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23 quilômetros

Ciclovia de R$ 72 milhões na Rodovia do Sol atrai 19 empresas de 8 Estados

Com a nova estrutura, a Grande Vitória terá, ao todo, um corredor cicloviário com mais de 100 quilômetros de extensão entre Serra e Guarapari
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 abr 2026 às 09:33

Publicado em 08 de Abril de 2026 às 09:33

Governo do ES lança edital para construir ciclovia de Vila Velha a Guarapari
Governo do ES lança edital para construir ciclovia de Vila Velha a Guarapari Crédito: Semobi
governo do Espírito Santo abriu, no último dia 30 de março, a concorrência pública para escolher a empresa responsável por construir uma ciclovia de 23 quilômetros na Rodovia do Sol, de Vila Velha a Guarapari, e recebeu propostas de 19 construtoras de oito Estados. O valor inicial previsto para a estrutura é de R$ 72,28 milhões, mas pode diminuir, uma vez que o critério de seleção é o de menor preço.

Quais são as propostas

  1. MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA – RJ – R$ 66.650.669,40
  2. PAULITEC CONSTRUCOES LTDA – SP – R$ 67.200.000,00
  3. SUENGE ENGENHARIA LTDA – ES – R$ 67.248.621,46
  4. CONPATE ENGENHARIA LTDA – CE – R$ 68.490.000,00
  5. CONSTRUTORA VICON LTDA – CE – R$ 68.499.000,00
  6. VIBRA CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA – ES – R$ 68.500.000,00
  7. CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA – RJ – R$ 68.888.888,88
  8. PATRICK SA SILVA – ES – R$ 71.000.000,00
  9. EDCON COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA – CE – R$ 72.110.000,00
  10. AMAZONPAV CONSTRUCOES LTDA – AM – R$ 72.112.261,64
  11. F C F DE SOUZA SERVICOS DE ENGENHARIA – ES – R$ 72.113.000,00
  12. PATMOS ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA – ES – R$ 72.842.000,00
  13. M4 CONSTRUCOES LTDA. – SP – R$ 72.842.261,00
  14. EVEHX RIO ENGENHARIA LTDA – RJ – R$ 72.842.261,00
  15. RENOVA CONSTRUCOES LTDA – ES – R$ 72.842.261,00
  16. CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA – RN – R$ 72.842.261,64
  17. VENTO SUL ENGENHARIA LTDA – RJ – R$ 72.842.261,64
  18. SINALEX COMERCIO INTERNACIONAL LTDA – SC – R$ 72.842.261,64
  19. CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA – MG – R$ 74.153.422,34
O menor valor foi apresentado pela Monjardim, com proposta de R$ 66 milhões para executar o empreendimento. Isso não significa vitória na disputa. A equipe responsável pela concorrência eletrônica ainda precisa avaliar se a construtora tem as capacidades solicitadas no edital.

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O projeto prevê não só a construção de uma pista exclusiva para ciclistas como também a implantação de pontos de apoio, quatro passarelas e a reurbanização da antiga praça de pedágio, em Guarapari, com a retirada de toda estrutura ainda existente no trecho.
O edital contempla obras na Rodovia do Sol, no trecho que vai do km 17, na região de Terra Vermelha, em Vila Velha, ao km 40, em Setiba, em Guarapari.
Com a nova ciclovia da Rodovia do Sol, a Grande Vitória terá, ao todo, um corredor cicloviário com mais de 100 quilômetros de extensão, considerando a conexão desse novo trecho com os já existentes nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari.

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