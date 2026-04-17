Discussão por ar-condicionado foi estopim para morte de casal em Cariacica

O policial militar Luiz Gustavo Xavier do Vale, preso pelas mortes de Daniele Toneto, de 45 anos, e Francisca Chaguiana Dias Viana, de 31, foi até o bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica, na Grande Vitória, no dia 8 de abril, atrás das vítimas, após saber de uma discussão delas com a ex-mulher, que teria começado por causa de um ar-condicionado.





A ex-esposa do policial e as duas vítimas moravam no mesmo prédio, mas em andares diferentes, e dividiram o padrão de energia. Conforme vizinhos, o casal e a ex do PM já tinham histórico de desentendimentos.





A situação pirou semanas após a instalação do objeto. Isso porque Daniele notou um desgaste na fiação do padrão de energia do prédio. Ela então chamou um eletricista, que informou sobre a possibilidade de um curto-circuito, pois os fios estavam sobrecarregados.