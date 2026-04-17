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Cabo preso e PM's afastados

Novas imagens mostram momentos antes de PM matar casal em Cariacica

Mulheres foram mortas no bairro Cruzeiro do Sul no dia 8 de abril após o cabo do Vale atirar contra elas no meio da rua

Publicado em 17 de Abril de 2026 às 12:20

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

17 abr 2026 às 12:20

Um novo vídeo mostra os momentos antes do assassinato de Daniele Toneto, de 45 anos, e Franscisca Chaguinana, de 31, em Cariacica, no dia 8 de abril. O casal aparece pela primeira vez na esquina cinco minutos antes da chegada da Polícia Militar. No local, elas discutem com outra pessoa. Ambas eram vizinhas da ex-esposa do policial militar Luis Gustavo Xavier do Vale, que atirou contra elas e as matou à queima-roupa. A gravação foi obtida pela TV Gazeta.


Logo depois, elas descem pela rua e se sentam à espera de uma viatura. A primeira aparece passando na rua de cima às 10h02 (veja no vídeo acima). As vítimas então acenam para o veículo, que faz uma manobra e entra na via onde as duas estão. 


Quando a viatura estaciona na frente delas, o casal se levanta e começa a conversar com os agentes, momento em que Daniele entrega um papel para um deles. Em seguida, a viatura em que está o cabo Vale aparece e para fora da área de captação da câmera. Segundo depois, ele e outros quatro colegas de farda surgem. 


Com a arma em mãos, o cabo da PM vai em direção ao casal. O vídeo mostra Francisca fazendo um movimento, que não é possível ver de forma clara; ele então dispara contra Daniele e depois vai na direção de Francisca. 


Os crime aconteceu horas após uma briga entre as vítimas e a ex-companheira de Luiz. A confusão foi confirmada por ela durante entrevista à reportagem da TV Gazeta no dia do fato. A mulher contou que acionou o ex-companheiro logo depois da discussão. 

Movimento de defesa 

Em um frame (recorte) do vídeo, é possível ver quando Francisca chega a tocar no policial. Para entender melhor o contexto da ação da vítima, a reportagem da TV Gazeta acionou o perito judicial Adriano Miranda. 

Segundos antes da morte do casal em Cariacica uma câmera de segurança gravou o momento de encontro entre as vítimas e o o policial militar que atirou nelas
Segundos antes da morte do casal em Cariacica, uma câmera de segurança gravou o momento do encontro entre as vítimas e o policial militar que atirou nelas Reprodução/Câmera de segurança

 A análise das imagens feitas pelo especialista técnico indicou o movimento como uma atitude de defesa.


"A moça se aproxima do policial e, em um gesto contínuo para se defender, toca na mão do policial que tem a arma. O braço direito dela toca na mão direita dele, sai da linha de tiro e, em movimento contínuo, ela inicia a fuga. A imagem não apresenta o objeto na mão e também não podemos considerar a distância desse movimento em relação ao policial, mas identifica-se um movimento anterior ao disparo em defesa", detalhou.

PM's afastados 

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ríodo Lopes Rubim, disse na quarta-feira (15), em entrevista ao Bom dia ES, que, além do cabo Luiz Gustavo Xavier do Vale, que cometeu o crime, outros seis policiais militares estão envolvidos na ocorrência.


Na primeira viatura estavam os soldados Edson Luiz da Silva Verona e o aluno-soldado Lucas Nogueira Oliveira. Os dois estavam de costas quando o cabo chega e não observam a aproximação. Edson, inclusive, foi quem recebeu o papel da mãe de Daniele logo após a viatura se aproximar das vítimas. 


Já no segundo carro militar, que chega com o policial que atirou, estavam: 

  • Eduardo Ferro Coradini - soldado;

  • Filipe Gonçalves Vieira - soldado;

  • Hilario Antonio Nunes Loureiro Junior - cabo;

  • Valfril do Carmo Carreiro - 3º Sargento

Entenda onde estava cada militar no dia do crime em Cariacica
Imagem detalha quem são os policiais que estavam no local no momento em que as mulheres foram assassinadas pelo cabo do Vale Montagem TV/ Gazeta

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