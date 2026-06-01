Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

A Câmara de Vila Velha elegeu o vereador Joel Rangel (Podemos) como presidente do Legislativo para o biênio 2027/2028, em sessão extraordinária nesta segunda-feira (1º). A votação ocorreu mesmo com uma ação ajuizada no Supremo Tribunal Federal (STF) pelo adiamento da eleição ainda pendente de análise por parte dos ministros.

O nome de Joel Rangel encabeçou a chapa única e recebeu 18 votos favoráveis dos 19 vereadores que participaram da votação. Autor da ação impetrada no STF, Rafael Primo (PT) foi o único a votar contra. Embora a atual legislatura tenha 21 vereadores, dois não registraram voto na sessão.





Apontado nos bastidores políticos como o candidato apoiado pelo prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB), Joel Rangel assumirá a presidência da Câmara apenas em janeiro de 2027, quando começará o próximo biênio da Mesa Diretora. Até lá, o comando da Casa permanece com o vereador Osvaldo Maturano (PRD), que inclusive foi um dos vereadores que não compareceram à sessão de escolha da nova presidência. O vereador Pastor Fabiano (PL) também não teve presença registrada em plenário.





Além de Joel Rangel na presidência, a nova Mesa Diretora será composta por Ivan Carlini (Podemos), como vice-presidente; Doutor Hércules (PP), como 2º vice-presidente; Flavio Pires (Agir), como 1º secretário; e Ademir Pontini (PSDB), como 2º secretário. O vereador Welber da Segurança (União) ficará à frente da Ouvidoria, enquanto a Procuradoria da Mulher será conduzida pela vereadora Carol Caldeira (DC).