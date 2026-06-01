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Sessão extraordinária

Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Joel Rangel recebeu 18 votos e comandará a Casa a partir de janeiro de 2027; votação foi realizada mesmo com ação no STF que pedia o adiamento da eleição

Publicado em 01 de Junho de 2026 às 20:30

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

01 jun 2026 às 20:30
Joel Rangel (Podemos) recebeu 18 votos e comandará a Câmara de Vila Velha a partir de janeiro Reprodução

A Câmara de Vila Velha elegeu o vereador Joel Rangel (Podemos) como presidente do Legislativo para o biênio 2027/2028, em sessão extraordinária nesta segunda-feira (1º). A votação ocorreu mesmo com uma ação ajuizada no Supremo Tribunal Federal (STF) pelo adiamento da eleição ainda pendente de análise por parte dos ministros.

 

O nome de Joel Rangel encabeçou a chapa única e recebeu 18 votos favoráveis dos 19 vereadores que participaram da votação. Autor da ação impetrada no STF, Rafael Primo (PT) foi o único a votar contra. Embora a atual legislatura tenha 21 vereadores, dois não registraram voto na sessão.


Apontado nos bastidores políticos como o candidato apoiado pelo prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB), Joel Rangel assumirá a presidência da Câmara apenas em janeiro de 2027, quando começará o próximo biênio da Mesa Diretora. Até lá, o comando da Casa permanece com o vereador Osvaldo Maturano (PRD), que inclusive foi um dos vereadores que não compareceram à sessão de escolha da nova presidência. O vereador Pastor Fabiano (PL) também não teve presença registrada em plenário.


Além de Joel Rangel na presidência, a nova Mesa Diretora será composta por Ivan Carlini (Podemos), como vice-presidente; Doutor Hércules (PP), como 2º vice-presidente; Flavio Pires (Agir), como 1º secretário; e Ademir Pontini (PSDB), como 2º secretário. O vereador Welber da Segurança (União) ficará à frente da Ouvidoria, enquanto a Procuradoria da Mulher será conduzida pela vereadora Carol Caldeira (DC).

Impasse aguarda decisão do STF

A eleição ocorreu mesmo com o questionamento apresentado por Rafael Primo ao STF. Na ação, o vereador pede a suspensão do pleito sob o argumento de que a antecipação da escolha da Mesa Diretora para o biênio 2027/2028 afrontaria o entendimento da Corte sobre eleições antecipadas para o comando das casas legislativas.


O parlamentar sustenta que a votação deveria ocorrer em uma data mais próxima do início do novo mandato da Mesa Diretora. Até o momento, porém, não houve decisão do Supremo sobre o pedido, o que permitiu a realização da eleição nesta segunda-feira.


Em entrevista anterior à reportagem, Rafael Primo afirmou que a ação busca garantir o cumprimento da jurisprudência do STF. Já a Câmara de Vila Velha sustenta que a antecipação da eleição está amparada pelo regimento interno da Casa e por entendimento jurídico que considera válida a realização do pleito neste momento.

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