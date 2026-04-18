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Perto de Jacupemba

Acidente entre três veículos resulta em mortes e feridos na BR 101 em Aracruz

A batida envolveu dois carros e uma carreta, resultando em dois óbitos confirmados e outras três pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (17)

Publicado em 18 de Abril de 2026 às 10:26

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

18 abr 2026 às 10:26
A colisão envolveu Um Honda City, um Volkswagen Voyage e ainda uma carreta na BR 101 em Aracruz
Leitor A Gazeta

Um grave acidente na tarde desta sexta-feira (17) na BR 101, próximo ao distrito de Jacupemba, em Aracruz, na região Norte do Espírito Santo, resultou em pelo menos duas mortes e deixou outras três pessoas feridas, uma delas em estado grave, segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia no Estado.  


A colisão ocorreu no km 181, por volta das 14h25, e envolveu um Honda City, que ficou tombado parcialmente sobre um Volkswagen Voyage, além de uma carreta, conforme informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal.


Em conversa com o repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, o motorista de um caminhão que seguia logo atrás, relatou que indiretamente quatro veículos estavam envolvidos no acidente. 


Ele contou que seguia da Serra com destino a Teixeira de Freitas, quando foi ultrapassado por outro caminhão. Em seguida, o carro prata (Honda City) tentou acompanhar a manobra de ultrapassagem, mas acabou invadindo a pista contrária e colidindo de frente com um veículo vermelho.

O Honda City prata foi acompanhar a ultrapassagem do caminhão baú, que conseguiu ultrapassar, mas infelizmente ele não conseguiu. Aí veio o Voyage Vermelho, o motorista se assustou, bateu no pneu dianteiro do caminhão, rodou e colidiu com o carro vermelho

Igor mendes

Motorista

Inicialmente o total de vítimas, entre feridos e mortes, era de sete pessoas, mas PRF atualizou e contou à reportagem da TV Gazeta que duas pessoas morreram no local, uma foi socorrida pela equipe do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer – ES) e encaminhada para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospital com lesões de menor gravidade. 


No ínicio da noite a pista foi totalmente liberada.



Vera Lúcia Gonçalves dos Santos, de 58 anos, Pedro Lucas Santos da Silva, de 17 anos, morreram no acidente entre três veículos em Aracruz
Vera Lúcia Gonçalves dos Santos, de 58 anos, Pedro Lucas Santos da Silva, de 17 anos, morreram no acidente entre três veículos em Aracruz

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