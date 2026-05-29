Postes na Rodovia do Sol vão ser removidos a partir de segunda (1º)

Em uma nova etapa das obras do binário da Rodovia do Sol-Avenida Saturnino Rangel Mauro, em Vila Velha, na próxima segunda-feira (1º) serão removidos postes instalados à direita da via, no sentido Guarapari, e transferidos para o lado esquerdo.





Com essa mudança, será possível avançar para a etapa de criação de quatro faixas auxiliares, no cruzamento da rodovia com a Rua Dylio Penedo (na altura da BrasilCenter), na Praia de Itaparica, até o Boulevard Shopping, segundo afirma Menara Cavalcante, secretária de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha.





"Será a primeira rodovia do Espírito Santo com oito faixas", projeta a secretária.





Menara acrescenta que, assim que essa fase for concluída, o fluxo na Avenida Saturnino Rangel Mauro, que compõe o binário, vai melhorar ainda mais porque haverá um encaixe direto das vias devido à retirada dos postes.





Atualmente, a Rodovia do Sol tem quatro pistas, sendo duas em cada sentido. Com o binário, a partir da Brasil Center, todas as quatro faixas passarão a ser no sentido Capital.





As obras do binário seguem com a retirada de pavimento ruim e recapeamento. Menara Cavalcante afirma que o trabalho já alcançou a oitava quadra da rodovia, avançando mais rápido do que previsto inicialmente no cronograma.





Com investimento de R$ 23,8 milhões, todo o traçado do binário, na Rodovia do Sol, vai compreender o trecho entre a Brasil Center e o Vitória Apart (unidade de Vila Velha, onde funcionava o Santa Mônica). As obras devem ser concluídas até o final do ano.