





A colisão ocorreu no km 181, por volta das 14h25, e envolveu um Honda City, que ficou tombado parcialmente sobre um Volkswagen Voyage, além de uma carreta, conforme informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal.





Em conversa com o repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, o motorista de um caminhão que seguia logo atrás, relatou que indiretamente quatro veículos estavam envolvidos no acidente.



