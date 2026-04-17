Novas imagens mostram momentos antes de PM matar casal em Cariacica

Um novo vídeo mostra os momentos antes do assassinato de Daniele Toneto, de 45 anos, e Franscisca Chaguinana, de 31, em Cariacica, no dia 8 de abril. O casal aparece pela primeira vez na esquina cinco minutos antes da chegada da Polícia Militar. No local, elas discutem com outra pessoa. Ambas eram vizinhas da ex-esposa do policial militar Luis Gustavo Xavier do Vale, que atirou contra elas e as matou à queima-roupa. A gravação foi obtida pela TV Gazeta.





Logo depois, elas descem pela rua e se sentam à espera de uma viatura. A primeira aparece passando na rua de cima às 10h02 (veja no vídeo acima). As vítimas então acenam para o veículo, que faz uma manobra e entra na via onde as duas estão.





Quando a viatura estaciona na frente delas, o casal se levanta e começa a conversar com os agentes, momento em que Daniele entrega um papel para um deles. Em seguida, a viatura em que está o cabo Vale aparece e para fora da área de captação da câmera. Segundo depois, ele e outros quatro colegas de farda surgem.





Com a arma em mãos, o cabo da PM vai em direção ao casal. O vídeo mostra Francisca fazendo um movimento, que não é possível ver de forma clara; ele então dispara contra Daniele e depois vai na direção de Francisca.





Os crime aconteceu horas após uma briga entre as vítimas e a ex-companheira de Luiz. A confusão foi confirmada por ela durante entrevista à reportagem da TV Gazeta no dia do fato. A mulher contou que acionou o ex-companheiro logo depois da discussão.