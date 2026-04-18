Acidente entre três veículos resulta em mortes e feridos na BR 101 em Aracruz

Um grave acidente na tarde desta sexta-feira (17) na BR 101, próximo ao distrito de Jacupemba, em Aracruz, na região Norte do Espírito Santo, resultou em pelo menos duas mortes e deixou outras três pessoas feridas, uma delas em estado grave, segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia no Estado.
A colisão ocorreu no km 181, por volta das 14h25, e envolveu um Honda City, que ficou tombado parcialmente sobre um Volkswagen Voyage, além de uma carreta, conforme informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal.
Em conversa com o repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, o motorista de um caminhão que seguia logo atrás, relatou que indiretamente quatro veículos estavam envolvidos no acidente.
Ele contou que seguia da Serra com destino a Teixeira de Freitas, quando foi ultrapassado por outro caminhão. Em seguida, o carro prata (Honda City) tentou acompanhar a manobra de ultrapassagem, mas acabou invadindo a pista contrária e colidindo de frente com um veículo vermelho.
O Honda City prata foi acompanhar a ultrapassagem do caminhão baú, que conseguiu ultrapassar, mas infelizmente ele não conseguiu. Aí veio o Voyage Vermelho, o motorista se assustou, bateu no pneu dianteiro do caminhão, rodou e colidiu com o carro vermelho
Igor mendes
Motorista
Inicialmente o total de vítimas, entre feridos e mortes, era de sete pessoas, mas PRF atualizou e contou à reportagem da TV Gazeta que duas pessoas morreram no local, uma foi socorrida pela equipe do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer – ES) e encaminhada para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospital com lesões de menor gravidade.
No ínicio da noite a pista foi totalmente liberada.