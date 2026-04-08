Ciclovia de R$ 72 milhões na Rodovia do Sol atrai 19 empresas de 8 Estados

Governo do ES lança edital para construir ciclovia de Vila Velha a Guarapari Crédito: Semobi

governo do Espírito Santo abriu, no último dia 30 de março, a concorrência pública para escolher a empresa responsável por construir uma ciclovia de 23 quilômetros na Rodovia do Sol, de Vila Velha Guarapari , e recebeu propostas de 19 construtoras de oito Estados. O valor inicial previsto para a estrutura é de R$ 72,28 milhões, mas pode diminuir, uma vez que o critério de seleção é o de menor preço.

Quais são as propostas

MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA – RJ – R$ 66.650.669,40 PAULITEC CONSTRUCOES LTDA – SP – R$ 67.200.000,00 SUENGE ENGENHARIA LTDA – ES – R$ 67.248.621,46 CONPATE ENGENHARIA LTDA – CE – R$ 68.490.000,00 CONSTRUTORA VICON LTDA – CE – R$ 68.499.000,00 VIBRA CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA – ES – R$ 68.500.000,00 CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA – RJ – R$ 68.888.888,88 PATRICK SA SILVA – ES – R$ 71.000.000,00 EDCON COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA – CE – R$ 72.110.000,00 AMAZONPAV CONSTRUCOES LTDA – AM – R$ 72.112.261,64 F C F DE SOUZA SERVICOS DE ENGENHARIA – ES – R$ 72.113.000,00 PATMOS ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA – ES – R$ 72.842.000,00 M4 CONSTRUCOES LTDA. – SP – R$ 72.842.261,00 EVEHX RIO ENGENHARIA LTDA – RJ – R$ 72.842.261,00 RENOVA CONSTRUCOES LTDA – ES – R$ 72.842.261,00 CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA – RN – R$ 72.842.261,64 VENTO SUL ENGENHARIA LTDA – RJ – R$ 72.842.261,64 SINALEX COMERCIO INTERNACIONAL LTDA – SC – R$ 72.842.261,64 CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA – MG – R$ 74.153.422,34

O menor valor foi apresentado pela Monjardim, com proposta de R$ 66 milhões para executar o empreendimento. Isso não significa vitória na disputa. A equipe responsável pela concorrência eletrônica ainda precisa avaliar se a construtora tem as capacidades solicitadas no edital.

Ciclovia vai ter 23 quilômetros

O projeto prevê não só a construção de uma pista exclusiva para ciclistas como também a implantação de pontos de apoio, quatro passarelas e a reurbanização da antiga praça de pedágio, em Guarapari, com a retirada de toda estrutura ainda existente no trecho.

O edital contempla obras na Rodovia do Sol, no trecho que vai do km 17, na região de Terra Vermelha, em Vila Velha, ao km 40, em Setiba, em Guarapari.

Com a nova ciclovia da Rodovia do Sol, a Grande Vitória terá, ao todo, um corredor cicloviário com mais de 100 quilômetros de extensão, considerando a conexão desse novo trecho com os já existentes nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari.