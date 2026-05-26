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Futebol Internacional

Jogador nigeriano ex-Southampton morre aos 21 anos de intoxicação alimentar

Victor Udoh passava férias em Abuja, na Nigéria, quando foi encontrado morto

Publicado em 26 de Maio de 2026 às 20:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 mai 2026 às 20:33
Victor Udoh
Reprodução/Redes Sociais
O nigeriano Victor Udoh, ex-jogador das categorias de base do Southampton, da Inglaterra, foi encontrado morto aos 21 anos em Abuja, na Nigéria, onde passava férias. De acordo com o jornal espanhol Sport, a causa da morte é tratada como suspeita. A polícia nigeriana supõe que o jogador tenha morrido de intoxicação alimentar.
De acordo com relatos divulgados na imprensa local, Udoh saiu com amigos na noite anterior. O jogador nigeriano foi encontrado sem vida em sua casa. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada. A polícia suspeita de uma possível intoxicação alimentar ou por bebida alcoólica.
Udoh começou sua carreira no Academy Abuja, da Nigéria, e se transferiu para o Antwerp, da Bélgica, ainda adolescente. Se destacando nas categorias de base do time belga, o jogador foi contratado para jogar no time sub-21 do Southampton.
Tanto o Antwerp quanto o Southampton confirmaram a morte do jogador e prestaram homenagens em suas redes sociais. Udoh não chegou a estrear pela equipe principal do time inglês.
O Royal Antwerp relembrou o desempenho do jogador na base. Udoh marcou 12 gols em 21 jogos no sub-20 do time belga, estreando no profissional na temporada seguinte. Atualmente, Udoh jogava pelo Dynamo Ceske Budejovice, da 2ª divisão da República Tcheca. O jogador estava de férias em seu país natal após o fim da temporada europeia.

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