Aeroporto das Montanhas é disputado por 28 empresas de 9 Estados e do DF

Pista do Aeroporto das Montanhas deve ter 1,2 mil metros e será instalada longe de obstáculos para os voos Crédito: Divulgação / Governo do ES

A concorrência pública para a construção do Aeroporto das Montanhas, em Venda Nova do Imigrante , na Região Serrana do Espírito Santo, foi aberta às 10h desta segunda-feira (6) e recebeu propostas de 28 empresas de nove Estados e do Distrito Federal (DF) interessadas em tirar o projeto do papel. O valor estimado é de R$ 75 milhões, mas pode diminuir, uma vez que o critério de escolha da construtora é o de menor preço.

A reportagem de A Gazeta obteve a lista com as 28 interessadas e os valores oferecidos por cada uma para realizar a obra. Veja abaixo:

ORCON ENGENHARIA E PERFURACOES LTDA (SP) – R$ 58.900.000,0000 R2MC EMPREENDIMENTOS LTDA (MG) – R$ 59.280.980,0000 CELTA INFRAESTRUTURA LTDA (MG) – R$ 63.900.000,0000 A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ES) – R$ 64.060.673,1400 LACA ENGENHARIA LTDA (PA) – R$ 65.300.000,0000 MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA (RJ) – R$ 67.820.000,0000 SUENGE ENGENHARIA LTDA (ES) – R$ 68.562.947,4800 CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (RJ) – R$ 69.888.888,8800 2SS CONSTRUCOES LTDA (SP) – R$ 69.900.000,0000 CONSTRUTORA VICON LTDA (CE) – R$ 72.540.950,4900 NORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA (PA) – R$ 72.540.950,5000 PAVCON CONSTRUTORA LTDA (PI) – R$ 73.104.532,9000 SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA (CE) – R$ 73.112.069,4500 ETERC ENGENHARIA LTDA (DF) – R$ 73.858.187,8800 SAO PAULO ENGENHARIA LTDA (DF) – R$ 73.858.187,8800 VENTO SUL ENGENHARIA LTDA (RJ) – R$ 74.988.670,3500 AMAZONPAV CONSTRUCOES LTDA (AM) – R$ 75.265.497,8400 LUCILEIA BEZERRA HOLANDA MARTINS LTDA (PI) – R$ 75.360.000,0000 EDCON COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (CE) – R$ 75.365.490,0000 EVEHX RIO ENGENHARIA LTDA (RJ) – R$ 75.365.497,0000 LUIZ CANDIDO CUNHA OLIVEIRA (PR) – R$ 75.365.497,8000 FACILITEX SERVICOS LTDA (ES) – R$ 75.365.497,8400 INTEGRAL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA (RJ) – R$ 75.365.497,8400 TALUDE CONSTRUCOES S.A. (SP) – R$ 75.365.497,8400 F C F DE SOUZA SERVICOS DE ENGENHARIA (ES) – R$ 75.365.497,8400 ENAR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA (RJ) – R$ 75.365.497,8400 CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA (MG) – R$ 77.113.977,3898 POSSES EMPIRE SERVICOS E SOLUCOES LTDA (ES) – R$ 100.000.000,0000

A proposta de menor valor foi a da ORCON, de São Paulo, que ofereceu R$ 58,9 milhões para erguer o novo aeroporto. Já a maior foi a da POSSES, que apresentou uma proposta de R$ 100 milhões, R$ 25 milhões acima do teto estabelecido pelo governo do Estado.

Procurada por A Gazeta, a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) confirmou que 28 empresas estão interessadas na construção. Disse, no entanto, que nesta primeira fase de processo administrativo, não pode divulgar mais informações.

Quais aviões o aeroporto poderá receber

O novo aeroporto terá capacidade para receber mais de dez modelos diferentes de aeronaves. As informações constam em um projeto prévio feito pela Semobi ao qual A Gazeta teve acesso. Confira no infográfico abaixo os modelos que poderão pousar na estrutura.

O maior avião que poderá pousar na Região Serrana será do modelo ATR 42-600, com capacidade para até 50 passageiros. Já o menor será o Cessna, com capacidade para até 2 ocupantes.

Pista será menor que as de outros aeroportos

Localizado a 15 km do Centro de Venda Nova do Imigrante, o aeroporto será erguido no distrito de Caxixe Frio e contará com uma pista de 1.200 metros de comprimento, 30 metros de largura e 7,5 metros de acostamento. Com isso, a estrutura será menor do que a de outros aeroportos capixabas.

A pista mais antiga do Aeroporto de Vitória tem 1.750 metros por 45 metros de largura, enquanto a mais nova conta com 2.058 metros por 45 metros. O terminal de Linhares, por sua vez, possui uma pista de 1.860 metros por 45 metros de largura.

O investimento previsto na implantação do aeroporto é de R$ 75,3 milhões, com execução sob o regime de Contratação Integrada, que reúne projeto, licenciamento, obras e homologação em um único contrato.

O prazo estimado para a implantação prevê até oito meses para a elaboração dos projetos executivos e os processos de licenciamento, além de até 22 meses para a execução das obras.