Vice toma posse em Pedro Canário nesta quarta (27) após prisão de prefeito

A decisão judicial que autorizou o cumprimento de mandado de prisão contra o prefeito de Pedro Canário, Kleilson Rezende (PSB), na manhã desta terça-feira (26), conforme revelado em primeira mão por A Gazeta, também determina o afastamento cautelar do chefe do Executivo do cargo por 180 dias. Com isso, o vice Denis Pereira Amâncio (Republicanos) tomará posse na prefeitura nesta quarta-feira (27).





A cerimônia de posse foi confirmada pela Câmara de Vereadores de Pedro Canário, em comunicado publicado no site oficial e nas redes sociais, e está marcada para começar às 10 horas, na sede do próprio Legislativo municipal.





Kleilson Rezende e o ex-prefeito Bruno Araújo (PDT), que também foi alvo de mandado de prisão, foram levados, na manhã desta terça, para a Delegacia da Polícia Federal em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.





Por nota, a Prefeitura de Pedro Canário confirmou a prisão do prefeito, mas afirmou ainda estar tomando conhecimento das determinações da Justiça. A íntegra da nota está disponível ao final deste texto.





O presidente da Câmara de Pedro Canário, Gilberto Coelho (PP), também foi procurado para informações a respeito da posse do vice-prefeito, mas não enviou resposta.