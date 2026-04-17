Novas imagens mostram momentos antes de PM matar casal em Cariacica

Um novo vídeo mostra os momentos antes do assassinato de Daniele Toneto, de 45 anos, e Franscisca Chaguinana, de 31, em Cariacica, no dia 8 de abril. O casal aparece pela primeira vez na esquina cinco minutos antes da chegada da Polícia Militar. No local, elas discutem com outra pessoa. Ambas eram vizinhas da ex-esposa do policial militar Luis Gustavo Xavier do Vale, que atirou contra elas e as matou à queima-roupa. A gravação foi obtida pela TV Gazeta.
Logo depois, elas descem pela rua e se sentam à espera de uma viatura. A primeira aparece passando na rua de cima às 10h02 (veja no vídeo acima). As vítimas então acenam para o veículo, que faz uma manobra e entra na via onde as duas estão.
Quando a viatura estaciona na frente delas, o casal se levanta e começa a conversar com os agentes, momento em que Daniele entrega um papel para um deles. Em seguida, a viatura em que está o cabo Vale aparece e para fora da área de captação da câmera. Segundo depois, ele e outros quatro colegas de farda surgem.
Com a arma em mãos, o cabo da PM vai em direção ao casal. O vídeo mostra Francisca fazendo um movimento, que não é possível ver de forma clara; ele então dispara contra Daniele e depois vai na direção de Francisca.
Os crime aconteceu horas após uma briga entre as vítimas e a ex-companheira de Luiz. A confusão foi confirmada por ela durante entrevista à reportagem da TV Gazeta no dia do fato. A mulher contou que acionou o ex-companheiro logo depois da discussão.
Movimento de defesa
Em um frame (recorte) do vídeo, é possível ver quando Francisca chega a tocar no policial. Para entender melhor o contexto da ação da vítima, a reportagem da TV Gazeta acionou o perito judicial Adriano Miranda.
A análise das imagens feitas pelo especialista técnico indicou o movimento como uma atitude de defesa.
"A moça se aproxima do policial e, em um gesto contínuo para se defender, toca na mão do policial que tem a arma. O braço direito dela toca na mão direita dele, sai da linha de tiro e, em movimento contínuo, ela inicia a fuga. A imagem não apresenta o objeto na mão e também não podemos considerar a distância desse movimento em relação ao policial, mas identifica-se um movimento anterior ao disparo em defesa", detalhou.
PM's afastados
O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ríodo Lopes Rubim, disse na quarta-feira (15), em entrevista ao Bom dia ES, que, além do cabo Luiz Gustavo Xavier do Vale, que cometeu o crime, outros seis policiais militares estão envolvidos na ocorrência.
Na primeira viatura estavam os soldados Edson Luiz da Silva Verona e o aluno-soldado Lucas Nogueira Oliveira. Os dois estavam de costas quando o cabo chega e não observam a aproximação. Edson, inclusive, foi quem recebeu o papel da mãe de Daniele logo após a viatura se aproximar das vítimas.
Já no segundo carro militar, que chega com o policial que atirou, estavam:
Eduardo Ferro Coradini - soldado;
Filipe Gonçalves Vieira - soldado;
Hilario Antonio Nunes Loureiro Junior - cabo;
Valfril do Carmo Carreiro - 3º Sargento
Na terça-feira (14), o governador Ricardo Ferraço anunciou a suspensão dos seis PMs que não agiram para impedir o duplo assassinato.
Após a solicitação do afastamento, a Associação das Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (Aspra-ES) criticou a decisão.
No dia seguinte, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) defendeu o afastamento dos PM's pela omissão.
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