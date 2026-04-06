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Veja as propostas

Aeroporto das Montanhas é disputado por 28 empresas de 9 Estados e do DF

Concorrência pública para escolher construtora responsável por erguer o empreendimento foi aberta às 10h desta segunda-feira (6)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

06 abr 2026 às 14:08

Publicado em 06 de Abril de 2026 às 14:08

Pista do Aeroporto das Montanhas deve ter 1,3 mil metros e será instalada longe de obstáculos para os voos
Pista do Aeroporto das Montanhas deve ter 1,2 mil metros e será instalada longe de obstáculos para os voos Crédito: Divulgação / Governo do ES
A concorrência pública para a construção do Aeroporto das Montanhas, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, foi aberta às 10h desta segunda-feira (6) e recebeu propostas de 28 empresas de nove Estados e do Distrito Federal (DF) interessadas em tirar o projeto do papel. O valor estimado é de R$ 75 milhões, mas pode diminuir, uma vez que o critério de escolha da construtora é o de menor preço.
A reportagem de A Gazeta obteve a lista com as 28 interessadas e os valores oferecidos por cada uma para realizar a obra. Veja abaixo:
  1. ORCON ENGENHARIA E PERFURACOES LTDA (SP) – R$ 58.900.000,0000
  2. R2MC EMPREENDIMENTOS LTDA (MG) – R$ 59.280.980,0000
  3. CELTA INFRAESTRUTURA LTDA (MG) – R$ 63.900.000,0000
  4. A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ES) – R$ 64.060.673,1400
  5. LACA ENGENHARIA LTDA (PA) – R$ 65.300.000,0000
  6. MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA (RJ) – R$ 67.820.000,0000
  7. SUENGE ENGENHARIA LTDA (ES) – R$ 68.562.947,4800
  8. CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (RJ) – R$ 69.888.888,8800
  9. 2SS CONSTRUCOES LTDA (SP) – R$ 69.900.000,0000
  10. CONSTRUTORA VICON LTDA (CE) – R$ 72.540.950,4900
  11. NORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA (PA) – R$ 72.540.950,5000
  12. PAVCON CONSTRUTORA LTDA (PI) – R$ 73.104.532,9000
  13. SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA (CE) – R$ 73.112.069,4500
  14. ETERC ENGENHARIA LTDA (DF) – R$ 73.858.187,8800
  15. SAO PAULO ENGENHARIA LTDA (DF) – R$ 73.858.187,8800
  16. VENTO SUL ENGENHARIA LTDA (RJ) – R$ 74.988.670,3500
  17. AMAZONPAV CONSTRUCOES LTDA (AM) – R$ 75.265.497,8400
  18. LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA (PI) – R$ 75.360.000,0000
  19. EDCON COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (CE) – R$ 75.365.490,0000
  20. EVEHX RIO ENGENHARIA LTDA (RJ) – R$ 75.365.497,0000
  21. LUIZ CANDIDO CUNHA OLIVEIRA (PR) – R$ 75.365.497,8000
  22. FACILITEX SERVICOS LTDA (ES) – R$ 75.365.497,8400
  23. INTEGRAL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA (RJ) – R$ 75.365.497,8400
  24. TALUDE CONSTRUCOES S.A. (SP) – R$ 75.365.497,8400
  25. F C F DE SOUZA SERVICOS DE ENGENHARIA (ES) – R$ 75.365.497,8400
  26. ENAR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA (RJ) – R$ 75.365.497,8400
  27. CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA (MG) – R$ 77.113.977,3898
  28. POSSES EMPIRE SERVICOS E SOLUCOES LTDA (ES) – R$ 100.000.000,0000
A proposta de menor valor foi a da ORCON, de São Paulo, que ofereceu R$ 58,9 milhões para erguer o novo aeroporto. Já a maior foi a da POSSES, que apresentou uma proposta de R$ 100 milhões, R$ 25 milhões acima do teto estabelecido pelo governo do Estado.
Procurada por A Gazeta, a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) confirmou que 28 empresas estão interessadas na construção. Disse, no entanto, que nesta primeira fase de processo administrativo, não pode divulgar mais informações.

Quais aviões o aeroporto poderá receber

O novo aeroporto terá capacidade para receber mais de dez modelos diferentes de aeronaves. As informações constam em um projeto prévio feito pela Semobi ao qual A Gazeta teve acesso. Confira no infográfico abaixo os modelos que poderão pousar na estrutura.
O maior avião que poderá pousar na Região Serrana será do modelo ATR 42-600, com capacidade para até 50 passageiros. Já o menor será o Cessna, com capacidade para até 2 ocupantes.

Pista será menor que as de outros aeroportos

Localizado a 15 km do Centro de Venda Nova do Imigrante, o aeroporto será erguido no distrito de Caxixe Frio e contará com uma pista de 1.200 metros de comprimento, 30 metros de largura e 7,5 metros de acostamento. Com isso, a estrutura será menor do que a de outros aeroportos capixabas.
A pista mais antiga do Aeroporto de Vitória tem 1.750 metros por 45 metros de largura, enquanto a mais nova conta com 2.058 metros por 45 metros. O terminal de Linhares, por sua vez, possui uma pista de 1.860 metros por 45 metros de largura.
Sendo assim, não estão previstos pousos de grandes aviões comerciais, como os operados por Azul, Gol e Latam no aeroporto da Capital. No entando, serão possíveis rotas regionais, como a existente em Linhares, Norte do Espírito Santo, feita com um Cessna Grand Caravan, que conecta o município a Confins, Belo Horizonte (MG).

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O investimento previsto na implantação do aeroporto é de R$ 75,3 milhões, com execução sob o regime de Contratação Integrada, que reúne projeto, licenciamento, obras e homologação em um único contrato.
O prazo estimado para a implantação prevê até oito meses para a elaboração dos projetos executivos e os processos de licenciamento, além de até 22 meses para a execução das obras.
O projeto prevê ainda a construção de terminal de passageiros, acesso viário, estacionamento e estruturas de apoio.

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