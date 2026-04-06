Veja quem deixou o governo do ES para disputar as eleições

Palácio Anchieta, em Vitória, sede do governo do Estado Crédito: Ricardo Medeiros

São eles: Os últimos dias foram de mudanças no secretariado do governo do Estado . Como a legislação estabelece que os interessados em se candidatar nas eleições deste ano precisavam deixar o comando das pastas até 4 de abril, 12 secretários se despediram de seus cargos.

Além das mudanças no secretariado, houve movimentações em autarquias.

O ex-deputado estadual José Eustáquio de Freitas , que era diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), deixou o cargo para disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados pelo PSB.

O então diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, também se despediu do posto para ser candidato a deputado estadual pelo PSB.

Já Alessandro Broedel Torezani deixou o comando do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Em janeiro deste ano, A Gazeta havia confirmado 10 pré-candidaturas de nomes à frente de secretarias no governo casagrandista. À época, a confirmação foi feita via dirigentes partidários, assessorias de imprensa e diretamente com alguns dos chefes de pastas.