Ciclovia de R$ 72 milhões na Rodovia do Sol atrai 19 empresas de 8 Estados

O governo do Espírito Santo abriu, no último dia 30 de março, a concorrência pública para escolher a empresa responsável por construir uma ciclovia de 23 quilômetros na Rodovia do Sol, de Vila Velha a Guarapari, e recebeu propostas de 19 construtoras de oito Estados. O valor inicial previsto para a estrutura é de R$ 72,28 milhões, mas pode diminuir, uma vez que o critério de seleção é o de menor preço.
Quais são as propostas
- MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA – RJ – R$ 66.650.669,40
- PAULITEC CONSTRUCOES LTDA – SP – R$ 67.200.000,00
- SUENGE ENGENHARIA LTDA – ES – R$ 67.248.621,46
- CONPATE ENGENHARIA LTDA – CE – R$ 68.490.000,00
- CONSTRUTORA VICON LTDA – CE – R$ 68.499.000,00
- VIBRA CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA – ES – R$ 68.500.000,00
- CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA – RJ – R$ 68.888.888,88
- PATRICK SA SILVA – ES – R$ 71.000.000,00
- EDCON COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA – CE – R$ 72.110.000,00
- AMAZONPAV CONSTRUCOES LTDA – AM – R$ 72.112.261,64
- F C F DE SOUZA SERVICOS DE ENGENHARIA – ES – R$ 72.113.000,00
- PATMOS ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA – ES – R$ 72.842.000,00
- M4 CONSTRUCOES LTDA. – SP – R$ 72.842.261,00
- EVEHX RIO ENGENHARIA LTDA – RJ – R$ 72.842.261,00
- RENOVA CONSTRUCOES LTDA – ES – R$ 72.842.261,00
- CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA – RN – R$ 72.842.261,64
- VENTO SUL ENGENHARIA LTDA – RJ – R$ 72.842.261,64
- SINALEX COMERCIO INTERNACIONAL LTDA – SC – R$ 72.842.261,64
- CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA – MG – R$ 74.153.422,34
O menor valor foi apresentado pela Monjardim, com proposta de R$ 66 milhões para executar o empreendimento. Isso não significa vitória na disputa. A equipe responsável pela concorrência eletrônica ainda precisa avaliar se a construtora tem as capacidades solicitadas no edital.
Ciclovia vai ter 23 quilômetros
O projeto prevê não só a construção de uma pista exclusiva para ciclistas como também a implantação de pontos de apoio, quatro passarelas e a reurbanização da antiga praça de pedágio, em Guarapari, com a retirada de toda estrutura ainda existente no trecho.
O edital contempla obras na Rodovia do Sol, no trecho que vai do km 17, na região de Terra Vermelha, em Vila Velha, ao km 40, em Setiba, em Guarapari.
Com a nova ciclovia da Rodovia do Sol, a Grande Vitória terá, ao todo, um corredor cicloviário com mais de 100 quilômetros de extensão, considerando a conexão desse novo trecho com os já existentes nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari.