Discussão por ar-condicionado foi estopim para morte de casal em Cariacica

O policial militar Luiz Gustavo Xavier do Vale, preso pelas mortes de Daniele Toneto, de 45 anos, e Francisca Chaguiana Dias Viana, de 31, foi até o bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica, na Grande Vitória, no dia 8 de abril, atrás das vítimas, após saber de uma discussão delas com a ex-mulher, que teria começado por causa de um ar-condicionado.
A ex-esposa do policial e as duas vítimas moravam no mesmo prédio, mas em andares diferentes, e dividiram o padrão de energia. Conforme vizinhos, o casal e a ex do PM já tinham histórico de desentendimentos.
A situação pirou semanas após a instalação do objeto. Isso porque Daniele notou um desgaste na fiação do padrão de energia do prédio. Ela então chamou um eletricista, que informou sobre a possibilidade de um curto-circuito, pois os fios estavam sobrecarregados.
Com o veredito, o casal e outros vizinhos pediram um uso reduzido do ar-condicionado. A redução do funcionamento do objeto impactava ainda mais as vítimas, pois quem mora próximo contou que as três dividiram o valor da conta.
Conforme moradores, Daniele e a ex-companheira do PM tinham um comportamento difícil. No dia do crime, a utilização do aparelho de controle térmico voltou à discussão entre as três. Um vizinho gravou parte da briga. Ouça:
Chamado do Ciodes
Após a discussão, Daniele e Franscisca ligaram para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES/190) menos de 20 minutos antes de serem mortas.
A informação sobre a ligação feita às 9h46 da manhã foi passada ao g1 ES pela irmã de Francisca, a vendedora Francisca das Chagas Dias Viana, 37 anos, que ficou com o aparelho celular da irmã desde a morte (veja na foto abaixo).
Uma câmera de segurança da rua onde tudo aconteceu gravou desde a chegada das viaturas até o momento dos tiros à queima-roupa. Às 10h02, uma primeira viatura chega ao bairro, e Francisca acena para os policiais.
Menos de um minuto depois, às 10h03, cabo do Vale aparece com outros quatro policiais, seguindo a pé em direção ao casal, já com a arma na mão. Em menos de 10 segundos, Daniele e Franscisca são baleadas no meio da via e morrem no local.
Planos de adoção
Com quase oito anos de relacionamento, o casal tinha comprado a casa há cerca de um ano. O sustento da família vinha da venda de alimentos, como doces e pimenta, de forma autônoma. Já com a vida mais estabelecida, ambas planejavam adotar uma criança em breve.
Casos antigos
Vizinhos relataram à reportagem da TV Gazeta que Luiz Xavier conhecia as mulheres, pois visitiva a ex e o filho. Segundo os moradores, ele tem história de confusão na região.
Uma delas contou já ter visto ele andando com arma na mão. Outro comentou sobre o PM ter atirado no chão em uma noite após um homem bêbado o incomodar no meio da rua. A TV Gazeta apurou que o policial também possui registros processuais por casos de agressão e investigação de outros homicídios.
O policial está preso no Quartel Militar e irá responder pelo crime na Justiça comum. Além dele, os outros seis agentes foram afastados por decisão judicial por omissão ao verem o colega de farda matar as mulheres.
*Com informações do g1 ES
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