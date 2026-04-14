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Investigação

Governador do ES anuncia suspensão de PMs envolvidos em morte de mulheres

Inicialmente, os colegas do militar que matou o casal de mulheres seriam realocados para funções administrativas. Agora, o governador Ricardo Ferraço revelou que serão suspensos e terão as armas recolhidas

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 15:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2026 às 15:23
O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, anunciou que todos os policiais militares envolvidos no assassinato de um casal de mulheres em Cariacica serão suspensos de todas as atividades, inclusive as administrativas, para as quais seriam realocados. As armas de todos também serão recolhidas. As informações são do repórter João Brito, da TV Gazeta

Pouco depois do anúncio do Chefe do Executivo, o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Ríodo Lopes Rubim, comentou sobre a decisão à reportagem da TV Gazeta. Durante a entrevista ao vivo, ele confirmou que, ao todo, sete agentes presentes no momento do crime foram afastados, além do policial responsável por atirar e matar o casal. 

"Os policiais foram afastados imediatamente após termos conhecimento das novas imagens, que foram um fato novo para a corregedoria. Afastamos os policiais das atividades de rua, assim como suspendemos o armamento em período de folga e solicitamos à Justiça Militar o afastamento cautelar das atividades colaborativas. Obedecendo o percurso do processo legal, será enviado à Justiça e o juiz, dando vista ao Ministério Público como pertinente, eles serão afastados de todas as funções do trabalho relativo ao trabalho", detalhou o coronel. 


A autoridade máxima da corporação comentou ainda sobre o uso de uma equipe militar para atender um caso particular de um agente. Segundo Rubim, o protocolo é que as ocorrências sejam atendidas pelas equipes responsáveis pela região onde o caso é registrado. 


Porém, o comandante-geral revelou que a segunda viatura que aparece no vídeo, onde está o soldado do Vale, é do bairro Itacibá. 


"O protocolo é que se há uma ocorrência, mesmo que envolva parentes de policias, a viatura do setor (onde o fato ocorreu) atenda. E foi isso: uma viatura da companhia que fica em Itacibá teria dado apoio, que fica distante de Cruzeiro do Sul, e outra viatura tinha ido fazer o atendimento. Ao chegar no local já tinha a vituara, mas ele lamentalvemente toma essa atitude", frisou o comandante-geral. 


Agora, a corporação aguarda o inquérito com o detalhamento do chamado no Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES) para saber se houve autorização para o deslocamento dos militares de Itacibá. Para o coronel, o dever militar não foi cumprido durante o atendimento. 


"O policial é treinado para sempre fazer a intervenção de modo a salvar vida. De alguma forma intervir ou verbalizar ou até mesmo outras formas escalonadas do uso da força para impedir essa agressão injusta, principalmente contra a segunda vítima", destacou Ríodo. 

O caso

Francisca Chaguiana Dias Viana e Daniele Toneto formavam um casal e eram vizinhas da ex-esposa do policial militar Luiz Gustavo Xavier do Vale. As três mulheres se envolveram em uma discussão, momento em que a ex-companheira do PM o aciona. 

Luiz Gustavo estava de serviço como guarda em uma Companhia da PM, em Itacibá, mas não atuava no policiamento ostensivo, pois estava afastado enquanto era investigado pela morte de uma mulher trans em 2022. Ainda assim, ele foi até o imóvel da ex acompanhado de colegas.
Em novas imagens do crime (veja acima), o cabo desce da viatura e segue em direção às vítimas, que estavam sentadas na calçada. Ele atira primeiro contra uma delas. A outra tenta fugir, mas também acaba atingida. Os militares que estavam com Luiz não esboçam reação nem tentam impedir a ação. Em seguida, o policial retira o colete e a arma e os entrega a um colega. Ele está preso desde o dia do crime.
À esquerda, Francisca Chaguiana Dias Viana. De óculos, Daniele Toneto. Mulheres foram mortas por PM em Cariacica
À esquerda, Francisca Chaguiana Dias Viana. De óculos, Daniele Toneto: as duas foram mortas por um policial em Cariacica Crédito: Redes sociais

Possível responsabilização

Segundo o professor e mestre em Segurança Pública, Henrique Herkenhoff, os colegas não deveriam ter acompanhado o militar após ele ser acionado pela ex-esposa.
"Os colegas que foram apoiá-lo, se não estavam sob comando adequado, também estavam cometendo irregularidades que precisam ser apuradas pela Corregedoria e pelo Ministério Público. Se a ex-esposa de um policial tem um problema, ela deve acionar o Ciodes (Centro Integrado de Operações de Defesa Social), como qualquer cidadão. O policial que atender à ocorrência precisa agir com isenção, não para apoiar um colega e pressionar ainda mais", declarou Henrique Herkenhoff, em entrevista ao telejornal Bom Dia Espírito Santo.

Poderia estar armado?

Cabo da Polícia Militar Luiz Gustavo Xavier do Vale atirou e matou duas mulheres em Cariacica
Cabo da Polícia Militar Luiz Gustavo Xavier do Vale atirou e matou duas mulheres em Cariacica Crédito: TV Gazeta
Segundo Herkenhoff, nessa função o policial poderia portar arma, mas não deveria ter deixado o posto. “Mesmo que não tivesse cometido os homicídios, ele já estaria errado, praticando infrações gravíssimas, passando por improbidade administrativa e infrações administrativas graves e crime militar por ter abandonado o posto”, explicou.

Policial pode ser demitido

Em entrevista coletiva, o coronel Ríodo Rubim, comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, afirmou que o caso será investigado e que Luiz pode ser demitido. "A Justiça vai dar o melhor encaminhamento. Ele pode ser demitido, mas aí quem decidirá será a Justiça. A parte que cabe à Polícia Militar está sendo realizada com todo o rigor que o caso merece", disse.
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